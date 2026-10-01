«Να προσκυνήσεις το θηρίο»: Επανήλθε θεωρία συνομωσίας για την Άννα Βίσση

Μετά τις πρόσφατες sold out συναυλίες της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όπου μάλιστα επικοινώνησε με την εφηβική της εκδοχή μέσω τεχνητής νοημοσύνης, μια παλιά θεωρία συνομωσίας επανήλθε στο προσκήνιο. Η θεωρία αυτή, η οποία θεωρούνταν ότι είχε χάσει την απήχησή της στους κύκλους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίστηκε ξανά με νέα ένταση.

Η επανεμφάνιση της θεωρίας συνομωσίας

Η συγκεκριμένη θεωρία συνομωσίας, η οποία δεν λέει να «πεθάνει» με τίποτα, επανήλθε δριμύτερη μετά το διήμερο των επιτυχημένων συναυλιών της Άννας Βίσση. Μια σελίδα με την ονομασία «Όχι στη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα» αναβίωσε τη συζήτηση, συνδέοντας γνωστά τραγούδια της ερμηνεύτριας με εικόνες και δηλώσεις της σχετικά με την εκκλησία.

Συγκεκριμένα, η σελίδα αυτή υπενθύμισε τα τραγούδια «διαβολάκι δώσμου ένα φιλάκι» και «Δαίμονες», τα οποία είχε γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Η σύνδεση αυτών των τραγουδιών με τις τοποθετήσεις της Άννας Βίσση για την εκκλησία προκάλεσε άμεσα τον προβλέψιμο «χαμό» στα σχόλια των χρηστών.

Αντιδράσεις και σχόλια χρηστών

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν έντονες και ποικίλες. Ένας χρήστης προχώρησε σε σχόλιο που συνδύαζε αθεϊσμό και μουσική κριτική, γράφοντας: «Όπως καταλαβαίνετε οι άθεοι πολλοί τελικά....Είναι δυνατόν τόσος κόσμος στην συναυλία της?????Από εκεί και μόνο να καταλάβει κάποιος ότι δεν υπάρχει γιατρειά!Τα τραγούδια της παρεμπιπτόντως είναι αίσχος».

Ένας άλλος χρήστης έκανε αναφορά στον «Ντόριαν Γκρέι» κατά τη συζήτηση, δηλώνοντας: «Είπαμε για να γίνεις πρώτο όνομα σε αυτήν την ζωή πρέπει να προσκυνήσεις το θηρίο και να του πουλήσεις την ψυχή σου». Αυτά τα σχόλια αντικατοπτρίζουν το κλίμα που επικράτησε γύρω από την επανεμφάνιση της θεωρίας.

Η στάση της Άννας Βίσση απέναντι στη θρησκεία

Η Άννα Βίσση έχει εκφράσει τα τελευταία χρόνια μια ήπια στάση αθεϊσμού. Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν εκτιμά ιδιαίτερα την εκκοσμικευμένη πλευρά της θρησκείας, αναφερόμενη συγκεκριμένα στους κληρικούς. Αυτή η τοποθέτηση της τραγουδίστριας είχε δεχθεί στο παρελθόν έντονη κριτική.

Συγκεκριμένα, όταν είχε κάνει τις δηλώσεις αυτές, δέχτηκε το «ανάθεμα» από πολλούς θρησκόληπτους, γεγονός που δείχνει την ευαισθησία του θέματος και τις αντιδράσεις που προκαλούν οι δημόσιες τοποθετήσεις της σε ζητήματα πίστης.

Ο ρόλος του Νίκου Καρβέλα και οι δηλώσεις του

Στο πλαίσιο της επανεμφάνισης αυτής της θεωρίας συνομωσίας, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν γίνει συρραφές από ατάκες που αποδίδονται στον ίδιο τον Νίκο Καρβέλα, αλλά και στην πρώην σύζυγό του, Αννίτα Πάνια. Οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις τους έχουν χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσουν τα επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν τη θεωρία.

Επιπλέον, το θέμα έχει απασχολήσει τόσο πολύ που έχει δημιουργηθεί ακόμα και ένα fact-check βίντεο, το οποίο έχει ως στόχο να αναλύσει κατά πόσο υφίστανται μηνύματα σατανισμού στα τραγούδια που έχει συνθέσει ο Νίκος Καρβέλας. Αυτό δείχνει την έκταση που έχει λάβει η συζήτηση γύρω από το έργο του.

Ένα συγκεκριμένο τραγούδι που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις είναι το «Ο Διάβολος Είναι Από την Ελλάδα», το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και ανήκει στη stoner rock περίοδο της δισκογραφίας του Νίκου Καρβέλα. Με την κυκλοφορία του, αρκετοί είχαν εκφράσει την πεποίθηση ότι ο Καρβέλας επιβεβαίωνε πανηγυρικά τις υποψίες τους για σατανιστικά μηνύματα, ενισχύοντας έτσι τη θεωρία.

Ο ίδιος ο μουσικοσυνθέτης, μιλώντας στο podcast Rainbow Mermaids, προσπάθησε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τις φερόμενες ως φιλικές προς το Σατανισμό ιδέες του. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Αν ήμουν σατανιστής δεν θα ήμουν οπαδός, θα ήμουν ο ίδιος ο Σατανάς». Η δήλωση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε περαιτέρω σχόλια και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρώτο σχόλιο που καταγράφηκε στο Facebook κάτω από τη συγκεκριμένη δήλωση του Νίκου Καρβέλα έγραφε: «Μ, αυτόν τον καημό θα ζεις μεχρι τον κακό σου ψόφο». Αυτό το περιστατικό, σε συνδυασμό με το γενικότερο κλίμα, οδήγησε στην περιγραφή του Facebook ως «χριστιανοταλιμπάν Facebook», αναδεικνύοντας την ένταση και την πόλωση που επικρατεί στις διαδικτυακές συζητήσεις για τέτοια θέματα.

Με πληροφορίες από: Reader