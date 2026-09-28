Κάια Γκέρμπερ: Ανησυχία για το μοντέλο μετά τον θάνατο του αδελφού της – Σε παύση οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της

Η Κάια Γκέρμπερ, το γνωστό μοντέλο και κόρη της παγκοσμίου φήμης Σίντι Κρόφορντ, φέρεται να έχει αναστείλει προσωρινά όλες τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την τραγική απώλεια του αδελφού της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Ο Πρίσλεϊ έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία μόλις 27 ετών, βυθίζοντας την οικογένεια σε βαθύ πένθος και προκαλώντας ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση της Κάια.

Αναστολή επαγγελματικών δραστηριοτήτων λόγω πένθους

Πριν από την πρόσφατη απώλεια, η Κάια Γκέρμπερ διατηρούσε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα επαγγελματικών υποχρεώσεων, το οποίο περιελάμβανε πλήθος συνεργασιών στον χώρο της μόδας και όχι μόνο. Ωστόσο, η τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του αδελφού της την οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει όλες τις προγραμματισμένες της δραστηριότητες, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση του πένθους.

Πηγή από το στενό της περιβάλλον επιβεβαίωσε ότι το μοντέλο έχει θέσει σε παύση αρκετές από τις επαγγελματικές της δεσμεύσεις. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει η Κάια να διαχειριστεί την απώλεια του Πρίσλεϊ και να βρει χρόνο για τον εαυτό της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλοι οι συνεργάτες και οι άνθρωποι του επαγγελματικού της κύκλου έχουν δείξει πλήρη κατανόηση και σεβασμό για την κατάσταση που βιώνει. Η ίδια πηγή δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόμα σαφής εκτίμηση ή χρονοδιάγραμμα για το πότε η Κάια θα είναι σε θέση να επιστρέψει στη δουλειά και να συνεχίσει τις υποχρεώσεις της στον απαιτητικό χώρο της μόδας.

Η δύσκολη διαχείριση της απώλειας του Πρίσλεϊ

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το περιβάλλον της οικογένειας, η Κάια Γκέρμπερ βρίσκεται σε κατάσταση μεγάλης στενοχώριας και δυσκολεύεται σημαντικά να αποδεχθεί την πραγματικότητα του θανάτου του αδελφού της. Η ξαφνική και τραγική απώλεια του Πρίσλεϊ την έχει επηρεάσει βαθύτατα σε ψυχολογικό επίπεδο.

Μια άλλη πηγή, προσκείμενη στην οικογένεια, περιέγραψε τη συναισθηματική της κατάσταση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Kaia είναι πολύ στενοχωρημένη. Της είναι δύσκολο να πιστέψει ότι ο αδελφός της έφυγε για πάντα». Η ίδια πηγή τόνισε περαιτέρω ότι το μοντέλο «δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη πλήρως τι έχει συμβεί· είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί, κάτι που είναι απολύτως κατανοητό δεδομένων των συνθηκών».

Η ψυχολογική της κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς προσπαθεί να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει το τεράστιο κενό που άφησε πίσω του ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Η διαδικασία του πένθους είναι ιδιαίτερα επίπονη για την Κάια, η οποία προσπαθεί να βρει τις δυνάμεις να ανταπεξέλθει.

Ανησυχία της οικογένειας και στήριξη από φίλους

Η οικογένεια της Κάια Γκέρμπερ εκφράζει έντονη ανησυχία για το πώς θα μπορέσει το μοντέλο να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη και απρόσμενη κατάσταση. Υπάρχει ένας φόβος ότι η απώλεια του αδελφού της μπορεί να την επηρεάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, η Κάια δεν είναι μόνη σε αυτή τη δοκιμασία. Έχει στο πλευρό της ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης. Παλιοί και στενοί φίλοι της προσπαθούν ενεργά να τη βοηθήσουν να νιώσει καλύτερα, προσφέροντάς της παρηγοριά και συναισθηματική στήριξη στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Επιπλέον, οι γονείς της, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ, βρίσκονται συνεχώς κοντά της, παρέχοντας της την απαραίτητη οικογενειακή στήριξη και φροντίδα. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την προσπάθειά της να ξεπεράσει το πένθος και να βρει ξανά την ισορροπία της.

Με πληροφορίες από: Reader