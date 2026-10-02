Μάικλ Ντάγκλας και Κάθλιν Τέρνερ: Η μυστική σχέση που αποκαλύφθηκε 40 χρόνια μετά

Ο Μάικλ Ντάγκλας, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, αποκάλυψε επιτέλους τη μυστική σχέση που διατηρούσε με τη συμπρωταγωνίστριά του, Κάθλιν Τέρνερ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Romancing the Stone» το 1984. Η παραδοχή αυτή έρχεται μετά από τέσσερις δεκαετίες μυστικότητας, μέσα από ένα απόσπασμα από τα επερχόμενα απομνημονεύματά του.

Στο βιβλίο του, με τίτλο «One Helluva Ride», ο 82χρονος ηθοποιός περιγράφει λεπτομερώς το «μαγικό ξόρκι» ενός ρομάντζου που αναπτύχθηκε στο πλατό εκείνη την εποχή. Η αποκάλυψη αυτή φέρνει στο φως μια άγνωστη πτυχή της προσωπικής ζωής των δύο διάσημων ηθοποιών, η οποία παρέμενε κρυφή για πολλά χρόνια.

Η αποκάλυψη στα απομνημονεύματα

Στο απόσπασμα από τα επερχόμενα απομνημονεύματά του, ο Μάικλ Ντάγκλας περιγράφει το «μαγικό ξόρκι» που ένιωσε κατά τη διάρκεια του ρομάντζου του με την Κάθλιν Τέρνερ το 1984. Η ταινία «Romancing the Stone» αποτέλεσε το σκηνικό για αυτή τη μυστική σχέση, η οποία τώρα έρχεται στο φως μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του.

Στην ταινία, οι χαρακτήρες που υποδύονταν ο Ντάγκλας και η Τέρνερ, ο Τζακ Τ. Κόλτον και η Τζόαν Γουάιλντερ αντίστοιχα, ξεκινούν ένα κυνήγι θησαυρού στην Κολομβία. Η χημεία μεταξύ τους στην οθόνη φαίνεται πως αντικατόπτριζε μια βαθύτερη σύνδεση που αναπτύχθηκε και εκτός αυτής.

Το παρασκήνιο της σχέσης

Εκείνη την περίοδο, ο Μάικλ Ντάγκλας ήταν παντρεμένος με την Ντιάντρα Λούκερ, με την οποία έχει έναν γιο, τον Κάμερον. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο ίδιος, βρισκόταν σε διάσταση με τη σύζυγό του και, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «και οι δύο είχαν εξωσυζυγικές σχέσεις».

Πριν γνωρίσει την Κάθλιν Τέρνερ, ο Ντάγκλας είχε μια ερωτική σχέση με τη σεναριογράφο της ταινίας, Νταϊάν Τόμας. Όταν όμως συνάντησε την Τέρνερ, την περιέγραψε ως «έξυπνη, αστεία και σέξι», δηλώνοντας ότι «τον έριξε κάτω».

Η μυστικότητα και η φύση της σχέσης

Το ζευγάρι, ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθλιν Τέρνερ, «ένιωσε έλξη αμέσως ο ένας τον άλλον» και «ερωτεύτηκαν άγρια». Παρόλα αυτά, αποφάσισαν να κρατήσουν τη σχέση τους κρυφή από όλους στο πλατό, συμπεριλαμβανομένου του συμπρωταγωνιστή τους Ντάνι ΝτεΒίτο και του σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ζεμέκις.

Ο Ντάγκλας περιέγραψε τη σύνδεσή τους ως κάτι περισσότερο από «μια αυθόρμητη σχέση». Στα απομνημονεύματά του έγραψε: «Βρήκαμε ο ένας τον άλλον πρώτα ως φίλοι, μετά ως συμπρωταγωνιστές και τέλος ως εραστές». Αποκάλυψε επίσης ότι μετά από μια εξαντλητική μέρα γυρισμάτων στη ζούγκλα, έμπαινε κρυφά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της Τέρνερ αφού όλοι οι άλλοι κοιμόντουσαν.

Το τέλος του ρομάντζου

Η μυστική σχέση έλαβε τέλος όταν η τότε σύζυγος του Ντάγκλας, Ντιάντρα Λούκερ, επισκέφθηκε τον ηθοποιό στα γυρίσματα της ταινίας στο Μεξικό, συνοδευόμενη από τον γιο τους, Κάμερον. Εκεί, η Ντιάντρα αντιμετώπισε την Κάθλιν Τέρνερ.

«Η Ντιάντρα άρχισε να έχει υποψίες», θυμήθηκε ο Μάικλ Ντάγκλας. «Υποθέτω ότι η διαίσθηση μιας γυναίκας είναι έντονη. Κάποια στιγμή, έμεινε μόνη με την Κάθλιν και της ξεκαθάρισε ότι ήμασταν ακόμα παντρεμένοι. Η άποψή της για τους όρους του χωρισμού μας ήταν διαφορετική από τη δική μου».

Αυτή η συζήτηση «έκανε την Κάθλιν να σταματήσει», καθώς «δεν ήθελε να παρέμβει». Ως αποτέλεσμα, η Κάθλιν Τέρνερ και ο Μάικλ Ντάγκλας «τερμάτισαν τα πράγματα», βάζοντας τέλος στο μυστικό τους ρομάντζο.

Με πληροφορίες από: Topontiki