Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Λος Άντζελες

Η Αντζελίνα Τζολί ολοκλήρωσε την πώληση της ιστορικής της έπαυλης στο Λος Άντζελες, βρίσκοντας αγοραστή μετά από πέντε μήνες στην αγορά. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πούλησε την πολυτελή κατοικία έναντι 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ακίνητο, έκτασης δύο στρεμμάτων, είχε αρχικά διατεθεί προς πώληση τον Μάιο, με την τιμή να ανέρχεται στα 29,85 εκατομμύρια δολάρια.

Η διαδικασία της πώλησης

Η είδηση της ολοκλήρωσης της πώλησης μεταδόθηκε αρχικά από το TMZ, ενώ επιβεβαιώθηκε από πηγή που επικαλείται το People. Η Αντζελίνα Τζολί είχε αποκτήσει την εν λόγω έπαυλη τον Ιούνιο του 2017, καταβάλλοντας τότε το ποσό των 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η πρόσφατη πώληση, ύψους 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων, πραγματοποιήθηκε μετά από μια περίοδο πέντε μηνών κατά την οποία το ακίνητο βρισκόταν στην αγορά.

Η αρχική τιμή διάθεσης της έπαυλης, τον περασμένο Μάιο, είχε οριστεί στα 29,85 εκατομμύρια δολάρια. Η τελική τιμή πώλησης αντικατοπτρίζει την πορεία του ακινήτου στην αγορά ακινήτων του Λος Άντζελες, με την ηθοποιό να βρίσκει τον αγοραστή μετά από την πάροδο των πέντε αυτών μηνών.

Η ιστορική αξία της έπαυλης

Το ακίνητο διαθέτει σημαντική ιστορική αξία, καθώς στο παρελθόν ανήκε στον θρυλικό σκηνοθέτη του κινηματογράφου Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ. Ο σχεδιασμός του σπιτιού πραγματοποιήθηκε αρχικά από τον αρχιτέκτονα Μπ. Κούπερ Κόρμπετ το έτος 1913, προσδίδοντας του έναν κλασικό χαρακτήρα.

Ο Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ απέκτησε την ιδιοκτησία το 1916, και η οικογένειά του διατήρησε την έπαυλη στην κατοχή της για πολλές δεκαετίες. Συγκεκριμένα, η ιδιοκτησία παρέμεινε στην οικογένεια ΝτεΜιλ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όπως αναφέρεται στην αγγελία του ακινήτου, γεγονός που υπογραμμίζει την μακρά της ιστορία και την κληρονομιά της.

Τα χαρακτηριστικά και οι παροχές του ακινήτου

Η πολυτελής κατοικία εκτείνεται σε μια έκταση δύο στρεμμάτων και προσφέρει εκτεταμένους χώρους διαβίωσης. Περιλαμβάνει συνολικά έξι ευρύχωρα υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας μεγάλης οικογένειας ή φιλοξενίας. Η έκταση περιβάλλεται από αιωνόβια δέντρα, εξασφαλίζοντας πλήρη ιδιωτικότητα στους κατοίκους της.

Από διάφορα σημεία του ακινήτου, η θέα είναι εντυπωσιακή, περιλαμβάνοντας τους λόφους του Χόλιγουντ, την παγκοσμίως γνωστή επιγραφή «Hollywood» και το Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ. Στις επιπλέον παροχές συγκαταλέγονται ένας αυτόνομος ξενώνας-στούντιο με ιδιωτική περιφραγμένη είσοδο, μια πισίνα μήκους περίπου 12 μέτρων, καθώς και ένα ξεχωριστό κτίσμα δίπλα στην πισίνα. Το ακίνητο διαθέτει επίσης έναν χώρο γυμναστικής, ένα ανεξάρτητο γκαράζ, ενώ σύμφωνα με τους Los Angeles Times, στο υπόγειο υπάρχουν και δωμάτια για το προσωπικό.

Η προσωπική διάσταση της μετακόμισης

Η Αντζελίνα Τζολί είχε μετακομίσει στην έπαυλη αυτή έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ. Η ηθοποιός είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016, έπειτα από περίπου δύο χρόνια γάμου με τον ηθοποιό και σχεδόν 11 χρόνια σχέσης. Από την κοινή τους ζωή, οι δύο ηθοποιοί έχουν αποκτήσει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, ο οποίος είναι 24 ετών, τον Παξ, 22 ετών, τη Ζαχάρα, 21 ετών, τη Σιλό, 20 ετών, και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, που είναι 18 ετών.

Η ηθοποιός είχε δηλώσει στο παρελθόν την πρόθεσή της να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες, όταν τα δίδυμα παιδιά της θα ενηλικιώνονταν. Τα δίδυμα, Νοξ και Βιβιέν, συμπλήρωσαν τα 18 τους χρόνια τον Ιούλιο, γεγονός που συνέπεσε με την περίοδο της πώλησης της έπαυλης, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στη ζωή της οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki