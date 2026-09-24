Κριστίνα Αγκιλέρα και Μάθιου Ράτλερ σε τρυφερά τετ α τετ στην Ιταλία

Σε στιγμές ιδιαίτερα ρομαντικές εθεάθησαν η Κριστίνα Αγκιλέρα και ο Μάθιου Ράτλερ, με τον φωτογραφικό φακό να «εντοπίζει» το ζευγάρι σε τρυφερά τετ α τετ. Η τραγουδίστρια και ο επί χρόνια αρραβωνιαστικός της πέρασαν μια ημέρα στην Ιταλία, απολαμβάνοντας τη βόλτα τους στα νερά της ιταλικής Ριβιέρας.

Ρομαντική απόδραση στο Πορτοφίνο

Η Κριστίνα Αγκιλέρα και ο Μάθιου Ράτλερ πραγματοποίησαν μια ρομαντική «απόδραση» από την καθημερινότητα, επιλέγοντας το γραφικό Πορτοφίνο της Ιταλίας για τις στιγμές τους. Το ζευγάρι εντοπίστηκε σε σκάφος, όπου οι προσωπικές τους στιγμές απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό.

Η ημέρα τους περιλάμβανε μια χαλαρή βόλτα στα γαλήνια νερά της ιταλικής Ριβιέρας, προσφέροντας τους την ευκαιρία να απολαύσουν ο ένας την παρέα του άλλου μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, αν και ο φωτογραφικός φακός ήταν εκεί.

Στιγμιότυπα γεμάτα τρυφερότητα

Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους με το σκάφος, ο Μάθιου Ράτλερ φάνηκε να οδηγεί, ενώ η Κριστίνα Αγκιλέρα είχε τυλίξει τα χέρια της γύρω του, σε μια κίνηση τρυφερότητας. Τα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν δείχνουν το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά, αγκαλιές και χαμόγελα, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση που τους συνδέει.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την ευτυχία και την οικειότητα μεταξύ τους, καθώς απολάμβαναν τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι εκφράσεις τους μαρτυρούσαν την αγάπη και την άνεση που νιώθουν ο ένας δίπλα στον άλλο, καθιστώντας την παρουσία τους ιδιαίτερα διακριτή.

Οι ενδυματολογικές τους επιλογές

Για την έξοδό της, η Κριστίνα Αγκιλέρα επέλεξε ένα λευκό τοπ, το οποίο συνδύασε με ένα ασορτί αέρινο παντελόνι. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με ένα μπλε μαντίλι στα μαλλιά, προσδίδοντας έναν ανάλαφρο και καλοκαιρινό τόνο.

Από την πλευρά του, ο Μάθιου Ράτλερ φόρεσε ένα μπλε πουκάμισο και ένα σκουρόχρωμο παντελόνι, διατηρώντας ένα κομψό αλλά άνετο στυλ, ταιριάζοντας με την χαλαρή ατμόσφαιρα της εξόδου τους στην ιταλική Ριβιέρα.

Η αρχή της σχέσης τους

Η γνωριμία της Κριστίνα Αγκιλέρα με τον Μάθιου Ράτλερ χρονολογείται από το 2010, όταν και οι δύο εργάζονταν στην ταινία «Burlesque». Η Αγκιλέρα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη μουσική δραματική ταινία, ενώ ο Ράτλερ εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής στην ίδια παραγωγή.

Η συνεργασία τους στα πλαίσια της ταινίας αποτέλεσε το έναυσμα για τη σχέση τους, η οποία εξελίχθηκε σε έναν μακροχρόνιο αρραβώνα. Από τότε, το ζευγάρι διατηρεί μια σταθερή και αγαπημένη σχέση, όπως φαίνεται και από τις πρόσφατες εμφανίσεις τους.

Πρώτες δηλώσεις για τη γνωριμία

Τον Δεκέμβριο του 2010, μόλις δύο μήνες αφότου είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον πρώην σύζυγό της, τον μουσικό παραγωγό Τζόρνταν Μπράτμαν, η Κριστίνα Αγκιλέρα είχε μιλήσει στο περιοδικό People για τη γνωριμία της με τον Μάθιου Ράτλερ. Οι δηλώσεις της τότε είχαν δώσει μια πρώτη εικόνα για τη νέα της σχέση.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια είχε αναφέρει: «Υπάρχει αγάπη, ναι. Περνάω καλά, βγαίνω ραντεβού και είναι κάτι που δεν είχα κάνει εδώ και πολύ καιρό». Αυτά τα λόγια υπογράμμισαν την αρχή μιας νέας περιόδου στη ζωή της, μετά τον χωρισμό της, σηματοδοτώντας την έναρξη της σχέσης της με τον Μάθιου Ράτλερ.

Με πληροφορίες από: Topontiki