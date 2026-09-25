Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε για το εγκεφαλικό επεισόδιο: «Δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη»

Η Βάνα Μπάρμπα μοιράστηκε πρόσφατα τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της, αποκαλύπτοντας ότι υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η ηθοποιός περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που έζησε, όταν ξύπνησε και διαπίστωσε ότι είχε χάσει την ικανότητα να αρθρώσει λέξεις, βυθιζόμενη στον πανικό.

Οι εφιαλτικές στιγμές στο σπίτι

Μιλώντας στην εκπομπή «Studio στις 3», η Βάνα Μπάρμπα περιέγραψε με λεπτομέρειες το περιστατικό. «Σηκώνομαι και δεν έχω άρθρωση, δεν μπορώ να φωνάξω να μιλήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια από την κοπέλα που βρισκόταν στο σπίτι, τη Μαριμπέλ, λέγοντάς της να καλέσει τη Φαίδρα, αλλά οι προσπάθειές της ήταν μάταιες.

«Δεν μπορούσα να μιλήσω και έκλαιγα», συνέχισε η ηθοποιός, περιγράφοντας την αίσθηση μουδιάσματος που είχε σε όλο το σώμα της. Ο πανικός την κυρίευσε, καθώς δεν μπορούσε να πει ούτε μία λέξη, παρά μόνο «άναρθρες κραυγές φόβου».

Η διάγνωση και η κρίσιμη νοσηλεία

Η Βάνα Μπάρμπα εξήγησε ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας και η ίδια δεν το αντιλήφθηκε αμέσως. Η συνειδητοποίηση ήρθε το πρωί, και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε όταν μεταφέρθηκε σε νευρολόγο. Το περιστατικό συνέβη «πριν μήνες», συγκεκριμένα «δύο τρεις μήνες πριν» τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 26, όταν ξεκίνησε μια νέα δουλειά.

Η άμεση μεταφορά της στο Ασκληπιείο, και συγκεκριμένα στο νευρολογικό τμήμα, αποδείχθηκε καθοριστική. «Με κατάλαβαν αμέσως», τόνισε η ηθοποιός, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για το νοσοκομείο. Οι γιατροί διέγνωσαν αμέσως ότι επρόκειτο για ισχαιμικό εγκεφαλικό, προχωρώντας άμεσα σε μαγνητική τομογραφία και ειδική θεραπεία για να αποκλείσουν την πιθανότητα αιμορραγικού εγκεφαλικού.

Η ίδια υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, λέγοντας: «Θα μπορούσα να μείνω». Εξήγησε ότι σε περίπτωση αιμορραγικού εγκεφαλικού, η αναπηρία είναι συχνά μόνιμη. Ευτυχώς, το επεισόδιο ήταν ισχαιμικό, και η ανάρρωσή της ήταν σχετικά γρήγορη, μέσα σε περίπου μία εβδομάδα ή πέντε ημέρες.

Ο αγώνας της αποκατάστασης και η στήριξη του κόσμου

Αμέσως μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, ξεκίνησε ο αγώνας της αποκατάστασης. Η Βάνα Μπάρμπα υποβλήθηκε σε λογοθεραπεία, με τη βοήθεια ειδικών. «Ερχόταν η γιατρίνα από πάνω “να πούνε αυτό”», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις προσπάθειες που κατέβαλε για να ανακτήσει πλήρως την ομιλία της.

Σημαντικό ρόλο στην ανάρρωσή της έπαιξε και η στήριξη του περιβάλλοντός της. «Ερχόταν οι φίλοι μου ήταν απ’ έξω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο κόσμος έξω από το νοσοκομείο», είπε συγκινημένη. Η αγάπη και το ενδιαφέρον που δέχτηκε από τους οικείους της και τον κόσμο τη βοήθησαν πολύ να ξεπεράσει τον φόβο και τις δυσκολίες. «Φοβήθηκα», παραδέχτηκε η ηθοποιός, ολοκληρώνοντας την περιγραφή της εμπειρίας της.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr