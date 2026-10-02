Η 21χρονη Ουκρανή μοντέλο που δυσκολεύεται να βρει τον έρωτα λόγω της ομορφιάς της

Μία 21χρονη Ουκρανή μοντέλο, η Βερόνικα Βοβκ, η οποία ζει και εργάζεται στην Αμβέρσα του Βελγίου, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα στην εύρεση συντρόφου. Η ίδια υποστηρίζει πως η εντυπωσιακή της εμφάνιση λειτουργεί ως εμπόδιο, καθώς πολλοί άνδρες την προσεγγίζουν με λάθος κίνητρα, ενώ παράλληλα, η επαγγελματική της πορεία συνοδεύεται από αισθήματα ενοχής λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η δυσκολία στην εύρεση συντρόφου

Η Βερόνικα Βοβκ περιγράφει την προσωπική της εμπειρία, τονίζοντας ότι «μου είναι δύσκολο να βγαίνω ραντεβού». Σύμφωνα με την ίδια, αρκετοί άνδρες την αντιμετωπίζουν κυρίως ως μοντέλο και όχι ως άνθρωπο, γεγονός που δυσχεραίνει την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής σχέσης. Η 21χρονη δηλώνει ότι δεν επιθυμεί έναν σύντροφο που θα την προσεγγίσει απλώς και μόνο επειδή θεωρεί ότι η σχέση με ένα μοντέλο προσδίδει κύρος στην εικόνα του.

Εξηγεί ότι οι άνδρες που τελικά βρίσκουν το θάρρος να την πλησιάσουν δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που θα ήθελε να γνωρίσει καλύτερα. «Δεν θέλω κάποιος να βγαίνει μαζί μου επειδή είναι ένα είδος συμβόλου κύρους για έναν άνδρα να έχει ένα μοντέλο», αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτό που αναζητά, όπως λέει, είναι έναν άνθρωπο προσεκτικό, ευγενικό και ανεξάρτητο, με τον οποίο θα μπορεί να περνά όμορφα και να κάνει πράγματα μαζί.

Οι «ντροπαλοί» άνδρες και οι εφαρμογές γνωριμιών

Η Βερόνικα Βοβκ υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οι άνδρες που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναζητά είναι συχνά και εκείνοι που δυσκολεύονται να κάνουν το πρώτο βήμα. «Δυστυχώς, η εμπειρία μου είναι ότι αυτού του είδους οι άνδρες είναι πολύ ντροπαλοί για να με πλησιάσουν και να μου ζητήσουν να βγούμε», δηλώνει. Η ίδια έχει επιλέξει να μην χρησιμοποιεί εφαρμογές γνωριμιών.

Προτιμά να γνωρίζει ανθρώπους από κοντά και με έναν πιο φυσικό τρόπο, θεωρώντας ότι έτσι μπορεί να δημιουργηθούν πιο αυθεντικές συνδέσεις. Προς το παρόν, η 21χρονη επιμένει στην επιλογή της να μην καταφύγει στις εφαρμογές γνωριμιών και περιμένει να γνωρίσει τον άνθρωπο που θα της κεντρίσει το ενδιαφέρον με τον πιο παραδοσιακό τρόπο.

Η φυγή από το Κίεβο και η ζωή στην Αμβέρσα

Η προσωπική της ζωή δεν είναι το μόνο κομμάτι που έχει αλλάξει για τη Βερόνικα Βοβκ τα τελευταία χρόνια. Η νεαρή μοντέλο εγκατέλειψε την πατρίδα της, το Κίεβο, το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Έκτοτε, έχει εγκατασταθεί στην Αμβέρσα, όπου συνεχίζει την επαγγελματική της πορεία στον χώρο του μόντελινγκ.

Η μετακόμιση και η συνέχιση της καριέρας της στο εξωτερικό έχουν φέρει μαζί τους και ένα αίσθημα ενοχής. Η Βοβκ παραδέχεται ότι συχνά αισθάνεται ενοχές όταν απολαμβάνει επαγγελματικές ευκαιρίες και επιτυχίες μακριά από την πατρίδα της, η οποία δοκιμάζεται από τον πόλεμο.

Ενοχές και απαιτητικό πρόγραμμα

Η 21χρονη περιγράφει την αντίθεση μεταξύ της λαμπερής της δουλειάς και της σκληρής πραγματικότητας στην Ουκρανία. Όπως αναφέρει, μπορεί να βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, να συνεργάζεται με μια πολυτελή εταιρεία ή να ταξιδεύει σε έναν όμορφο προορισμό, την ώρα που άνθρωποι που αγαπά συνεχίζουν να ζουν τις συνέπειες του πολέμου.

Παράλληλα, η απαιτητική φύση της δουλειάς της ως μοντέλο δεν της αφήνει πάντα πολύ χρόνο για προσωπική ζωή. Η Βερόνικα Βοβκ περνά μεγάλο μέρος της ημέρας σε φωτογραφίσεις και επαγγελματικά γυρίσματα, γεγονός που περιορίζει τις ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές και γνωριμίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta