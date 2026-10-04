Μια στιγμή έντονης νοσταλγίας και αυτοσαρκαστικού χιούμορ βίωσε η Ναταλία Γερμανού κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εκπομπής στον ALPHA, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Η αφορμή δόθηκε από ένα τραγούδι που ανακάλεσε μνήμες από τα νεανικά της χρόνια, ωστόσο η απουσία κοινών αναφορών με τους συνεργάτες της την οδήγησε σε δηλώσεις γεμάτες ειλικρίνεια και χιούμορ για την ηλικία της και το μέλλον της στην τηλεόραση.

Το τραγούδι που ταξίδεψε στο παρελθόν

Η στιγμή που πυροδότησε τη συγκεκριμένη αντίδραση της παρουσιάστριας σημειώθηκε όταν στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται» ακούστηκε το κομμάτι «Self Control» της Laura Branigan. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1984, προκάλεσε άμεσα τον ενθουσιασμό της Ναταλίας Γερμανού, η οποία δεν δίστασε να εκφράσει τη χαρά της. «Είναι της εποχής μου και μου αρέσει», είπε χαρακτηριστικά στους συνεργάτες της, οι οποίοι την παρακολουθούσαν να διασκεδάζει με τη μουσική επιλογή.

Η παρουσιάστρια άρχισε να αναπολεί τις εποχές που χόρευε το συγκεκριμένο κομμάτι, προσπαθώντας να ανακαλέσει στη μνήμη της τις ντισκοτέκ εκείνης της περιόδου. Συγκεκριμένα, ανέφερε δύο γνωστά κλαμπ: το «Μπαρμπαρέλα» και το «Καλούα», το οποίο πρόσθεσε ότι βρισκόταν στο Κολωνάκι. Η αναφορά σε αυτά τα μέρη υπογράμμισε την προσωπική της σύνδεση με το τραγούδι και την εποχή του.

Αίσθηση μοναξιάς και «απογοήτευσης»

Παρά τον αρχικό της ενθουσιασμό, η Ναταλία Γερμανού βίωσε μια αίσθηση «απογοήτευσης» και μοναξιάς. Ο λόγος ήταν ότι κανείς από τους συνεργάτες της στο πάνελ της εκπομπής δεν φάνηκε να γνωρίζει το τραγούδι ή να μοιράζεται τις ίδες αναμνήσεις και εμπειρίες από εκείνη την περίοδο. Η απουσία αυτής της κοινής αναφοράς την έκανε να νιώσει «απελπιστικά μόνη».

Η παρουσιάστρια εξέπληξε τους συνεργάτες της εκφράζοντας την αδυναμία της να βρει έναν «συνοδοιπόρο» σε αυτό το μουσικό ταξίδι στο παρελθόν. «Δεν έχω ένα ζευγάρι μάτια να ακουμπήσω και να μου πουν, "εγώ το θυμάμαι"», δήλωσε με εμφανή διάθεση χιούμορ, αλλά και μια δόση ειλικρίνειας για την έλλειψη κοινών σημείων αναφοράς με τη νεότερη γενιά των συνεργατών της. Η φράση «Αχ, δεν έχω κάπου να πιαστώ» συμπλήρωσε την εικόνα της απεγνωσμένης αναζήτησης για κάποιον που θα μοιραζόταν την ίδια εμπειρία.

Χιουμοριστικά σχέδια για το «ΚΑΠΗ Tv»

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, η Ναταλία Γερμανού αστειεύτηκε εκτενώς με την ηλικία της και το μέλλον της στην τηλεόραση, προτείνοντας μια νέα κατεύθυνση για την καριέρα της. Δήλωσε πως «από του χρόνου θα κάνει εκπομπές στο ΚΑΠΗ Tv», υπονοώντας με αυτό τον τρόπο ότι η ηλικία της την καθιστά πλέον πιο κοντά σε ένα κοινό μεγαλύτερης ηλικίας.

Η παρουσιάστρια συνέχισε την πλάκα, απευθυνόμενη σε κάποιον αόρατο συνομιλητή: «Του χρόνου ΚΑΠΗ TV. Αν μ’ ακούς, θα μου κάνεις παράρτημα ΚΑΠΗ TV του χρόνου να προλάβει η νέα γενιά και θα βγαίνω εγώ ζωντανή σύνδεση. Γεια σας παιδάκια μου». Μάλιστα, προχώρησε ακόμη περισσότερο, φανταζόμενη την εκπομπή της ως «almost live» με την ένδειξη «Alpha almost live» να εμφανίζεται στην οθόνη, πριν δηλώσει με χιούμορ «Λοιπόν, επιστρέφω» και επανέλθει στην κανονική ροή της εκπομπής της.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit