Ο Νίκος Μπάρκουλης έξαλλος με βίντεο στο YouTube για τον πατέρα του: «Θα σε κυνηγάω μέχρι να σταματήσεις»

Ο Νίκος Μπάρκουλης ξέσπασε δημόσια, εκφράζοντας την οργή του για ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο Youtube και αφορά τον αείμνηστο πατέρα του, Ανδρέα Μπάρκουλη. Μέσω ανάρτησής του στο Instagram, ο γιος του ηθοποιού χαρακτήρισε το εν λόγω βίντεο ως «έκτρωμα», τονίζοντας ότι περιλαμβάνει ψευδείς και ανακριβείς πληροφορίες για ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή.

Το επίμαχο βίντεο και ο τίτλος του

Σύμφωνα με τον Νίκο Μπάρκουλη, το βίντεο φέρει τον τίτλο «Κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκομανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας». Το thumbnail του βίντεο εμφανίζει την εικόνα του πατέρα του, Ανδρέα Μπάρκουλη, πάνω αριστερά, σε συνδυασμό με τη λέξη «ναρκομανείς».

Ο γιος του ηθοποιού εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο παρουσίασης, δηλώνοντας: «Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω με την πάρτη σου αλήθεια».

Η αντίδραση του Νίκου Μπάρκουλη

Ο Νίκος Μπάρκουλης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι αντίθετος στα ντοκιμαντέρ, καθώς ο καθένας έχει την ελευθερία να εκφράζεται. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο τρόπος παρουσίασης και αναφοράς σε συγκεκριμένα γεγονότα είναι «τελείως λάθος».

Οι τίτλοι και τα thumbnails θεωρούνται «πάρα πολύ προσβλητικοί» τόσο για τον πατέρα του όσο και για άλλους ανθρώπους, είτε είναι εν ζωή είτε όχι. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το ότι βγαίνεις να μιλήσεις για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους -συγκεκριμένα ο πατέρας μου εδώ και δέκα χρόνια- και τολμάς να μαυρίσεις το όνομά του με παραπληροφόρηση, σε κατατάσσει στο χειρότερο είδος ανθρώπων. Και αυτό είναι πραγματικά η μεγαλύτερη αλήθεια».

Ψευδείς πληροφορίες και υπονοούμενα

Ο Νίκος Μπάρκουλης τόνισε ότι «τα μισά που λέει στο βίντεο για τον πατέρα μου και για τους άλλους είναι παραπληροφόρηση». Επέκρινε επίσης τον τρόπο ομιλίας και τη χρονική σειρά των γεγονότων ως «ό,τι να 'ναι», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο πατέρας του ήταν ναρκομανής.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ακόμα κι αν ο πατέρας του ήταν «ο χειρότερος», εφόσον δεν έβλαψε κανέναν, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σχολιάζει έναν νεκρό άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ειδικά με τέτοιο σκοπό.

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Δέσμευση για δικαίωση

Ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού δήλωσε αποφασισμένος να μην αφήσει την υπόθεση αυτή. Σκοπεύει να ανακαλύψει το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από το βίντεο και να το σταματήσει από τη διάδοση ψευδών και ανακριβών πληροφοριών.

Ο Νίκος Μπάρκουλης είχε αναφέρει αρχικά ότι προσπαθεί γενικά να μην αναφέρει το όνομα του πατέρα του, ώστε να υπάρχει μια όμορφη ανάμνηση για εκείνον, αλλά η συγκεκριμένη κατάσταση τον ανάγκασε να μιλήσει.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr