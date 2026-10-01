Οι εξελίξεις για το πάνελ της νέας εκπομπής της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1

Η προετοιμασία για τη νέα πρωινή εκπομπή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Οκτώβρη. Η εκπομπή θα ενταχθεί στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, ξεκινώντας λίγο πριν τις 10:00. Στο πλευρό της παρουσιάστριας, στο πάνελ, έχει ήδη επιβεβαιωθεί η παρουσία του Άρη Καβατζίκη.

Η νέα εκπομπή και η ημερομηνία πρεμιέρας

Οι εργασίες για τη διαμόρφωση της νέας τηλεοπτικής πρότασης της Φαίης Σκορδά προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Η εκπομπή θα φιλοξενείται στη συχνότητα του ΑΝΤ1 και θα αποτελέσει μέρος του πρωινού προγράμματος του σταθμού για το Σαββατοκύριακο. Η έναρξη της μετάδοσής της έχει οριστεί για τα μέσα του Οκτώβρη, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για την παρουσιάστρια.

Το τηλεοπτικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη νέα εκπομπή λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, όπως έχει προγραμματιστεί. Η συγκεκριμένη ζώνη αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, καθώς η εκπομπή θα επιδιώξει να προσφέρει ενημέρωση και ψυχαγωγία στο κοινό του Σαββατοκύριακου.

Η σύνθεση του πάνελ

Όσον αφορά τη σύνθεση του πάνελ που θα πλαισιώσει τη Φαίη Σκορδά, έχει ήδη ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή του Άρη Καβατζίκη. Ο κ. Καβατζίκης θα βρίσκεται σίγουρα στο πλευρό της παρουσιάστριας, προσφέροντας την εμπειρία και την οπτική του στη νέα αυτή προσπάθεια. Το πάνελ της εκπομπής θα είναι τριμελές, γεγονός που σημαίνει ότι απομένουν δύο ακόμα θέσεις να καλυφθούν.

Οι αναζητήσεις για την ολοκλήρωση της ομάδας συνεχίζονται, με στόχο την εύρεση ενός γυναικείου και ενός ανδρικού προσώπου. Η επιλογή των συνεργατών θεωρείται καθοριστική για τη δυναμική της εκπομπής και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των τηλεθεατών.

Τα επικρατέστερα γυναικεία πρόσωπα για το πάνελ

Για τη γυναικεία θέση στο τραπέζι της εκπομπής, δύο ονόματα ακούγονται έντονα ως τα επικρατέστερα. Πρόκειται για τη Νάνσυ Νικολαΐδου και τη Δέσποινα Τσόκου, οι οποίες έχουν αμφότερες σημαντική τηλεοπτική εμπειρία και έχουν συνεργαστεί με επιτυχημένες παραγωγές στο παρελθόν.

Η Νάνσυ Νικολαΐδου είναι ένα πρόσωπο γνώριμο στο τηλεοπτικό κοινό, έχοντας συνεργαστεί με τη Φαίη Σκορδά για δύο χρόνια στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε από τη συχνότητα του Mega. Αυτή η προηγούμενη συνεργασία ενδεχομένως να παίξει ρόλο στην τελική επιλογή. Από την άλλη πλευρά, η Δέσποινα Τσόκου έχει διαγράψει τη δική της πορεία στην τηλεόραση, καθώς τις τελευταίες τηλεοπτικές σεζόν βρέθηκε στο πλευρό του Κώστα Τσουρού. Συγκεκριμένα, συνεργάστηκε μαζί του αρχικά στο Mega και στη συνέχεια, την περσινή σεζόν, στον ΣΚΑΪ.

Οι βασικοί συντελεστές πίσω από τις κάμερες

Πέραν των προσώπων που θα εμφανίζονται μπροστά στην κάμερα, έχουν ήδη οριστεί και οι βασικοί συντελεστές που θα αναλάβουν κομβικούς ρόλους πίσω από τις κάμερες. Την αρχισυνταξία της νέας εκπομπής της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 θα έχει ο Άρης Λιαπάτης. Ο ρόλος του κ. Λιαπάτη είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της θεματολογίας, τη δομή των ενοτήτων και τη γενικότερη κατεύθυνση του περιεχομένου.

Επιπλέον, ένας ακόμη συνεργάτης με σημαντική εμπειρία και μακρά πορεία στο πλευρό της παρουσιάστριας, ο Νίκος Παρτσώλης, θα έχει κομβικό ρόλο στην παραγωγή. Η επί χρόνια στενή συνεργασία του με τη Φαίη Σκορδά υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη και τη σημασία της συμβολής του στην επιτυχία της νέας αυτής τηλεοπτικής προσπάθειας.

Με πληροφορίες από: Reader