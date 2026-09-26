Ο νέος κύκλος του μουσικού talent show «The Voice» κάνει πρεμιέρα με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο επεισόδιο, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη και την καλλιτεχνική διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη. Το συγκινητικό τρέιλερ για την πρεμιέρα, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ΣΚΑΪ, δείχνει την άδεια καρέκλα του τραγουδιστή στο επίκεντρο. Αυτό συμβολίζει το κενό που άφησε τόσο στην ελληνική μουσική σκηνή όσο και στο δημοφιλές τηλεοπτικό σόου μετά τον θάνατό του. Το ειδικό αφιέρωμα θα προβληθεί το ερχόμενο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ.

Η συγκινητική πρεμιέρα και το μήνυμα του τραγουδιστή

Ο νέος κύκλος του «The Voice» ξεκινά με ένα επεισόδιο γεμάτο συγκίνηση, τιμώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το αφιέρωμα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του και στην πλούσια καλλιτεχνική του πορεία, αναδεικνύοντας τη σημαντική του προσφορά στην ελληνική μουσική. Η προβολή του ειδικού επεισοδίου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Στο τρέιλερ που δημοσίευσε ο ΣΚΑΪ, η άδεια καρέκλα του τραγουδιστή κυριαρχεί, υπογραμμίζοντας το κενό που άφησε πίσω του. Μέσα από το τρέιλερ, ακούγεται ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης να λέει: «Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ είναι πολύ λίγο σε όλους εδώ», μια φράση που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος στην πρεμιέρα.

Οι συμμετοχές των coaches και των παρουσιαστών

Στο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη θα λάβουν μέρος οι υπόλοιποι coaches του «The Voice», τιμώντας τον συνάδελφό τους. Ο Χρήστος Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης και η Έλενα Παπαρίζου θα ερμηνεύσουν συγκινημένοι μερικές από τις πιο σημαντικές επιτυχίες του αείμνηστου τραγουδιστή, σε μια προσπάθεια να αναδείξουν το έργο του.

Επίσης, θα εμφανιστούν οι παρουσιαστές του σόου, Γιώργος Λιανός και Γιώργος Καπουτζίδης. Ο Γιώργος Λιανός ακούγεται να δηλώνει στο τρέιλερ: «Απόψε το Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη», ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης προσθέτει: «Είμαστε εδώ συγκλονισμένοι και όλη η χώρα για το φως του», εκφράζοντας τη γενική αίσθηση που επικρατεί.

Καλλιτέχνες ερμηνεύουν τις επιτυχίες του Μαζωνάκη

Τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη θα ερμηνεύσουν καλλιτέχνες που συνδέθηκαν μουσικά μαζί του ή συνεργάστηκαν κατά καιρούς, προσφέροντας ένα μουσικό αφιέρωμα στην πλούσια δισκογραφία του. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ο Νίκος Βουρλιώτης, γνωστός και ως NiVo των Going Through, καθώς και ο Apon, οι οποίοι θα αποδώσουν με τον δικό τους τρόπο τις επιτυχίες του.

Στο αφιέρωμα θα συμμετάσχουν επίσης η Κατερίνα Στανίση, ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Οι καλλιτέχνες αυτοί θα τιμήσουν με τις ερμηνείες τους την καλλιτεχνική κληρονομιά του Γιώργου Μαζωνάκη, αναδεικνύοντας την επιρροή του στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Η Πάολα στη θέση του coach με ιδιαίτερο συμβολισμό

Ιδιαίτερη είναι και η παρουσία της τραγουδίστριας Πάολας στο πρώτο επεισόδιο του «The Voice». Όπως έχει γίνει γνωστό, η Πάολα αναλαμβάνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στην κριτική επιτροπή του δημοφιλούς μουσικού talent show για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Έτσι, θα βρίσκεται δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη.

Η παρουσία της αποκτά έτσι ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς καλείται να καθίσει στην καρέκλα που μέχρι πρόσφατα ανήκε στον αείμνηστο τραγουδιστή. Ο Γιώργος Λιανός ακούγεται να την υποδέχεται, σηματοδοτώντας την έναρξη της συμμετοχής της στο σόου και τη συνέχιση του θεσμού των coaches.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader