Η Σοφία Καρβέλα για την Άννα Βίσση: «Σε συγχωρώ που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα»

Η Σοφία Καρβέλα ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα για λίγες ώρες, προκειμένου να παραστεί στη μεγάλη συναυλία της μητέρας της, Άννας Βίσση, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ). Η παρουσία της κόρης της τραγουδίστριας ήταν αποκλειστικά για τη σημαντική αυτή βραδιά. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Σοφία Καρβέλα μοιράστηκε ένα προσωπικό και βαθιά συναισθηματικό μήνυμα για τη μητέρα της, το οποίο δημοσίευσε στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η παρουσία στη μεγάλη συναυλία

Η Σοφία Καρβέλα επέλεξε να βρεθεί στο πλευρό της μητέρας της, Άννας Βίσση, σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της, τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποίησε ένα ταξίδι από τη Νέα Υόρκη, φτάνοντας στην Αθήνα ειδικά για να είναι παρούσα σε αυτή τη βραδιά. Η άφιξή της και η παραμονή της στην ελληνική πρωτεύουσα ήταν περιορισμένη σε λίγες μόνο ώρες, υπογραμμίζοντας τη σημασία που απέδωσε στην παρουσία της.

Η συναυλία αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο για την Άννα Βίσση, και η Σοφία Καρβέλα θέλησε να είναι εκεί για να στηρίξει τη μητέρα της. Η παρουσία της κόρης της τραγουδίστριας ήταν αποκλειστική για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, δείχνοντας την αφοσίωση και την αγάπη της προς την Άννα Βίσση σε αυτή τη σπουδαία στιγμή.

Το προσωπικό μήνυμα μετά το τέλος της βραδιάς

Μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας, η κόρη της τραγουδίστριας επέλεξε να εκφράσει τα συναισθήματά της δημόσια. Μοιράστηκε ένα βίντεο από το event με τους διαδικτυακούς της φίλους, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα αφιερωμένο στη μητέρα της. Στο μήνυμά της, η Σοφία Καρβέλα αναφέρθηκε στην εσωτερική διαδρομή που χρειάστηκε να διανύσει.

Η διαδρομή αυτή αφορούσε τη συμφιλίωσή της με την πραγματικότητα ότι η Άννα Βίσση δεν είναι μόνο η μητέρα της, αλλά ταυτόχρονα και μια καλλιτέχνιδα που ανήκει στο ευρύ κοινό της. Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε τις σκέψεις της για το πώς κατάφερε να αποδεχθεί αυτή τη διπλή ιδιότητα της μητέρας της.

Η δυσκολία της αποδοχής και το «θεόσταλτο χάρισμα»

Στο μήνυμά της, η Σοφία Καρβέλα περιέγραψε τη δυσκολία που αντιμετώπισε στο παρελθόν, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το να σε μοιράζομαι, εσένα και το θεόσταλτο χάρισμά σου, με όλο τον κόσμο ήταν μια δυσκολία που χρειάστηκε να αντέξω για χρόνια και αναγκάστηκα να μάθω να αποδέχομαι – μαζί με τη δική μου ανθρώπινη μετριότητα». Αυτή η διαδικασία αποδοχής συνδυάστηκε, όπως δήλωσε, με την αναγνώριση της δικής της «ανθρώπινης μετριότητας» σε σύγκριση με τη λάμψη της μητέρας της.

Η ίδια συνέχισε, υπογραμμίζοντας τη συνεχή εξέλιξη και ακτινοβολία της Άννας Βίσση: «Εσύ συνεχίζεις να λάμπεις όλο και πιο δυνατά». Με αυτά τα λόγια, η Σοφία Καρβέλα αναγνώρισε τη μοναδική φύση του ταλέντου της μητέρας της και την επίδρασή της στο κοινό, ένα φαινόμενο με το οποίο έπρεπε να συμφιλιωθεί.

Η «συγχώρεση» και ο απόλυτος θαυμασμός

Στη συνέχεια του μηνύματός της, η Σοφία Καρβέλα εξέφρασε την πλήρη αποδοχή της πραγματικότητας της μητέρας της. «Τελικά αποδέχτηκα την πραγματικότητα αυτού για το οποίο γεννήθηκες και του τρόπου με τον οποίο γεννήθηκες να κάνεις τους ανθρώπους να αισθάνονται», ανέφερε. Η φράση αυτή αποτυπώνει την κατανόηση ότι η Άννα Βίσση προοριζόταν για τον ρόλο της καλλιτέχνιδας που εμπνέει και συγκινεί.

Η Σοφία Καρβέλα προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική δήλωση, λέγοντας: «Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου…». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την συμφιλίωση με την ιδέα ότι η μητέρα της ανήκει και στο ευρύ κοινό, πέρα από την προσωπική τους σχέση. Η κόρη της τραγουδίστριας περιέγραψε επίσης την εμπειρία της στη συναυλία, δηλώνοντας: «Χθες το βράδυ, για άλλη μια φορά, αφέθηκα στο μεγαλείο σου. Αφέθηκα και επέτρεψα σε σένα -και στη φωνή σου- να με ταξιδέψετε σε εκείνο το μαγικό μέρος».

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Σοφία Καρβέλα εξέφρασε την υπερηφάνεια της και τον απόλυτο θαυμασμό της για την Άννα Βίσση. «Είμαι τόσο περήφανη που είμαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις πως είμαι η μεγαλύτερη», κατέληξε, τονίζοντας τη μοναδική θέση που κατέχει η μητέρα της στην καρδιά της, πέρα από τον ρόλο της ως παγκόσμιας καλλιτέχνιδας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit