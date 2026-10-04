Η «Λάμψη» συμπληρώνει 35 χρόνια: Από την Έλενα Δράκου στον Ευλογητό, οι ιστορίες που καθήλωσαν το κοινό

Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώνει φέτος η τηλεοπτική σειρά «Η Λάμψη», η οποία έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 1991. Η σειρά, που δημιουργήθηκε από τον Νίκο Φώσκολο, κατάφερε να προκαλέσει μια πραγματική «υστερία» στο τηλεοπτικό κοινό, ιδιαίτερα κατά την πρώτη δεκαετία της προβολής της. Κανένας από τους συντελεστές, ούτε καν ο ίδιος ο δημιουργός, δεν μπορούσε να φανταστεί την τεράστια επιτυχία που θα ακολουθούσε.

Η αρχή μιας τηλεοπτικής «υστερίας»

Η πρεμιέρα της «Λάμψης» στις 16 Σεπτεμβρίου 1991 σηματοδότησε την έναρξη ενός φαινομένου στην ελληνική τηλεόραση. Ο Νίκος Φώσκολος, ως δημιουργός της σειράς, είδε το έργο του να αγκαλιάζεται από το κοινό με τρόπο που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και εντυπωσιακή, δημιουργώντας μια πρωτοφανή «υστερία» στους τηλεθεατές.

Αυτή η «υστερία» ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά τα πρώτα δέκα χρόνια προβολής της σειράς. Το κοινό παρακολουθούσε με αμείωτο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθιστώντας τη «Λάμψη» ένα από τα πιο συζητημένα τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής. Η Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 1991 έμεινε ως η ημέρα που ξεκίνησε ένα από τα μακροβιότερα και πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά εγχειρήματα στην Ελλάδα.

Η κυριαρχία της τηλεθέασης

Η οικογένεια Δράκου, μαζί με τους υπόλοιπους ήρωες της «Λάμψης», κατάφερε να κερδίσει την καρδιά του τηλεοπτικού κοινού από την πρώτη στιγμή. Η τηλεθέαση της σειράς χτυπούσε καθημερινά «κόκκινο», επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχηση που είχε. Τα ποσοστά τηλεθέασης συχνά ξεπερνούσαν το 60%, φτάνοντας ακόμα και το 70%.

Αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης αποτελούν απόδειξη της μεγάλης επιτυχίας και της αφοσίωσης του κοινού στη σειρά. Η καθημερινή παρακολούθηση της «Λάμψης» έγινε συνήθεια για χιλιάδες τηλεθεατές, οι οποίοι συντονίζονταν στον ΑΝΤ1 για να παρακολουθήσουν τις περιπέτειες και τις ιστορίες των αγαπημένων τους χαρακτήρων.

Ιστορίες που άφησαν εποχή

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της, η «Λάμψη» παρουσίασε πολλές ιστορίες που προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον και συζητήσεις. Συνολικά, πέντε από αυτές τις ιστορίες χαρακτηρίστηκαν ως γεγονότα που «έκαναν κακό χαμό» και συγκλόνισαν το κοινό κατά την πρώτη προβολή της σειράς. Αυτές οι αφηγήσεις κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Ανάμεσα στις ιστορίες που ξεχώρισαν και συζητήθηκαν έντονα, αναφέρονται εκείνες που αφορούσαν την Έλενα Δράκου και την Τζίνα. Επίσης, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ιστορία του «μασκοφόρου εκδικητή» Ευλογητού. Αυτοί οι χαρακτήρες και οι πλοκές τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διατήρηση της υψηλής τηθέασης και της δημοτικότητας της σειράς για πολλά χρόνια.

Η διαχρονική επιτυχία ενός τηλεοπτικού φαινομένου

Η «Λάμψη» συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια από την πρώτη της προβολή, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαχρονική της επιτυχία και την αντοχή της στον χρόνο. Από την αρχική της πρεμιέρα το 1991, η σειρά κατάφερε να διατηρήσει ένα πιστό κοινό και να αποτελέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Η επίδραση της «Λάμψης» ήταν τόσο μεγάλη που ακόμα και σήμερα, 35 χρόνια μετά, η σειρά μνημονεύεται για την πρωτοφανή της απήλαση και τα υψηλά της ποσοστά τηλεθέασης. Η οικογένεια Δράκου και οι υπόλοιποι ήρωες παραμένουν στη μνήμη των τηλεθεατών, ως σύμβολα μιας εποχής όπου η τηλεόραση μπορούσε να προκαλέσει πραγματική «υστερία» και να καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές καθημερινά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta