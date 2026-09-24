Μία influencer προχώρησε στην αφαίρεση βίντεο από τα social media, μετά τις νομικές διαδικασίες που κίνησε εναντίον της ο Αντώνης Ρέμος. Το επίμαχο βίντεο, που είχε δημοσιευτεί στο TikTok, περιείχε ισχυρισμούς σχετικά με νοσηλεία του γνωστού τραγουδιστή το 1999. Η απάντηση της influencer, στην οποία ανασκευάζει τους ισχυρισμούς της, προβλήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!».

Οι νομικές κινήσεις του Αντώνη Ρέμου

Ο Αντώνης Ρέμος κίνησε νομικές διαδικασίες κατά της influencer, η οποία είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο συγκεκριμένο βίντεο, η TikToker ισχυριζόταν ότι ο γνωστός τραγουδιστής είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο το έτος 1999.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονταν στο βίντεο, η υποτιθέμενη νοσηλεία του Αντώνη Ρέμου είχε λάβει χώρα «σε μέρες όταν βίωνε τα δικά του σκοτάδια». Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύτηκαν μετά τον θάνατο του τραγουδιστή Μαζωνάκη, γεγονός που συνδέθηκε με την ανάρτηση. Ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος είχε χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς αυτούς ως «αισχρά ψέματα».

Η απάντηση της influencer και η αφαίρεση του βίντεο

Μετά τις νομικές κινήσεις από την πλευρά του Αντώνη Ρέμου, η influencer προχώρησε άμεσα στην αφαίρεση του επίμαχου βίντεο από την πλατφόρμα του TikTok. Παράλληλα, απέστειλε ένα μήνυμα, το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!», μέσω του οποίου ανασκευάζει τους αρχικούς της ισχυρισμούς.

Στο μήνυμά της, η influencer ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να θίξει την τιμή, την υπόληψη ή την προσωπικότητα οποιουδήποτε προσώπου. Επίσης, εξέφρασε τη λύπη της αν από τη διατύπωση των λεγομένων της δημιουργήθηκαν εσφαλμένες εντυπώσεις ή παρερμηνείες, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, υπήρξε αρκετά προσεκτική ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, αποφεύγοντας να προχωρήσει σε λεπτομέρειες και ονόματα.

Η υπεράσπιση της μνήμης του νεκρού

Η influencer υπογράμμισε στο μήνυμά της ότι ο μοναδικός της σκοπός ήταν να υπερασπιστεί την τιμή ενός νεκρού ανθρώπου. Αναφέρθηκε στην περίπτωση όπου η τιμή του συγκεκριμένου ατόμου «βαλλόταν», ενώ ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τους τρόπους που μπορούν να το κάνουν οι ζωντανοί.

Διαβεβαίωσε ότι η πρόθεσή της δεν ήταν να προσβάλει κανέναν, αλλά να σταθεί στο πλευρό της μνήμης του εκλιπόντος. Μετά την ανασκευή των ισχυρισμών της και την έκφραση της λύπης της για τυχόν παρεξηγήσεις, προχώρησε στην οριστική αφαίρεση του συγκεκριμένου βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προσωπική κατάσταση και προτεραιότητες

Στο πλαίσιο της απάντησής της, η influencer αναφέρθηκε και στην προσωπική της κατάσταση, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε μία από τις πιο σημαντικές και ευάλωτες στιγμές της ζωής της. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι νοσηλεύεται σε μαιευτήριο, περιμένοντας να φέρει στον κόσμο το παιδί της.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τόνισε ότι η απόλυτη προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή είναι η υγεία η δική της και του μωρού της. Για τον λόγο αυτό, επέλεξε να μην τροφοδοτήσει καμία περαιτέρω δημόσια αντιπαράθεση. Η ίδια θεωρεί το θέμα οριστικά λήξαν, δηλώνοντας ότι για εκείνη η υπόθεση έχει κλείσει.

Με πληροφορίες από: Reader