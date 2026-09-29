Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις οντισιόν του GNTM: Δεν πήρε το εισιτήριο για το bootcamp

Τις δυνάμεις του στον χώρο του μόντελινγκ θέλησε να δοκιμάσει ο Μπάμπης Λαζαρίδης, γιος της γνωστής τραγουδίστριας Αγγελικής Ηλιάδη, συμμετέχοντας στις οντισιόν του GNTM. Παρά την προσπάθειά του, ο 20χρονος δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές και να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του bootcamp.

Η εμφάνιση του Μπάμπη Λαζαρίδη στο GNTM

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο οποίος ασχολείται με το μόντελινγκ τον τελευταίο χρόνο, εμφανίστηκε ενώπιον της κριτικής επιτροπής του GNTM. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η Μπέττυ Μαγγίρα τον αναγνώρισε αμέσως, δηλώνοντας ότι τον είχε δει στο παρελθόν σε φωτογραφίες μαζί με τη μητέρα του.

Ο 20χρονος εξήγησε ότι η μητέρα του τραγουδάει στην Κοζάνη και για αυτό τον λόγο δεν μπορούσε να τον συνοδεύσει. Ωστόσο, τόνισε πως ο ίδιος προτίμησε να είναι μόνος του, καθώς θεωρεί το μόντελινγκ μια δουλειά που θέλει να κάνει ανεξάρτητα.

Η στήριξη της μητέρας και προσωπικές αποκαλύψεις

Σε ερώτηση της Μπέττυ Μαγγίρα σχετικά με τη στήριξη της μητέρας του, ο Μπάμπης Λαζαρίδης απάντησε πως η Αγγελική Ηλιάδη τον υποστηρίζει πάντα και του δίνει μεγάλη ώθηση να συνεχίσει. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πάντα. Μια μητέρα πρέπει να δίνει ώθηση στο παιδί της και μου δίνει πάρα πολύ».

Κατά τη διάρκεια της οντισιόν, ο νεαρός αναφέρθηκε και σε ένα προσωπικό γεγονός που τον σημάδεψε. Εξομολογήθηκε ότι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει περάσει ήταν η απώλεια του παππού του, η οποία συνέβη κατά τη δεύτερη καραντίνα. Όπως ανέφερε, αυτό το γεγονός τον άλλαξε και τον εξέλιξε σε έναν καλύτερο εαυτό του, ενώ έχει κάνει και ένα τατουάζ στη μνήμη του.

Οι κρίσεις των μελών της επιτροπής

Οι κριτές αναγνώρισαν στον Μπάμπη Λαζαρίδη κάποια στοιχεία που θα μπορούσε να εξελίξει στον χώρο της μόδας. Ωστόσο, η απειρία του, η αμηχανία του και το ύψος του αποτέλεσαν, σύμφωνα με τις εξηγήσεις τους, τους βασικούς λόγους που του στέρησαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν ο μοναδικός που του έδωσε θετική ψήφο. Παρόλα αυτά, τα υπόλοιπα «όχι» από τα μέλη της επιτροπής έβαλαν τέλος στην πορεία του 20χρονου στο GNTM.

Οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις των κριτών

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σχολίασε την εμφάνιση του Μπάμπη, λέγοντας: «Μοιάζεις πάρα πολύ μικρούλης, σαν ένα γλυκό παιδάκι. Αν είχες δέκα πόντους παραπάνω και ήσουν ένα ενενήντα, θα φαινόσουν πιο άντρας και σίγουρα στη μόδα θα είχες μια πολύ ξεχωριστή θέση. Προς το παρόν αυτό σε περιορίζει το ύψος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχεις εμπειρία πάνω στη μόδα. Οπότε εδώ στο show πιστεύω ότι θα σου είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσεις».

Από την πλευρά της, η Μπέττυ Μαγγίρα πρόσθεσε: «Είσαι stiff και άγουρος. Δεν έχεις χαλαρώσει. Δεν μπορείς να με πείσεις, να μου πουλήσεις αυτό που φοράς. Οπότε από μένα τώρα είναι όχι».

Η αντίδραση του Μπάμπη και τα μελλοντικά του σχέδια

Μετά την απόφαση των κριτών, ο Μπάμπης Λαζαρίδης δήλωσε απογοητευμένος. «Δεν νιώθω σίγουρα καλά που δεν πέρασα. Κυρίως γιατί πίστευα ότι το άξιζα. Τα “όχι” δεν τα περίμενα καθόλου, είναι η αλήθεια», εξομολογήθηκε.

Παρά την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό από το GNTM, ο Μπάμπης Λαζαρίδης δήλωσε αποφασισμένος να μην εγκαταλείψει τις προσπάθειές του. Εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει την πορεία του στον χώρο του μόντελινγκ, επιμένοντας στον στόχο του.

Με πληροφορίες από: Topontiki