Ο Μάριος Φραγκούλης φέρνει τη λάμψη του Λας Βέγκας στην Αθήνα

Ο Μάριος Φραγκούλης ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια λαμπερή μουσική βραδιά στην Αθήνα, φέρνοντας τη μαγεία της χρυσής εποχής του Λας Βέγκας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:30, στο Christmas Theater. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στο Great American Songbook, με τη συμμετοχή 30 μουσικών επί σκηνής, υπό τη μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη.

Η ατμόσφαιρα των θρυλικών σόου

Η επερχόμενη μουσική βραδιά υπόσχεται να μεταφέρει το κοινό στην ατμόσφαιρα των θρυλικών σόου που σημάδεψαν τις δεκαετίες του ’40 έως και του ’70. Μια λαμπερή Big Band, αποτελούμενη από 30 μουσικούς, θα αναβιώσει τη χρυσή εποχή του Λας Βέγκας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία γεμάτη swing και jazz ρυθμούς.

Ο πλούσιος ήχος των πνευστών, οι ζωντανές ενορχηστρώσεις και η χαρακτηριστική σκηνική λάμψη της εποχής συναντούν τη μοναδική ερμηνεία του κοσμοπολίτη Μάριου Φραγκούλη. Η παράσταση είναι σχεδιασμένη ώστε να θυμίσει τη μαγεία μιας άλλης εποχής, μετατρέποντας το Christmas Theater σε μια μεγάλη σκηνή του Λας Βέγκας.

Ένα αφιέρωμα στο Great American Songbook

Το πρόγραμμα της βραδιάς είναι αφιερωμένο σε εμβληματικά standards και διαχρονικά τραγούδια του American Songbook, τα οποία θα ζωντανέψουν μέσα από ένα πρόγραμμα με swing, jazz, θεατρικότητα και κομψότητα. Ο Μάριος Φραγκούλης θα ερμηνεύσει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Ενδεικτικά, στο πνεύμα του αφιερώματος ξεχωρίζουν αγαπημένα standards όπως τα “Strangers in the Night”, “Unforgettable”, “Mona Lisa”, “When I Fall in Love” και “Blue Skies”. Αυτά τα τραγούδια, μαζί με πολλά άλλα, θα αποτελέσουν τον πυρήνα μιας μουσικής πανδαισίας που θα ταξιδέψει τους θεατές πίσω στον χρόνο, στην εποχή της αίγλης και της μουσικής πρωτοπορίας.

Η συμβολή των μουσικών και του μαέστρου

Σημαντικό ρόλο στην παράσταση διαδραματίζει η παρουσία των 30 μουσικών επί σκηνής, οι οποίοι υπό τη μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη, θα συνθέσουν τη λαμπερή Big Band. Η συνύπαρξη τόσων ταλαντούχων μουσικών εγγυάται έναν πλούσιο και ζωντανό ήχο, απαραίτητο για την πιστή αναβίωση της συγκεκριμένης μουσικής περιόδου και της ατμόσφαιρας του Λας Βέγκας.

Η μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη αναμένεται να αναδείξει πλήρως τις ζωντανές ενορχηστρώσεις, προσδίδοντας στην παράσταση τον αυθεντικό vintage χαρακτήρα που επιδιώκεται. Η αρμονία μεταξύ της ορχήστρας και του Μάριου Φραγκούλη θα αποτελέσει το κλειδί για την επιτυχία αυτής της μοναδικής βραδιάς, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής και μουσικής αρτιότητας.

Μια παραγωγή με θεατρικότητα και κομψότητα

Η παραγωγή της εκδήλωσης έχει σχεδιαστεί ως ένα αυθεντικό vintage show, με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα. Πρόκειται για μια παράσταση που φιλοδοξεί να είναι η πιο εντυπωσιακή και μουσικά πλούσια της χρονιάς, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική με την άρτια μουσική εκτέλεση και τη σκηνική παρουσία.

Η επιλογή του Christmas Theater ως χώρου διεξαγωγής ενισχύει την ατμόσφαιρα, καθώς ο χώρος θα μεταμορφωθεί για να φιλοξενήσει τη λάμψη και τη θεατρικότητα που απαιτεί ένα τέτοιο αφιέρωμα. Όλα τα στοιχεία, από τη σκηνική παρουσία μέχρι την επιλογή των τραγουδιών, έχουν επιμεληθεί προσεκτικά για να αναδημιουργήσουν τη μαγεία του παρελθόντος, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη κομψότητα και μουσική απόλαυση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta