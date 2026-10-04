Ο γνωστός τραγουδιστής Αντύπας πραγματοποίησε μια συγκινητική επιστροφή στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, το στρατόπεδο όπου υπηρέτησε ως σμηνίτης πριν από τέσσερις δεκαετίες. Η επίσκεψη αυτή τον γέμισε με έντονες αναμνήσεις από τη θητεία του, προσφέροντας του την ευκαιρία να περιηγηθεί στον χώρο, να επισκεφθεί το μουσείο της Αεροπορίας και να συνομιλήσει, ακόμα και να τραγουδήσει, με τους σημερινούς στρατιώτες, βιώνοντας ξανά στιγμές από το παρελθόν.

Η επιστροφή στις ρίζες

Ο Αντύπας, ένας καλλιτέχνης που έχει σημαδέψει το μουσικό στερέωμα με τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, επέστρεψε στον τόπο όπου υπηρέτησε την πατρίδα. Η επίσκεψή του στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, τέσσερις δεκαετίες μετά τη θητεία του, ήταν φορτωμένη με χιλιάδες αναμνήσεις, όπως ο ίδιος ανέφερε, θυμίζοντας στίχους από μεγάλο του τραγούδι. Κατά την άφιξή του στην είσοδο του στρατοπέδου, χαιρέτησε στρατιωτικά, δείχνοντας τον σεβασμό του στον χώρο και την ιστορία του.

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη βαθιά συγκίνησή του για αυτή την επιστροφή. «Συγκινούμαι γιατί με γύρισες πίσω 45 χρόνια. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σε αυτό εδώ το στρατόπεδο έχω τεράστιες αναμνήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης: «Θυμάμαι την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου σε αυτό το στρατόπεδο με τη λαχτάρα να υπηρετήσω την πατρίδα μου.» Το συναίσθημα της χαράς και της νοσταλγίας αποτυπώθηκε και στη φράση του «Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα πετάω», εκφράζοντας την ψυχική του ανάταση.

Η στρατιωτική θητεία του σμηνίτη Αντύπα

Ο Αντύπας μοιράστηκε λεπτομέρειες από την περίοδο της στρατιωτικής του θητείας, η οποία ξεκίνησε το 1979. Τότε, παρουσιάστηκε στην Τρίπολη, όπου ορκίστηκε. Μετά την ορκωμοσία του, έλαβε μετάθεση και μετακινήθηκε στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας, στο Τατόι, τον ίδιο χώρο που επισκέφθηκε εκ νέου μετά από τόσα χρόνια.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του ως σμηνίτης το πέρασε στην 115 Πτέρυγα Μάχης στα Χανιά. Από εκεί, ολοκλήρωσε την υπηρεσία του και απολύθηκε. Ως ενθύμιο από την αρχή της στρατιωτικής του πορείας, ο τραγουδιστής διατηρεί με καμάρι την πρώτη του φωτογραφία από τη μονάδα της Τρίπολης, μια εικόνα που τον συνδέει με εκείνες τις πρώτες στιγμές.

Συναντήσεις με στρατεύσιμους και μνήμες από τις σκοπιές

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αντύπας είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στο μουσείο της Αεροπορίας. Πρόκειται για έναν χώρο με ξεχωριστό πλούτο σε εκθέματα, ο οποίος φιλοξενεί την ιστορία και την εξέλιξη της Πολεμικής Αεροπορίας. Η περιήγηση αυτή του επέτρεψε να ανακαλέσει μνήμες από την εποχή που ο ίδιος αποτελούσε μέρος αυτής της ιστορίας.

Μία από τις πιο συγκινητικές και ξεχωριστές στιγμές της επίσκεψης ήταν η συνάντησή του με τους σημερινούς στρατεύσιμους. Ο Αντύπας συνομίλησε μαζί τους, μοιράζοντας εμπειρίες και ακούγοντας τις δικές τους ιστορίες. Όταν του ζητήθηκε, δεν τους χάλασε το χατίρι και τραγούδησε μαζί τους ένα από τα τραγούδια του, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Θυμήθηκε μάλιστα και τις πρώτες του σκοπιές, λέγοντας: «Θυμάμαι την πρώτη μου σκοπιά 12-2 αλλά εμένα μου άρεσε περισσότερο το 2-4. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έκανε και κρύο τότε».

Ο τραγουδιστής που δεν ξέχασε την πατρίδα

Ενώ ο Αντύπας είναι ευρέως αναγνωρίσιμος για τη μακρά και επιτυχημένη του καριέρα στον χώρο του τραγουδιού, με τις επιτυχίες του να έχουν συντροφεύσει το κοινό σε στιγμές χαράς, γλεντιού ή ακόμα και καψούρας, πολλοί ίσως δεν γνώριζαν την πτυχή της ζωή του ως σμηνίτη. Η θητεία του στην Πολεμική Αεροπορία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της προσωπικής του ιστορίας.

Η πρόσφατη επίσκεψή του στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, 45 χρόνια μετά την παρουσίασή του, αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι ο ίδιος δεν ξέχασε ούτε τη θητεία του, ούτε τις πολύ καλές στιγμές που πέρασε στο στρατόπεδο. Η συγκινητική του επιστροφή υπογραμμίζει τη σημασία των αναμνήσεων και την αξία της υπηρεσίας προς την πατρίδα, φέρνοντας στο φως μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki