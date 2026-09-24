Νέες πρεμιέρες σειρών και εκπομπών σημάδεψαν την prime time ζώνη το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο. Η είσοδος αυτών των νέων παραγωγών, τόσο σε μυθοπλασία όσο και σε ψυχαγωγικά προγράμματα, προκάλεσε ανακατατάξεις στα ποσοστά τηλεθέασης, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού μοιράστηκε σε διάφορες επιλογές. Το βράδυ αυτό χαρακτηρίστηκε από τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των καναλιών, καθώς κάθε σταθμός παρουσίασε τις δικές του προτάσεις για την ψυχαγωγία των τηλεθεατών.

Οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» επέστρεψαν δυναμικά

Η αστυνομική κωμική σειρά του Alpha, «Φόνοι στο Καμπαναριό», πραγματοποίησε τη δυναμική της επιστροφή στις οθόνες των τηλεθεατών. Η σειρά, η οποία ξεκίνησε τον δεύτερο κύκλο της, κατάφερε να προσελκύσει σημαντικό αριθμό τηλεθεατών στην prime time ζώνη της Τετάρτης, δείχνοντας την απήχησή της στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της χρονικής ζώνης μετάδοσής της, η σειρά κατέγραψε αξιοσημείωτα ποσοστά τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία. Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό, που περιλαμβάνει τις ηλικίες 18-54, σημείωσε κατά μέσο όρο ποσοστό 22,5%. Παράλληλα, στο γενικό σύνολο του κοινού, η τηλεθέαση ανήλθε στο 18,1%, υποδεικνύοντας μια επιτυχημένη επανεμφάνιση για την κωμική παραγωγή του Alpha.

Η συνέχεια με το «Ριφιφί»

Αμέσως μετά την προβολή των «Φόνων στο Καμπαναριό», τη σκυτάλη στην τηλεοπτική ζώνη του Alpha πήρε το πρόγραμμα «Ριφιφί». Η συγκεκριμένη εκπομπή συνέχισε την ανοδική πορεία της τηλεθέασης που είχε διαμορφωθεί, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που παρέμειναν συντονισμένοι στον σταθμό.

Το «Ριφιφί» κατάφερε να σημειώσει ακόμα υψηλότερα ποσοστά, υψώνοντας ένα «τείχος» απέναντι στον ανταγωνισμό της prime time. Ειδικότερα, στο κοινό 18-54, το πρόγραμμα συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσοστό του 29,8%. Αντίστοιχα, στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών, η τηλεθέαση άγγιξε το 24,8%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην απαιτητική ζώνη της βραδιάς.

Η πρεμιέρα του «First Dates»

Στο κανάλι Star, η πρεμιέρα της εκπομπής «First Dates» προσέλκυσε επίσης το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Η νέα αυτή παραγωγή έκανε την είσοδό της στην τηλεοπτική αρένα, διεκδικώντας ένα δικό της μερίδιο από την τηλεθέαση της Τετάρτης, προσφέροντας μια διαφορετική πρόταση ψυχαγωγίας.

Τα ποσοστά που συγκέντρωσε το «First Dates» στην πρεμιέρα του ήταν 11,1% στο δυναμικό κοινό, το οποίο αποτελεί σημαντικό δείκτη για την εμπορική απήχηση. Παράλληλα, στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών, η εκπομπή κατέγραψε ποσοστό 9%. Η εμφάνιση του προγράμματος στο Star αποτελεί ένα νέο στοιχείο στην prime time ζώνη, προσθέτοντας ποικιλία στις επιλογές των τηλεθεατών.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» στον ΑΝΤ1

Την ίδια βραδιά, ο ΑΝΤ1 παρουσίασε τη νέα του σειρά με τίτλο «Κρίνο και Αγκάθι», εμπλουτίζοντας το πρόγραμμά του με μυθοπλασία. Η σειρά αυτή αποτελεί μία από τις νέες προσθήκες στο πρόγραμμα του σταθμού, με στόχο να κερδίσει την προτίμηση των τηλεθεατών και να δημιουργήσει ένα νέο κοινό.

Σε ό,τι αφορά την τηλεθέαση, η νέα σειρά του ΑΝΤ1 σημείωσε ποσοστό 8,3% στο δυναμικό κοινό. Αντίστοιχα, στο γενικό σύνολο, τα ποσοστά τηλεθέασης της σειράς ανήλθαν στο 11,5%. Οι νέες σειρές και εκπομπές που προβλήθηκαν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου διαμόρφωσαν ένα ανταγωνιστικό τηλεοπτικό τοπίο, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές ψυχαγωγίας στο ελληνικό κοινό.

Με πληροφορίες από: Reader