Η Άννα Βίσση αφιέρωσε τραγούδι σε συνάδελφο στο ΟΑΚΑ, θυμίζοντας παλαιότερη στιγμή του Γιώργου Μαζωνάκη

Μια παλαιότερη, συγκινητική στιγμή του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά την οποία ερμήνευε το τραγούδι «Τρένο» με ιδιαίτερο τρόπο, επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο. Η αφορμή δόθηκε από μια ξεχωριστή αφιέρωση της Άννας Βίσση, η οποία, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας της στο Ολυμπιακό Στάδιο, προχώρησε σε μια συγκινητική κίνηση προς έναν συνάδελφό της, τιμώντας τη μνήμη του.

Η αφιέρωση της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, από τη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου, η Άννα Βίσση σταμάτησε τη ροή του προγράμματός της προς το τέλος της συναυλίας. Σε εκείνο το σημείο, στις γιγαντοοθόνες του σταδίου εμφανίστηκε η εικόνα ενός συναδέλφου της, προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό.

Η ίδια δήλωσε την πρόθεσή της να αφιερώσει ένα τραγούδι δικό της, εξηγώντας την επιλογή της με λόγια γεμάτα συναίσθημα: «Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό». Η αφιέρωση αυτή πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο, όπως φάνηκε, είχε βαθιά επηρεάσει την καλλιτέχνιδα.

Τα λόγια της Άννας Βίσση για τον συνάδελφο

Συνεχίζοντας, η Άννα Βίσση εξέφρασε με θέρμη τα συναισθήματά της για τον συνάδελφό της, περιγράφοντας την απώλειά του. «Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τον αιφνίδιο και άδικο χαρακτήρα του θανάτου του. Πρόσθεσε ότι η πρώτη φορά που συνειδητοποίησε το γεγονός την είχε σοκάρει βαθιά.

«Δύο λόγια θα πω και σήμερα. Την πρώτη φορά ήμουν σοκαρισμένη, συνειδητοποιώντας το. Σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας» δήλωσε η τραγουδίστρια, υπογραμμίζοντας την ξεχωριστή προσωπικότητα του εκλιπόντος. Κατέληξε με την ευχή: «Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του», αναφερόμενη στην εκδήλωση αγάπης που ακολούθησε τον θάνατό του.

Η παλαιότερη στιγμή του Γιώργου Μαζωνάκη με το «Τρένο»

Το παλαιότερο στιγμιότυπο που επανήλθε στο προσκήνιο και συνδέθηκε με την αφιέρωση της Άννας Βίσση αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε αυτό το βίντεο, ο δημοφιλής καλλιτέχνης παριστάνει ότι κλαίει πριν ερμηνεύσει το τραγούδι «Τρένο», δείχνοντας έντονο συναίσθημα.

Στη συνέχεια της ερμηνείας του, σκύβει στη σκηνή και λέει στα αγγλικά τη λέξη «why;», εκφράζοντας, με τον δικό του τρόπο, την απορία και τον πόνο, μια στιγμή που είχε μείνει χαραγμένη στη μνήμη του κοινού.

Το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου» με το κοινό

Εκτός από την συγκινητική αφιέρωση, η Άννα Βίσση προσκάλεσε το κοινό να συμμετάσχει ενεργά σε ένα άλλο μέρος του προγράμματος. Ζήτησε από τους χιλιάδες θεατές να τραγουδήσουν μαζί της ένα άλλο αγαπημένο κομμάτι.

Με τη συνοδεία πιάνου, το κατάμεστο στάδιο ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, ερμηνεύοντας με ενθουσιασμό τους στίχους του τραγουδιού «Κάθε βράδυ του Σαββάτου», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μοναδικής επικοινωνίας μεταξύ καλλιτέχνιδας και κοινού.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr