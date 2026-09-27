Ο «Θέμης» του «Ριφιφί» μίλησε για τον τραυλισμό και τις δυσκολίες στις δραματικές σχολές

Ο Αχιλλέας Ζέρβας, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον αγαπημένο από τους τηλεθεατές «Θέμη» στη σειρά «Ριφιφί», έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Ζέρβας αναφέρθηκε στις προσωπικές του εμπειρίες σχετικά με τον τραυλισμό του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον χώρο της υποκριτικής, πριν καταφέρει να εξασφαλίσει έναν ρόλο.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια, καθώς και για την απήχηση που είχε μία συγκεκριμένη ατάκα του χαρακτήρα του στο ευρύ κοινό. Επίσης, μίλησε για τις προσπάθειές του να εισαχθεί σε δραματικές σχολές στην Ελλάδα και τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε δεκτός.

Η συνεργασία με τον Σωτήρη Τσαφούλια και η οντισιόν

Ο Αχιλλέας Ζέρβας περιέγραψε πώς προέκυψε η συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια, η οποία οδήγησε στον ρόλο του «Θέμη» στο «Ριφιφί». Ο ηθοποιός είχε παρακολουθήσει κάποια μαθήματα σε μία σχολή, όπου δίδασκε και ο κ. Τσαφούλιας. Με την πρόθεση να αποκομίσει όσα περισσότερα μπορούσε από αυτή την εμπειρία, συμμετείχε σε μία οντισιόν.

Στην οντισιόν αυτή, του ζητήθηκε να ερμηνεύσει ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Ο κ. Ζέρβας δήλωσε ότι, με βάση τα δικά του δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τον τραυλισμό του, κατάφερε να αποδώσει το κομμάτι «τόσο καλά». Η επιτυχία του στην οντισιόν είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί προσωπική κλήση από τον ίδιο τον Σωτήρη Τσαφούλια για τη συνεργασία. Ο Αχιλλέας Ζέρβας, εκφράζοντας την έκπληξή του, αστειεύτηκε λέγοντας: «εγώ είπα καλά και εγώ είμαι ο Johnny Depp».

Η ατάκα που έγινε viral

Ένα από τα σημεία της συνέντευξης που ξεχώρισε ήταν η αναφορά στην ατάκα του χαρακτήρα του, «είμαι άνθρωπος της καρπαζιάς», η οποία έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής και «viral». Ο Αχιλλέας Ζέρβας τόνισε πόσο έντονα έχει αγγίξει αυτή η φράση το κοινό, με πολλούς να έχουν ταυτιστεί μαζί της.

Ο ίδιος ο ηθοποιός έχει βιώσει αυτή την ταύτιση τόσο στο σχολείο όσο και στις διάφορες δουλειές που έχει κάνει. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, είχε πει στον Σωτήρη Τσαφούλια ότι «το έχω και θα βγει», αναφερόμενος στην ικανότητά του να αποδώσει τη συγκεκριμένη ατάκα με τον τρόπο που τελικά την αγάπησε το κοινό.

Οι δυσκολίες εισαγωγής στις δραματικές σχολές

Ο Αχιλλέας Ζέρβας μίλησε ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να εισαχθεί σε δραματικές σχολές στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, επιχείρησε να μπει σε δραματικές σχολές «κάποιες φορές», ωστόσο δεν έγινε δεκτός. Ο βασικός λόγος για την απόρριψή του ήταν η ομιλία του, δηλαδή ο τραυλισμός του.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι οι σχολές τον απέρριψαν επειδή δεν θεωρήθηκε «φυσιολογικός». Σε σχετική ερώτηση για το τι θεωρείται «φυσιολογικός», ο ίδιος απάντησε: «Να μην τραυλίζεις και να είσαι σε αμαξίδιο». Η δήλωσή του αυτή αναδεικνύει τις αυστηρές προϋποθέσεις που, κατά την άποψή του, θέτουν οι δραματικές σχολές όσον αφορά την ομιλία και τη φυσική κατάσταση των υποψηφίων.

Η απήχηση στο κοινό και τα μηνύματα

Ο «Θέμης» του «Ριφιφί» αναφέρθηκε και στα θερμά μηνύματα που λαμβάνει από τους τηλεθεατές και το κοινό. Πολλοί του στέλνουν μηνύματα, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους και χαρακτηρίζοντάς τον ως «ήρωά» τους. Ο Αχιλλέας Ζέρβας, απαντώντας σε αυτά τα μηνύματα, δήλωσε με ταπεινότητα ότι δεν έχει κάνει κάτι για να νιώθει σαν «Superman».

Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός θυμήθηκε ένα περιστατικό πριν από 25 χρόνια, όταν είχε αναφέρει στον πατέρα του ότι θα έβγαινε με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, με τον πατέρα του να γελάει στην ιδέα αυτή.

Με πληροφορίες από: Topontiki