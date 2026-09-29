Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες μεταδόθηκαν το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2026. Η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτις αναφέρθηκε σε άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς της, εστιάζοντας στη σχέση της με το φαγητό και στον καθημερινό αγώνα που δίνει για να διατηρήσει το βάρος της. Παράλληλα, μίλησε για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, συμπεριλαμβανομένης της σπονδυλοαρθρίτιδας, και τον ιδιαίτερο τρόπο που επιλέγει να χαλαρώνει στο σπίτι της.

Η σχέση της με το φαγητό και ο αγώνας για το βάρος

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους παραδέχτηκε ότι προσέχει τη διατροφή της, αν και θα προτιμούσε να μην ήταν αναγκασμένη να το κάνει. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «Προσέχω τη διατροφή μου. Θα ήθελα να μην την προσέχω για να είμαι ειλικρινής, αλλά είμαι αναγκασμένη να την προσέχω». Η ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη της για συγκεκριμένες τροφές, λέγοντας συγκεκριμένα: «Μου αρέσουν τα burger και τα παγωτά».

Ωστόσο, τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα με το βάρος της, κάτι που δεν της αρέσει καθόλου. «Τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δεν μου αρέσει και γι’ αυτό δεν τα τρώω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτή η κατάσταση την έχει οδηγήσει σε έναν καθημερινό αγώνα για να παραμείνει στα κιλά της, καθώς αν αφεθεί, παίρνει βάρος, καθιστώντας την προσοχή στη διατροφή της αναγκαία.

Ο θυρεοειδής και οι διατροφικές επιλογές

Η αλλαγή στον μεταβολισμό της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους, όπως η ίδια έχει αποκαλύψει, οφείλεται κυρίως σε πρόβλημα με τον θυρεοειδή της. Αυτός ο παράγοντας την αναγκάζει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τις διατροφικές της συνήθειες και να αποφεύγει τους γαστρονομικούς πειρασμούς, όπως τα αγαπημένα της burgers και παγωτά.

Προκειμένου να διατηρήσει τη σιλουέτα της και να ελέγχει το βάρος της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έχει κόψει πλήρως από το καθημερινό της διαιτολόγιο το λευκό αλεύρι και τα παράγωγά του. Επιπλέον, προτιμά να μαγειρεύει η ίδια τα γεύματά της, ώστε να έχει τον απόλυτο έλεγχο των υλικών που χρησιμοποιεί. Στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής της, καταναλώνει άφθονα φρούτα και λαχανικά, τα οποία αποτελούν βασικό κομμάτι του διαιτολογίου της.

Η μάχη με την σπονδυλοαρθρίτιδα

Στο παρελθόν, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με την σπονδυλοαρθρίτιδα. Πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα που προσβάλει τις αρθρώσεις, κυρίως στην σπονδυλική στήλη. Αυτή η πάθηση είναι γνωστό ότι επηρεάζει αποφασιστικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους.

Η ηθοποιός έχει μοιραστεί τις εμπειρίες της σχετικά με αυτή την αυτοάνοση πάθηση, δίνοντας μια εικόνα για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει λόγω της σπονδυλοαρθρίτιδας, ενός προβλήματος υγείας που απαιτεί συνεχή διαχείριση.

Ο τρόπος που αποφορτίζεται στο σπίτι

Πέρα από τις διατροφικές της συνήθειες και τους αγώνες υγείας, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους περιέγραψε και την ιδιαίτερη διαδικασία που ακολουθεί για να αποφορτιστεί όταν επιστρέφει στο σπίτι της από τη δουλειά. Όπως ανέφερε, έχει μια «τρέλα» με τον φωτισμό, δημιουργώντας μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Δεν έχω φώτα, έχω κάτι φωτάκια, κάτι κεριά, τα ανάβω και αυτό με αποφορτίζει». Αυτή η συνήθεια αποτελεί έναν προσωπικό της τρόπο να χαλαρώνει και να βρίσκει ηρεμία μετά τις απαιτήσεις της ημέρας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που την βοηθά να αποσυμπιεστεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit