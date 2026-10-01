Ο Γιώργος Κιμούλης διεκδικεί συνολικά 700.000 ευρώ από τους ηθοποιούς Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού και Νίκο Ψαρρά, όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος του, Γιώργος Γεραρής. Η αγωγή αφορά εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση δια του Τύπου, με τους τρεις ηθοποιούς να έχουν βρεθεί το πρωί της Πέμπτης, 1 Οκτωβρίου, στο δικαστήριο για την εξέταση της υπόθεσης.

Αναβολή της εκδίκασης και νέα δικάσιμος

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν προχώρησε στην εκδίκασή της, καθώς η πλευρά του Γιώργου Κιμούλη υπέβαλε αίτημα αναβολής. Ο ίδιος ο Γιώργος Κιμούλης δεν παρέστη στη διαδικασία. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τις 22 Οκτωβρίου, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, κ. Γεραρής, μιλώντας στο «Πρωινό».

Σύμφωνα με τον κ. Γεραρή, η αναβολή είναι σύντομη, με την υπόθεση να αναμένεται να δικαστεί σε περίπου 20 ημέρες. Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε εκ νέου ότι ο κ. Κιμούλης ζητά συνολικά ποσά που αγγίζουν τις 700.000 ευρώ από τους τρεις ηθοποιούς.

Διάσπαση της δικαστικής διαδικασίας σε δύο σκέλη

Παράλληλα, ο κ. Γεραρής εξήγησε ότι η δικαστική διαδικασία έχει πλέον χωριστεί σε δύο διαφορετικά σκέλη. Το ένα σκέλος της υπόθεσης, που αφορά τις διά του Τύπου αξιώσεις του κ. Κιμούλη, θα δικαστεί με την ειδική διαδικασία, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Το υπόλοιπο σκέλος της αγωγής του θα δικαστεί με την τακτική διαδικασία. Επομένως, η δίκη έχει χωριστεί στα δύο και θα συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο.

Το ιστορικό της δικαστικής διαμάχης

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε μετά από καταγγελίες της Ζέτας Δούκα σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη. Η ηθοποιός είχε υποστηρίξει ότι βίωσε περιστατικά ψυχολογικής, λεκτικής και σωματικής βίας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Στο πλευρό της Ζέτας Δούκα τοποθετήθηκαν στη συνέχεια η Δώρα Χρυσικού και ο Νίκος Ψαρράς. Αφορμή για την κατάθεση της αγωγής εκ μέρους του Γιώργου Κιμούλη αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, και μία συνέντευξη της Δώρας Χρυσικού το 2022. Στη συνέντευξη αυτή, που δόθηκε σε ιστοσελίδα, η κ. Χρυσικού είχε χρησιμοποιήσει τον χαρακτηρισμό «σκηνική αλητεία», αναφερόμενη στον σκηνοθέτη.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr