Ο καταξιωμένος μουσικός Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε πρόσφατα για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγο πριν τον θάνατο του τραγουδιστή. Παράλληλα, ο Κραουνάκης σχολίασε την απόφαση του Μαζωνάκη να μην απευθυνθεί σε κάποια ειδική κλινική για τα ζητήματα που τον απασχολούσαν, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αυτή την επιλογή. Ο γνωστός συνθέτης χαρακτήρισε την ενέργεια του Μαζωνάκη ως «πολύ μεγάλο λάθος», τονίζοντας την ανάγκη για επαγγελματική υποστήριξη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η εμφάνιση στην εκπομπή «Στούντιο 4»

Το απόγευμα της Παρασκευής (25/9), ο Σταμάτης Κραουνάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», η οποία μεταδίδεται από την ΕΡΤ και παρουσιάζεται από την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο πλατό, ο γνωστός μουσικός είχε μια εκτενή και σε αρκετά σημεία «φιλοσοφική» συζήτηση με τους δύο οικοδεσπότες της εκπομπής.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ο Κραουνάκης αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα που αφορούν την επαγγελματική του πορεία στον χώρο της μουσικής. Επιπλέον, μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία φορά που επικοινώνησαν, λίγο πριν το μοιραίο γεγονός.

Η τελευταία επικοινωνία και η παραίνεση για κλινική

Ο Σταμάτης Κραουνάκης αποκάλυψε πως είχε μιλήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη μόλις μία ημέρα πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού του τραγουδιστή σε ιδιωτική κλινική, το οποίο συνέπιπτε με την προετοιμασία για τη συναυλία του για τα 33 χρόνια της καριέρας του. Ο Μαζωνάκης είχε καλέσει τον Κραουνάκη με αφορμή αυτή τη συγκεκριμένη επετειακή εκδήλωση.

Σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιμετώπισε τα όποια προσωπικά του θέματα, ο Σταμάτης Κραουνάκης εξέφρασε την άποψή του με σαφήνεια. «Του Γιώργου ήταν χωρίς επιστροφή. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος του που δεν πήγε να λύσει το όποιο θέμα είχε σε κάποια καλή κλινική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο μουσικός, υπογραμμίζοντας την πεποίθησή του για την αναγκαιότητα της εξειδικευμένης βοήθειας.

Αιχμές για τις επετειακές εκδηλώσεις

Πέρα από τις δηλώσεις του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Σταμάτης Κραουνάκης δεν δίστασε να εκφράσει την έντονη κριτική του στάση απέναντι στις επετειακές συναυλίες, όπως αυτή που ετοίμαζε ο Μαζωνάκης για τα 33 χρόνια της καριέρας του. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν του αρέσει καθόλου αυτή η πρακτική, την οποία θεωρεί ως ένα «εύρημα».

«Άσε αυτό δεν θέλω να το συζητήσω. Άστα εκεί να στρογγυλεύονται. Φτάνει πια αυτή η αφορμή των ετών που έχουμε καλλιτέχνες στο κεφάλι μας ή στην καρδιά μας. Συγγνώμη που το λέω βρε παιδιά. Αλλά είναι ένα εύρημα των παρατρεχαμένων και των εταιρειών», ανέφερε ο Σταμάτης Κραουνάκης, αφήνοντας αιχμές για τον ρόλο των δισκογραφικών εταιρειών και των συνεργατών σε τέτοιου είδους διοργανώσεις.

Οι καλλιτέχνες που ξεχωρίζει

Στο πλαίσιο της εκτενούς συζήτησης που είχε στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε και σε άλλους καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε μία από τις τραγουδίστριες που ξεχωρίζει και για την οποία τρέφει ιδιαίτερη αγάπη.

Ο μουσικός ανέφερε ονομαστικά την Κατερίνα Λιόλιου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία καλλιτέχνιδα που εκτιμά ιδιαίτερα. Η δήλωση αυτή εντάχθηκε στη γενικότερη τοποθέτησή του για τα μουσικά δρώμενα και τους καλλιτέχνες που θεωρεί αξιόλογους στον χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader