Η Άννα Βίσση, το «φαινόμενο» της ελληνικής μουσικής σκηνής, ανεβαίνει το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026 στη σκηνή του ΟΑΚΑ για μία ιστορική συναυλία. Η εκδήλωση έχει ήδη ανακοινωθεί sold out, με περίπου 95.000 εισιτήρια να έχουν διατεθεί, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η διάσημη τραγουδίστρια θα κατακλύσει μόνη της το Ολυμπιακό Στάδιο, υποσχόμενη ένα φαντασμαγορικό σόου.

Ένα sold out γεγονός με διεθνείς προδιαγραφές

Η ζήτηση για τα εισιτήρια της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ήταν τεράστια από τη στιγμή που άνοιξε η προπώληση. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, η εταιρεία παραγωγής D&A Productions ανακοίνωσε επίσημα ότι η συναυλία είναι sold out, με 95.000 εισιτήρια να έχουν διατεθεί. Αυτό το μουσικό γεγονός αναμένεται να γράψει τη δική του ιστορία και να μείνει για πάντα στις καρδιές των θαυμαστών της καλλιτέχνιδας.

Για την εντυπωσιακή βραδιά, έχει στηθεί μια σκηνή 360 μοιρών. Πίσω από τη μεγάλη συναυλία βρίσκονται τρεις διεθνείς «αστέρες» της showbiz, ενώ στο πλευρό της Άννας Βίσση θα εμφανιστούν και καλεσμένοι, συνθέτοντας ένα μοναδικό θέαμα.

Η σχέση της Άννας Βίσση με το ΟΑΚΑ

Αν και φέτος η Άννα Βίσση θα ανέβει στην εντυπωσιακή σκηνή του ΟΑΚΑ για να πραγματοποιήσει ένα όνειρο, αυτή δεν είναι η πρώτη της εμφάνιση στον συγκεκριμένο χώρο. Η τραγουδίστρια είχε τραγουδήσει στο παρελθόν στο Ολυμπιακό Στάδιο σε δύο πολύ σημαντικές στιγμές της καριέρας της.

Η πρώτη φορά ήταν το 2004, κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Η δεύτερη εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ πραγματοποιήθηκε το 2011, σε μία φιλανθρωπική συλλογική συναυλία που διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, όπου είχε εμφανιστεί μαζί με άλλους τραγουδιστές.

Προηγούμενες επικές συναυλίες

Τα τελευταία χρόνια, η Άννα Βίσση μεσουρανεί όχι μόνο στα ραδιόφωνα με τις μεγάλες επιτυχίες της και στην αθηναϊκή νύχτα, αλλά και με τις επικές συναυλίες που δίνει. Η καλλιτέχνιδα προσπαθεί να ανταποδίδει στο κοινό την αγάπη και την αφοσίωση που της δείχνουν εδώ και πέντε δεκαετίες.

Τα δύο προηγούμενα χρόνια, η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο. Το 2024 έδωσε μία sold out φαντασμαγορική συναυλία, ενώ το 2025 επέστρεψε στον ίδιο χώρο για δύο ακόμα sold out σόου, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη φετινή της εμφάνιση στο ΟΑΚΑ.

Πρακτικός οδηγός για την προσέλευση στο στάδιο

Για την πρόσβαση στο ΟΑΚΑ, η βασική επιλογή είναι η Γραμμή 1 του Μετρό, ο Ηλεκτρικός, μέσω των σταθμών Ειρήνη και Νερατζιώτισσα. Λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης, οι θεατές θα πρέπει να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή από τον σταθμό έως την πύλη που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Όσοι επιλέξουν να μετακινηθούν με αυτοκίνητο, πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι θέσεις στάθμευσης γύρω από το στάδιο είναι περιορισμένες και η αποχώρηση μετά το τέλος της συναυλίας αναμένεται να είναι δύσκολη. Οι χώροι στάθμευσης των κοντινών εμπορικών κέντρων επίσης γεμίζουν γρήγορα σε μεγάλες εκδηλώσεις, συνεπώς συνίσταται να υπολογιστεί τουλάχιστον μία επιπλέον ώρα για την έγκαιρη άφιξη στην πύλη.

Ώρες προσέλευσης και χρήσιμες συμβουλές

Οι πύλες του ΟΑΚΑ ανοίγουν στις 17:00, ενώ η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί στις 16:00. Για όσους έχουν εισιτήριο για ζώνη ορθίων και επιθυμούν να βρεθούν κοντά στη σκηνή, είναι απαραίτητο να φτάσουν νωρίς, λαμβάνοντας υπόψη και τον χρόνο αναμονής στους ελέγχους εισόδου.

Οι θεατές με αριθμημένες θέσεις μπορούν να φτάσουν γύρω στις 18:00 με 19:00, ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο για την είσοδο και τον εντοπισμό της θέσης τους. Μετά τις 20:00 αναμένεται αυξημένη κίνηση γύρω από το ΟΑΚΑ. Επιπλέον, λόγω του ενδεχόμενου να ξεσπάσει βροχή, ο καιρός αποτελεί έναν παράγοντα αγωνίας. Συνιστάται επίσης να κατεβάσουν το εισιτήριό τους στο κινητό ώστε να είναι διαθέσιμο και χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ, ή να έχουν μαζί τους εκτυπωμένο αντίγραφο, καθώς και να ξεκινήσουν με φορτισμένο κινητό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis