Ο Μελέτης Ηλίας μίλησε για την 16χρονη κόρη του: «Αυτό που φοβόμουν ήρθε»

Τις ανησυχίες που αντιμετωπίζει ως γονέας περιέγραψε ο Μελέτης Ηλίας, κατά την παρουσία του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον ALPHA. Η συζήτηση έγινε με αφορμή την τηλεοπτική επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου», όπου ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που η 16χρονη κόρη του διαχειρίζεται τις εξόδους της.

Το περιστατικό στη συναυλία της Άννας Βίσση

Ο ηθοποιός έφερε ως παράδειγμα ένα πρόσφατο περιστατικό από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Περιέγραψε την εμπειρία του από τη βραδιά, μεταφέροντας τον διάλογο που είχε με την κόρη του όταν διαπίστωσε πως η ώρα είχε περάσει.

«Η κόρη μου είναι 16 χρονών, προχθές στη Βίσση περίμενα μέχρι τις 2 παρά τέταρτο, ξεροστάλιασα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μελέτης Ηλίας. Όπως είπε, μέχρι τις 12μιση – 1 το βράδυ, που ήταν πια αργά για μια 16χρονη, την πήρε τηλέφωνο και ρώτησε πού βρίσκονταν. Εκείνη του απάντησε ότι «ακόμα τραγουδάει».

«Λέω τραγουδάει από τις 9μιση μέχρι 1 είμαστε σοβαροί;», συμπλήρωσε ο ηθοποιός. Κατά τις 2 παρά, όταν την ξαναπήρε τηλέφωνο, η κόρη του τον ενημέρωσε ότι βρισκόταν στο Νέο Ηράκλειο και έτρωγαν κάτι. Η αντίδραση του Μελέτη Ηλία ήταν: «Παναγία μου ήρθε, αυτό που φοβόμουν ήρθε. Να περιμένεις με το ρολόι τι ώρα θα έρθει το παιδί σου στο σπίτι».

Η διαχείριση της αναγνωρισιμότητας

Όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα και τις αντιδράσεις του κόσμου στον δρόμο, ο Μελέτης Ηλίας εξήγησε τη στάση που τηρεί απέναντι στα παιδιά του. «Τώρα πια νομίζω ότι έχω βρει τον τρόπο και το έχουν δει και τα ίδια τα παιδιά και ξέρουν να το χειρίζονται», δήλωσε.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τις πρώτες επαφές με αυτή την κατάσταση, όπου κάποιος μπορεί να του μιλάει στον δρόμο σαν να τον ήξερε. Τόνισε ότι βήμα – βήμα προσπαθεί να το κάνει κατανοητό στα παιδιά του, καθώς «κάτι το οποίο φαίνεται πολύ λαμπερό αλλά κρύβει και έναν κίνδυνο».

Η οικογένεια του ηθοποιού

Ο Μελέτης Ηλίας είναι παντρεμένος από το 2005 με τη Θέμιδα Βουτσινά. Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από την αποφοίτηση του ηθοποιού από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr