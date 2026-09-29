Ο Μίλτος Καρατζάς για την Άννα Βίσση: «Ο Καρβέλας της στέρησε τη διεθνή καριέρα»

Μια άγνωστη πτυχή από την επαγγελματική διαδρομή που διέγραψε η Άννα Βίσση έφερε στο φως ο μουσικός παραγωγός Μίλτος Καρατζάς. Με αφορμή τη μαζική προσέλευση του κόσμου στην πρόσφατη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, ο Καρατζάς αποκάλυψε πώς μια απόφαση της τελευταίας στιγμής εμπόδισε την εκτόξευση της καριέρας της εκτός ελληνικών συνόρων.

Η χαμένη ευκαιρία για διεθνή καριέρα

Ο Μίλτος Καρατζάς θυμήθηκε την πρόταση που είχε εξασφαλίσει για τη συμμετοχή της Άννας Βίσση σε ένα διεθνές καλλιτεχνικό γεγονός. Συγκεκριμένα, όταν η εταιρεία CBS, στην οποία εργαζόταν, εξαγοράστηκε από τη Sony, ο ίδιος κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους της εταιρείας να στείλουν την τραγουδίστρια να τραγουδήσει σε ένα φεστιβάλ στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τον παραγωγό, σε αυτό το φεστιβάλ τραγουδούσε μία τραγουδίστρια από κάθε χώρα και μετά γινόταν παγκόσμια σταρ. Ωστόσο, δύο ή τρεις μέρες πριν την αναχώρηση, η Άννα Βίσση τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι τελικά δεν θα πήγαινε, καθώς ο Νίκος Καρβέλας της είχε δηλώσει πως αν επέλεγε να πάει εκεί, εκείνος θα ήταν εκτός.

Ο Καρατζάς σχολίασε ότι ο Καρβέλας, επειδή δεν του αρέσει να πετάει, της στέρησε κατά κάποιον τρόπο τη δυνατότητα να κάνει διεθνή καριέρα, αν και παραδέχτηκε ότι ο Νίκος τη βοήθησε μετέπειτα με εξαιρετικά τραγούδια.

Τα πρώτα βήματα και η μεταγραφή στη CBS

Πριν από αυτή τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η πορεία της τραγουδίστριας βρισκόταν σε διαφορετική τροχιά. Η Άννα Βίσση ξεκίνησε την καριέρα της στην εταιρεία Columbia, όπου είχε βγάλει τρία με τέσσερα τραγούδια, τα οποία, κατά τη γνώμη του Μίλτου Καρατζά, ήταν συμπαθητικά, αλλά όχι αυτά που θα μπορούσαν να την κάνουν αυτό που έγινε στη συνέχεια.

Η συνάντηση του Μίλτου Καρατζά με την Άννα Βίσση στη Θεσσαλονίκη στάθηκε η αφορμή για να αλλάξει εταιρική στέγη. Ο Καρατζάς την έπεισε να έρθει στη CBS, υποσχόμενος ότι εκεί θα της έκαναν σοβαρά πράγματα και θα έβγαζε τραγούδια που θα έκαναν πάταγο.

Ο πρώτος δίσκος και η αλλαγή εικόνας

Μετά τη μεταγραφή της στη CBS, κυκλοφόρησε ο πρώτος της δίσκος με μια πολύ καλή ομάδα. Ο Μίλτος Καρατζάς ήταν ο παραγωγός του όλου εγχειρήματος, ενώ την παραγωγή μέσα στο στούντιο ανέλαβε ο Αντώνης Βαρδής, ο οποίος συνέθεσε πέντε τραγούδια. Ο Νίκος Καρβέλας συμμετείχε επίσης με πέντε δικά του τραγούδια.

Αυτός ο δίσκος περιείχε και το τραγούδι «Δώδεκα», το οποίο, σύμφωνα με τον Καρατζά, ήταν το πρώτο που πραγματικά πέρασε στον πολύ κόσμο. Επιπλέον, στο εξώφυλλο του δίσκου άλλαξαν την εικόνα της τραγουδίστριας, παρουσιάζοντάς τη διαφορετική από ό,τι ήταν μέχρι τότε.

Ο Μίλτος Καρατζάς περιέγραψε την Άννα Βίσση ως ένα όμορφο κορίτσι με ωραία φωνή, νέα κοπέλα και ευχάριστη στην επικοινωνία. Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία του πώς μια γυναίκα στην ηλικία της...

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr