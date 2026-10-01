Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Έχασε 20 κιλά για τις ανάγκες της νέας σειράς του Alpha

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είναι έτοιμος για τη νέα σειρά του Alpha, «Κενά Μνήμης», η οποία βρίσκεται αυτό το διάστημα στα γυρίσματα. Ο ηθοποιός έχει υποστεί μια σημαντική αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση, καθώς έχασε 20 κιλά σε διάστημα πέντε μηνών, προκειμένου να είναι «λίγο αποστεωμένος» για τις ανάγκες του ρόλου του.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος και η μεταμόρφωση

Ο γνωστός ηθοποιός κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο δικαστικό θρίλερ 12 επεισοδίων «Κενά Μνήμης», μια παραγωγή της Foss Productions για τον Alpha. Η μεταμόρφωσή του για τον ρόλο ήταν εμφανής, με τον ίδιο να αναφέρει ότι η απώλεια βάρους ήταν απαραίτητη για την ενσάρκωση του χαρακτήρα.

Παράλληλα με τα γυρίσματα της σειράς, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης συνεχίζει τις εμφανίσεις του στην παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», στο θέατρο Ζίνα.

Η συνέντευξη και τα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα. Ο παρουσιαστής τον καλωσόρισε με ένα σχόλιο για την αλλαγή στην εμφάνισή του, παρομοιάζοντάς τον με τον Μωυσή.

«Είσαι ασκητική μορφή πια. Είναι ότι έχεις αφήσει όλο αυτό το μούσι για ένα σίριαλ που θα κάνεις στον Alpha. Είναι ότι έχεις χάσει πάρα πολλά κιλά και όταν μπήκες μέσα και λέω “ήρθε ο Μωυσής”. Μόνο η μαγκούρα σου λείπει, είσαι βιβλική μορφή δηλαδή», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Η απώλεια των 20 κιλών

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχασε τα κιλά με φυσικό τρόπο, χωρίς τη χρήση ενέσεων. «Ευτυχώς κατάφερα και έχασα όλα αυτά τα κιλά. Επανήλθα έτσι όπως ξεκίνησα, ένας αδύνατος. Έτσι ήμουν πάντα, μετά ξέφυγα», δήλωσε. Συγκεκριμένα, από 107,5 κιλά έφτασε στα 88, χάνοντας 20 κιλά σε πέντε μήνες, με τη βοήθεια διατροφολόγου.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν μπήκε ποτέ στον πειρασμό να κάνει ενέσεις, καθώς η διατροφολόγος του επέμενε να μάθει να τρέφεται σωστά. Η διατροφή του περιλάμβανε πρωτεΐνες και πολλά γεύματα μέσα στη μέρα, κάθε τρεις ώρες. Μάλιστα, μια εταιρεία τον προμηθεύει με το δεκατιανό και το απογευματινό του, ενώ δεν στερήθηκε ούτε γλυκό, ούτε πατατάκια σόγιας.

Πειθαρχία και εγκράτεια

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης υπογράμμισε ότι δεν πείνασε ούτε μία μέρα κατά τη διάρκεια της δίαιτας, αποδίδοντας την εγκράτειά του στον αθλητισμό και το θέατρο, που του έχουν διδάξει την πειθαρχία. Ανέφερε ότι είναι παμφάγος και μπορεί να φάει ό,τι του βάλουν, χωρίς να δυσανασχετεί ή να λιγουρεύεται πράγματα.

Σε σχέση με την καθημερινότητα στο σπίτι, η σύζυγός του, Έφη, έτρωγε κανονικά και μαγείρευε τα φαγητά της, αλλά ο ίδιος δεν τα ακουμπούσε καθόλου. Τέλος, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να χάσει άλλο βάρος, ενώ δεν μπορεί να πάει στο γυμναστήριο για να γυμναστεί, καθώς για τη σειρά πρέπει να διατηρήσει την «αποστεωμένη» του εμφάνιση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr