Ένταση επικράτησε σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του τηλεοπτικού προγράμματος «First Dates», καθώς το ραντεβού της Μαρίας και του Αναστάση πήρε μια απρόσμενη και συγκρουσιακή τροπή. Οι δύο συμμετέχοντες διαπίστωσαν από νωρίς ότι όχι μόνο δεν υπήρχε η πολυπόθητη χημεία μεταξύ τους, αλλά είχαν και εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται δύο άνθρωποι σε μια πρώτη γνωριμία.

Οι διαφωνίες τους επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η χρήση του κινητού τηλεφώνου, ο τρόπος πληρωμής του λογαριασμού, ακόμα και ορισμένες ατάκες που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Αυτά τα σημεία τριβής οδήγησαν σε έναν έντονο τσακωμό, αναδεικνύοντας την έλλειψη συμβατότητας μεταξύ τους.

Η αρχική αρνητική εντύπωση της Μαρίας

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συνάντησής τους στο «First Dates», η Μαρία, η 20χρονη συμμετέχουσα, δεν φάνηκε καθόλου ενθουσιασμένη με το date της. Η εντύπωσή της για τον Αναστάση ήταν αρνητική, όπως η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το ραντεβού. «Η αλήθεια είναι ότι δε μου πολυάρεσε το ραντεβού», ανέφερε, εκφράζοντας μάλιστα την επιθυμία της να αποχωρήσει σχεδόν αμέσως. «Ήθελα να σηκωθώ να φύγω από το πρώτο λεπτό», πρόσθεσε.

Η κατάσταση δεν έμεινε σε αυτό το αρχικό αίσθημα δυσαρέσκειας. Οι δύο συμμετέχοντες διαπίστωσαν γρήγορα ότι δεν υπήρχε η αναμενόμενη χημεία, ενώ οι αντιλήψεις τους για τη συμπεριφορά σε μια πρώτη γνωριμία ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. Αυτή η διαφορά στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις αποτέλεσε τη βάση για τις εντάσεις που ακολούθησαν.

Διαφωνίες για το κινητό τηλέφωνο και τον λογαριασμό

Ένα από τα βασικά σημεία τριβής κατά τη διάρκεια του ραντεβού αποτέλεσε η χρήση του κινητού τηλεφώνου από τον Αναστάση. Η Μαρία δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ο συνοδός της μιλούσε στο τηλέφωνο ενώ βρίσκονταν μαζί της. Θεώρησε πως μια τέτοια συμπεριφορά δεν είναι αρμόζουσα για ένα πρώτο ραντεβού, υπογραμμίζοντας ότι η προσοχή πρέπει να είναι στραμμένη στον συνομιλητή.

Στη συνέχεια, η κουβέντα μεταφέρθηκε στον λογαριασμό, όπου και πάλι οι απόψεις τους διέφεραν σημαντικά. Η Μαρία εξέφρασε ξεκάθαρα την άποψή της για το πώς αντιλαμβάνεται την πρώτη έξοδο ενός ζευγαριού, δηλώνοντας: «Στο πρώτο ραντεβού ο άντρας πληρώνει». Το γεγονός ότι τελικά μοιράστηκαν το κόστος του λογαριασμού αποτέλεσε για εκείνη ένα επιπλέον αρνητικό στοιχείο στην όλη εμπειρία.

Σχόλια για το φλερτ και προσωπικές ατάκες

Η Μαρία δεν σταμάτησε εκεί τις παρατηρήσεις της. Σχολίασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο Αναστάσης φλέρταρε τη σερβιτόρα του «First Dates», την Κωνσταντίνα. Η 20χρονη τον ρώτησε μάλιστα με νόημα, εκφράζοντας την ενόχλησή της: «Και γιατί δε ζήτησες να φύγεις να κάτσεις με την Κωνσταντίνα;».

Η συζήτηση είχε πλέον ξεφύγει από τα απλά παράπονα για την εξέλιξη του ραντεβού και είχε λάβει πιο προσωπικό χαρακτήρα. Σε άλλο σημείο της έντονης ανταλλαγής απόψεων, η Μαρία απευθύνθηκε στον Αναστάση χωρίς περιστροφές, λέγοντας: «Έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, ενώ δεν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Λες μεγάλες κουβέντες». Αυτές οι ατάκες άναψαν φωτιές, ολοκληρώνοντας ένα ραντεβού που χαρακτηρίστηκε από ένταση και διαφωνίες.

Με πληροφορίες από: Reader