Ο λόγος που ο Νίκος Καρβέλας δεν πήγε στη συναυλία της Άννας Βίσση

Η Άννα Βίσση έζησε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της, ανεβαίνοντας στη σκηνή του ΟΑΚΑ μπροστά σε περίπου 95.000 θεατές. Ωστόσο, από τη μεγάλη αυτή συναυλία απουσίαζε ο Νίκος Καρβέλας, γεγονός που προκάλεσε αρκετά ερωτήματα και διάφορα σενάρια σχετικά με τους λόγους της απουσίας του. Οι πληροφορίες για το τι συνέβη ήρθαν μέσα από ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Το Πρωινό».

Το παρασκήνιο της απουσίας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, ο Νίκος Καρβέλας είχε διαφωνήσει με την Άννα Βίσση. Η διαφωνία αφορούσε ένα καλλιτεχνικό ζήτημα και εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων προβών στο ΟΑΚΑ.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε συγκεκριμένα ότι ο Νίκος Καρβέλας «τσαντίστηκε με κάτι που έγινε καλλιτεχνικά» και στη συνέχεια υπήρξε διαφωνία, με αποτέλεσμα ο συνθέτης να μην παραστεί στην πολυαναμενόμενη συναυλία.

Οι συνθήκες των προβών

Μέχρι την τελευταία εβδομάδα πριν από τη συναυλία, οι πρόβες της Άννας Βίσση πραγματοποιούνταν σε διαφορετικό χώρο. Όταν όμως ξεκίνησαν οι πρόβες στο ΟΑΚΑ, η κατάσταση άλλαξε.

Υπήρχε κόσμος και influencers που συγκεντρώνονταν έξω από το στάδιο για να παρακολουθήσουν την προετοιμασία της συναυλίας. Αυτές οι συνθήκες ενδεχομένως να έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων που οδήγησαν στη διαφωνία.

Διευκρινίσεις για τον καβγά

Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος διέψευσε όσα είχαν ακουστεί για έναν έντονο καβγά στα παρασκήνια, λίγο πριν η Άννα Βίσση ανέβει στη σκηνή. Ο Βάγιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Νίκος Καρβέλας δεν πήγε στη συναυλία, δεν έγινε ο καβγάς που έχει αναπαραχθεί στα παρασκήνια λίγο πριν βγει η Άννα στη σκηνή».

Ο δημοσιογράφος τόνισε πως η διαφωνία μεταξύ των δύο ήταν υπαρκτή, αλλά αφορούσε αποκλειστικά καλλιτεχνικό ζήτημα. Διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρχαν οικονομικές διαφορές ή θέματα που σχετίζονταν με την παραγωγή της συναυλίας.

Παρουσία μέχρι την Πέμπτη, απουσία την Παρασκευή

Αν και ο Νίκος Καρβέλας βρέθηκε στο ΟΑΚΑ μέχρι και την Πέμπτη, δεν παρακολούθησε τελικά τη συναυλία. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Θάνο Βάγιο, ο συνθέτης δεν ήταν παρών ούτε στην πρόβα τζενεράλε.

Η απουσία του επιβεβαιώθηκε και την Παρασκευή, την ημέρα της συναυλίας, όπου δεν βρέθηκε στο ΟΑΚΑ. Έτσι, η μη παρουσία του στη μεγάλη βραδιά αποδόθηκε στην καλλιτεχνική διαφωνία που προηγήθηκε.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr