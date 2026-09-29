Ο Γιάννης Μπέζος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», με αφορμή την έναρξη της νέας τηλεοπτικής και θεατρικής σεζόν. Ο σπουδαίος ηθοποιός, με τη χαρακτηριστική του ειλικρίνεια, αποκάλυψε πως η κωμωδία «Σούπερ Ήρωες», στην οποία πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά, θα αποτελέσει την τελευταία μεγάλη σειρά στην καριέρα του. Επιπλέον, ο κ. Μπέζος αναφέρθηκε σε θέματα κόπωσης, καθώς και στις προσωπικές του απόψεις για τη θρησκεία και την ύπαρξη του Θεού.

Το τέλος των μεγάλων τηλεοπτικών σειρών

Ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε ξεκάθαρα ότι η σειρά «Σούπερ Ήρωες», η οποία συνεχίζεται για δεύτερη σεζόν, θα είναι η τελευταία μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή στην οποία θα συμμετάσχει. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Είναι η τελευταία σειρά που κάνω. Εννοώ μεγάλη σειρά που έχει απαιτήσεις τέτοιες». Διευκρίνισε πως οι μελλοντικές του συμμετοχές, αν προκύψουν, θα είναι «πολύ μικρές σε πράγματα πολύ μικρά και ενδιαφέροντα», τονίζοντας πως «Σειρά επεισοδίων πολλών είναι η τελευταία μου».

Ο ηθοποιός εξήγησε τους λόγους αυτής της απόφασης, λέγοντας: «Κουράστηκα, δεν με γοητεύει πια». Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη σειρά είναι η 25η στην οποία συμμετέχει και «δεν νομίζω ότι μου προσθέτει μέσα μου κάτι». Παρά την απόφασή του, υπογράμμισε ότι «Βεβαίως την κάνω όσο καλύτερα μπορώ», δείχνοντας τον επαγγελματισμό του.

Σωματική και ψυχική κόπωση

Ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε και στην προσωπική του κατάσταση, παραδεχόμενος ότι έχουν χτυπήσει και στον ίδιο κάποια «καμπανάκια» σωματικής και ψυχικής κόπωσης. Μίλησε για το φετινό καλοκαίρι, το οποίο ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα σε επαγγελματικό επίπεδο. «Ήταν η πρώτη φορά που έκατσα τρεις ολόκληρους μήνες και δεν έκανα τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ότι «είχα πολύ καιρό να μην εργαστώ καθόλου», διευκρινίζοντας ότι «ούτε γυρίσματα, ούτε παραστάσεις». Σχολιάζοντας τη φύση του επαγγέλματός του, ο κ. Μπέζος επεσήμανε: «Η δουλειά η δική μας, αν θες να βγεις στη σύνταξη, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Καλύτερα να κάνεις κάτι άλλο. Μας τροφοδοτεί αυτό. Βέβαια και εκεί υπάρχει ένα μέτρο. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεπερνάμε το μέτρο ποτέ σε όλα τα πράγματα».

Η διαχείριση της αλήθειας και οι παρεξηγήσεις

Σε ερώτηση για το αν μπορεί κάποιος να τον παρεξηγήσει από τα λεγόμενά του, ο Γιάννης Μπέζος απάντησε: «Δεν είναι κακό αυτό. Σημαίνει ότι κάτι ενδιαφέρον είναι». Εξήγησε περαιτέρω τη θέση του, λέγοντας: «Καταλαβαίνουμε αν κάτι έχει αντίκρισμα ή δεν έχει. Απλώς πολλές φορές -και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από αυτό- δεν είμαστε έτοιμοι να το αποδεχτούμε».

Ο ηθοποιός τόνισε τη δυσκολία της διαχείρισης της αλήθειας. «Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να διαχειριστείς την αλήθεια», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας μια πτυχή της φιλοσοφίας του.

Οι απόψεις του για τη θρησκεία και τον Θεό

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η συζήτηση στράφηκε στο θέμα της θρησκείας, όπου ο Γιάννης Μπέζος εξέφρασε τις απόψεις του. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι «Ο Θεός είναι μια εφεύρεση ανθρώπινη, η οποία γίνεται από φόβο, κυρίως από το φόβο του θανάτου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Στην περίπτωση λοιπόν του θανάτου, ο άνθρωπος πρέπει να καταφύγει κάπου. Και εξ αυτού δημιουργούνται οι θρησκείες». Ο κ. Μπέζος διαφοροποίησε τη βάση της φιλοσοφίας από αυτή της θρησκείας, αναφέροντας: «Ενώ η βάση της φιλοσοφίας είναι η απορία, η βάση της θρησκείας είναι ο φόβος».

Με πληροφορίες από: News.gr