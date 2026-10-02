Μια ερώτηση που περιείχε μια συγκεκριμένη λέξη από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη στάθηκε αφορμή για να διακοπεί η ανάγνωση από την Μαρία Μπεκατώρου, κατά τη διάρκεια του τηλεπαιχνιδιού The Chase. Η δημοφιλής παρουσιάστρια σταμάτησε στην μέση την ερώτηση, καθώς η εν λόγω λέξη μπορούσε να παρεξηγηθεί λόγω πιθανού σεξουαλικού υπονοούμενου, προκαλώντας αμηχανία στο πλατό.

Η απρόσμενη διακοπή της ανάγνωσης

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε στο επεισόδιο της Παρασκευής 2/10 του The Chase, ενός τηλεπαιχνιδιού που μετρά ήδη έξι επιτυχημένες σεζόν. Παρά την πολυετή της εμπειρία στην παρουσίαση και την εξοικείωσή της με τις ιδιαιτερότητες του παιχνιδιού, η Μαρία Μπεκατώρου βρέθηκε μπροστά σε μια ερώτηση που την «σκάλωσε», όπως αναφέρθηκε.

Η παρουσιάστρια αρχικά διέκοψε την ανάγνωση της ερώτησης, δείχνοντας τον προβληματισμό της για το περιεχόμενο. Η αντίδρασή της αυτή ήταν άμεση, καθώς η φύση της λέξης που περιλαμβανόταν στην ερώτηση δημιουργούσε την πιθανότητα παρεξήγησης, ειδικά στην προφορική της εκφορά.

Η λέξη του Καζαντζάκη που προκάλεσε αμηχανία

Η ερώτηση που προκάλεσε την αμηχανία της Μαρίας Μπεκατώρου αφορούσε τη λέξη «καβλόνω». Αυτή η λέξη, όπως διευκρινίστηκε, εμφανίζεται στην «Οδύσσεια» του Νίκου Καζαντζάκη, ένα εμβληματικό έργο της ελληνικής λογοτεχνίας. Η «Οδύσσεια» του Καζαντζάκη δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το έτος 1938, προσδίδοντας στην ερώτηση ένα ιστορικό και λογοτεχνικό βάθος.

Οι διαθέσιμες επιλογές απάντησης για τη συγκεκριμένη ερώτηση ήταν τρεις: «αργώ», «χτίζω» και «μπαλώνω». Η παρουσία της λέξης αυτής, η οποία προφορικά μπορεί να παρεξηγηθεί, ήταν ο λόγος που η Μαρία Μπεκατώρου δίστασε να συνεχίσει την ανάγνωση, αναδεικνύοντας την ευαισθησία της στην τηλεοπτική παρουσίαση.

Η αντίδραση της παρουσιάστριας και η αναφορά στο «Γεράκι»

Μετά την αρχική της διακοπή, η Μαρία Μπεκατώρου αποφάσισε να συνεχίσει την ανάγνωση της ερώτησης, παρά τον αρχικό της δισταγμό. Πριν ολοκληρώσει την πρόταση, απευθύνθηκε στο «Γεράκι», έναν από τους Chasers του παιχνιδιού, με μια συγκεκριμένη φράση. Η παρουσιάστρια είπε χαρακτηριστικά: «Θα το πω, δεν θα ήθελα να με κοιτάς Γεράκι».

Αυτή η δήλωση υπογράμμισε την αμηχανία της και την επίγνωση ότι η λέξη θα μπορούσε να δημιουργήσει παρεξηγήσεις στο τηλεοπτικό κοινό. Η στιγμή αυτή προσέθεσε μια απρόβλεπτη διάσταση στο επεισόδιο, δείχνοντας ότι ακόμα και μετά από τόσες σεζόν, το The Chase μπορεί να επιφυλάσσει εκπλήξεις.

Το αποτέλεσμα της ερώτησης

Παρά την αμηχανία που προκάλεσε η ερώτηση και την ιδιαίτερη στιγμή της ανάγνωσής της, το παιχνίδι συνεχίστηκε. Η σωστή απάντηση στην ερώτηση που αφορούσε τη λέξη «καβλόνω» και τις πιθανές της ερμηνείες ήταν το «αργώ». Ωστόσο, η δυσκολία της ερώτησης ή η σύγχυση που προκλήθηκε από τη λέξη επηρέασε τους συμμετέχοντες.

Συγκεκριμένα, τόσο ο παίκτης που κλήθηκε να απαντήσει όσο και ο chaser, ο οποίος είναι γνωστός για τις γνώσεις του, απάντησαν λανθασμένα. Το γεγονός αυτό ανέδειξε την ιδιαιτερότητα της ερώτησης και το πόσο μια λέξη μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, ακόμα και σε έμπειρους παίκτες και γνώστες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta