Η Τζένη Θεωνά παραχώρησε μια εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή, σήμερα Παρασκευή (25/9). Η ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στη μητρότητα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ενώ αποκάλυψε τους λόγους που την οδήγησαν στην προσωρινή απόσυρσή της από το θέατρο. Επιπλέον, μίλησε για τη βάφτιση των δύο γιων της, δίνοντας λεπτομέρειες για την απόφαση αυτή.

Η απόφαση για προσωρινή αποχή από το θέατρο

Η Τζένη Θεωνά εξήγησε την επιλογή της να απέχει προσωρινά από τα επαγγελματικά της καθήκοντα στον χώρο του θεάτρου. Όπως δήλωσε, η επιθυμία της για ένα δεύτερο παιδί ήταν ισχυρή, ώστε να μπορέσει να το απολαύσει πλήρως. Γι' αυτό τον λόγο, τον τελευταίο χρόνο δεν εργάζεται, επιλέγοντας να αφιερώσει πολύτιμο χρόνο στην οικογένειά της. Η ηθοποιός τόνισε ότι νιώθει πολύ καλά με αυτή την απόφαση, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση πως έχει τα όνειρά της, τα οποία θα ευοδωθούν στο εγγύς μέλλον.

Πριν τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, η Τζένη Θεωνά είχε μια ιδιαίτερα γεμάτη επαγγελματικά σεζόν. Για μια στιγμή, όπως εξομολογήθηκε, σκέφτηκε αν ήταν «τρελή» που θα άφηνε όλα αυτά πίσω της. Ωστόσο, αποφάσισε να μην διαχειριστεί την κατάσταση με αγωνία. Παρόλο που της λείπει η δουλειά της, διατηρεί την ψυχραιμία της, δηλώνοντας ότι θα επιστρέψει στον χώρο και θα εξετάσει αν υπάρχει χώρος για εκείνη. Σε περίπτωση που δεν βρει, είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει η ίδια τις ευκαιρίες της.

Η μητρότητα και οι προτεραιότητες

Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί οι επαγγελματικές της αποφάσεις να καθοδηγούνται από την ανάγκη να υπάρχει συνεχώς στην αγορά εργασίας. Σχετικά με αυτό το ζήτημα, ανέφερε ότι ο σύζυγός της, Δήμος, έχει διαφορετική άποψη, ωστόσο είναι πλήρως υποστηρικτικός στις επιλογές της.

Σε άλλο μέρος της κουβέντας της, η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε την εμπειρία της από την έλευση του πρώτου της παιδιού. Τη σόκαρε, όπως είπε, το γεγονός ότι πλέον δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα και να βγει όποτε ήθελε. Για την ίδια, αποτελεί υποχρέωση να είναι ξεκούραστη, ήρεμη και να περνάει ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της, θεωρώντας το θεμελιώδες για την ανατροφή τους.

Η βάφτιση των δύο γιων

Η Τζένη Θεωνά αναφέρθηκε και στο μυστήριο της βάφτισης των δύο γιων της, αποκαλύπτοντας ότι πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα και για τους δύο. Ο ένας γιος της, ο Αρίωνας, ήταν επτά ετών κατά τη στιγμή της βάφτισης, ενώ ο μικρότερος ήταν μόλις ενός έτους. Η επιλογή αυτή, όπως εξήγησε, ήταν μια συνειδητή απόφαση του ζευγαριού, καθώς δεν είναι άνθρωποι που τους ενοχλούν τα κοινωνικά «πρέπει».

Σχετικά με την κατάλληλη ηλικία για τη βάφτιση ενός παιδιού, η ηθοποιός εξέφρασε την άποψη ότι η ηλικία 5-6-7 ετών είναι πολύ καλή. Ειδικά για τον Αρίωνα, τόνισε ότι σε ηλικία επτά ετών, κατάλαβε πλήρως όλα όσα συνέβαιναν, τόσο τη βάφτισή του όσο και τη γέννηση του αδελφού του. Μάλιστα, η απόφαση για τη βάφτιση του Αρίωνα λήφθηκε αφού τον ρώτησαν οι γονείς του πότε και με ποια πρόσωπα θα ένιωθε ο ίδιος άνετα για να πραγματοποιηθεί το μυστήριο.

Με πληροφορίες από: Reader