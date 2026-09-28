Η Ελένη Προκοπίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών

Η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου, γνωστή από τους ρόλους της στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το βράδυ της Κυριακής (27/9/26) μέσω ανάρτησης της ηθοποιού Μέλπως Κωστή. Η Προκοπίου είχε διακριθεί στη χρυσή εποχή των μιούζικαλ, ενσαρκώνοντας δυναμικές και σαγηνευτικές γυναίκες.

Η πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο

Από το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το 1960 έως το 1972, η Ελένη Προκοπίου συμμετείχε συνολικά σε 23 ταινίες. Σε πολλές από αυτές είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, ειδικά όταν απαιτούνταν χορός, καθώς υπήρξε χορεύτρια και επιμελούνταν η ίδια τις χορογραφίες της σε ορισμένες παραγωγές. Η FinosFilm αναφέρει πως η Προκοπίου, με σπουδαίο ταλέντο στο χορό, πηγαίες υποκριτικές δυνατότητες και εξωτική ομορφιά, άφησε το στίγμα της, παρόλο που επέλεξε να αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή σε σχετικά νεαρή ηλικία.

Η θεατρική της πορεία ξεκίνησε σε ηλικία 14 ετών, όταν έκανε ντεμπούτο ως χορεύτρια στο θέατρο «Ολύμπια» Πειραιώς, ως παρτενέρ του διάσημου χορευτή Δημήτρη Ιβάνωφ. Συνέχισε να εμφανίζεται ανελλιπώς στο θέατρο καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Σπουδές και πρώτα βήματα

Η Ελένη Προκοπίου ξεκίνησε τις σπουδές στο χορό από την ηλικία των έξι ετών, φοιτώντας μαζί με τη Μάρθα Καραγιάννη στη Σχολή Χορού της Λουκίας Σακελλαρίου – Κωτσοπούλου, η οποία λειτουργούσε στο Ωδείο Αθηνών. Ως παιδιά, συμμετείχαν σε παραστάσεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή και αποφοίτησαν προς τα τέλη της δεκαετίας του ’50.

Στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας της, εμφανιζόταν αποκλειστικά ως χορεύτρια, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο, πριν αναλάβει και υποκριτικούς ρόλους.

Σημαντικές κινηματογραφικές εμφανίσεις

Μετά τις πρώτες της εμφανίσεις ως χορεύτρια, η Ελένη Προκοπίου απέκτησε ρόλο στην ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Μικρές Αφροδίτες» (1963), η οποία γνώρισε διεθνή επιτυχία. Ακολούθησε η συμμετοχή της στην ταινία «Ο εμίρης και ο κακομοίρης» (1964), όπου υποδύθηκε την Γκιουλινάρ, μια πανέμορφη ανατολίτισσα πριγκίπισσα.

Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Το πρόσωπο της ημέρας» (1965) και «Ραντεβού στον αέρα» (1965). Στο «Ραντεβού στον αέρα» είχε ρόλο τόσο ως χορεύτρια όσο και ως ηθοποιός, γεγονός που την ενέταξε στην οικογένεια της Φίνος Φιλμ. Ακολούθησε η ταινία «Και οι…14 ήταν υπέροχοι».

Το 1966 ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για την ηθοποιό, καθώς είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πέντε ταινίες: «Παράνομοι πόθοι» (Φίνος Φιλμ), «Το συρτάκι της αμαρτίας», «Πέντε χιλιάδες ψέματα» (Φίνος Φιλμ), «Οι κυρίες της αυλής» και «Αγάπη που δεν σβήνει ο χρόνος».

Τα επόμενα χρόνια, η Ελένη Προκοπίου πρωταγωνίστησε σε ταινίες χαμηλότερου προϋπολογισμού, στις οποίες συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Νίκος Σταυρίδης, ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο Φραγκίσκος Μανέλλης, η Τζένη Ρουσσέα, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Αλέκος Τζανετάκος, ο Νίκος Δαδινόπουλος, ο Νίκος Ρίζος και ο Σωτήρης Μουστάκας.

Με πληροφορίες από: newsit.gr