Σταλόνε: Συγκλονίζει για τον θάνατο του γιου του – «Βγήκε από μέσα μου μια κραυγή που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά, δεν ήταν ανθρώπινη»

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αναφέρθηκε πρόσφατα στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, τον τραγικό χαμό του γιου του, Σέιτζ. Ο Σέιτζ Σταλόνε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών, λόγω καρδιακής προσβολής. Ο διάσημος ηθοποιός περιέγραψε τον αβάσταχτο πόνο και τις φάσεις ενοχής που βίωσε, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη στιγμή που πληροφορήθηκε την απώλεια και τη συναισθηματική του κατάρρευση.

Η τραγική απώλεια και ο αβάσταχτος πόνος

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Σιλβέστερ Σταλόνε μίλησε ανοιχτά για την απώλεια του γιου του. Ο πόνος από αυτή την τόσο μεγάλη απώλεια ήταν, όπως τόνισε, αβάσταχτος. Παρά το γεγονός ότι τον πρώτο καιρό κατάφερνε να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας της μητέρας του Σέιτζ, κάποια στιγμή κατέρρευσε.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η διαχείριση ενός τέτοιου γεγονότος τον οδήγησε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Αν και αρχικά αναρωτιόταν πότε θα ξεσπάσει ο πόνος, η συναισθηματική κατάρρευση ήρθε περίπου μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του γιου του.

Οι σκέψεις ενοχής του ηθοποιού

Ο Σταλόνε περιέγραψε τις έντονες φάσεις ενοχής που βίωσε, αναρωτώμενος τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά. «Περνάς από πάρα πολλές φάσεις ενοχής», είπε χαρακτηριστικά. «Σκέφτεσαι: Τι θα μπορούσα να είχα κάνει; Έπρεπε να είμαι εκεί; Κι αν είχα κάνει αυτό; Αν είχα πάει δεξιά αντί αριστερά;».

Αυτές οι σκέψεις τον βασάνιζαν, καθώς προσπαθούσε να βρει απαντήσεις σε ένα γεγονός που τον συγκλόνισε βαθιά. Η απώλεια ενός παιδιού, όπως εξήγησε, φέρνει μαζί της ένα τεράστιο βάρος ερωτημάτων και αυτοκριτικής.

Το απότομο τηλεφώνημα της είδησης

Ο ηθοποιός διηγήθηκε τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του γιου του, μέσα από ένα απότομο τηλεφώνημα. «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν τόσο ψυχρό», είπε. Ο νέος σύζυγος της μητέρας του Σταλόνε, τον οποίο ο ηθοποιός δεν είχε γνωρίσει ποτέ και ο οποίος ήταν γιατρός, τον πήρε τηλέφωνο.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Σλάι, έφυγε. Ο Σέιτζ, έφυγε”», διηγήθηκε ο Σταλόνε. «Κι εγώ είπα: “Έφυγε πού;”. “Πέθανε, έφυγε. Λυπάμαι”. Και έκλεισε». Η περιγραφή του τηλεφωνήματος υπογραμμίζει την ψυχρότητα και την απότομη φύση της είδησης που άλλαξε τη ζωή του.

Η συναισθηματική κατάρρευση μία εβδομάδα μετά

Στις πρώτες ημέρες μετά την απώλεια, ο Σταλόνε κατάφερνε να κρατηθεί. «Με την κηδεία, με το να διαχειρίζεσαι τη μητέρα του, με το να προσπαθείς να συνεχίσεις τη ζωή σου στο παρόν, όλα αυτά σε μεταφέρουν σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο», σημείωσε. Αναρωτιόταν μάλιστα: «Ουάου, αντέχω. Πότε θα ξεσπάσει;».

Η συναισθηματική εκτόνωση ήρθε περίπου μία εβδομάδα αργότερα. «Ήμουν ολομόναχος στο δωμάτιό μου και βγήκε από μέσα μου μια κραυγή που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά, ούτε πριν ούτε μετά», τόνισε ο ηθοποιός. «Ήταν απλώς πόνος, θλίψη και ενοχή. Δεν ήταν ανθρώπινο».

«Κάτι τέτοιο δεν το ξεπερνάς»

Αναφερόμενος στον εκλιπόντα γιο του, Σέιτζ, ο Σιλβέστερ Σταλόνε τον χαρακτήρισε «ένα πολύ καλό παιδί» με πολλές δυνατότητες. Είχε, όπως είπε, μια υπέροχη μητέρα και θα μπορούσε να είχε κάνει σπουραία πράγματα στο μέλλον.

Ο ηθοποιός εξέφρασε την έκπληξή του για την αιτία του θανάτου, καθώς δεν είχε ιδέα ότι ο γιος του είχε κάποιο πρόβλημα υγείας που θα περίμενε να εμφανιστεί σε έναν άνθρωπο πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Κατέληξε λέγοντας με βεβαιότητα: «Αλλά όχι, κάτι τέτοιο δεν το ξεπερνάς».

Με πληροφορίες από: Topontiki