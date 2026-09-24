Ο Γκρεγκ Πόποβιτς παντρεύτηκε την πρώην σύζυγο του επί χρόνια βοηθού του

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς, ο θρυλικός προπονητής του NBA, παντρεύτηκε τη Μαίρη, την πρώην σύζυγο του Μάικ Μπουντενχόλζερ. Ο Μπουντενχόλζερ υπήρξε επί 20 χρόνια βοηθός προπονητή του Πόποβιτς στους Σαν Αντόνιο Σπερς. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στο Τέξας και η είδηση έχει προκαλέσει συζητήσεις στα social media.

Η απρόσμενη εξέλιξη

Η είδηση του γάμου του Γκρεγκ Πόποβιτς, σε ηλικία 77 ετών, με τη Μαίρη, την πρώην σύζυγο του επί χρόνια συνεργάτη του, Μάικ Μπουντενχόλζερ, έχει κάνει τον γύρο των social media. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η σχετική άδεια γάμου κατατέθηκε στην κομητεία Μπέξαρ του Τέξας, επιβεβαιώνοντας την απρόβλεπτη αυτή εξέλιξη στην προσωπική ζωή του καταξιωμένου προπονητή.

Η μακρά συνεργασία Πόποβιτς-Μπουντενχόλζερ

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς και ο Μάικ Μπουντενχόλζερ είχαν μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία στους Σαν Αντόνιο Σπερς, η οποία διήρκεσε για σχεδόν δύο δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι δύο άνδρες εργάστηκαν μαζί και οδήγησαν την ομάδα σε τέσσερα πρωταθλήματα NBA.

Οι τίτλοι αυτοί κατακτήθηκαν τις χρονιές 1999, 2003, 2005 και 2007, σηματοδοτώντας μια χρυσή εποχή για τους Σπερς. Η συνεργασία τους αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα δίδυμα στην ιστορία του αμερικανικού μπάσκετ, με τον Μπουντενχόλζερ να βρίσκεται στο πλευρό του Πόποβιτς ως βοηθός προπονητή για 20 ολόκληρα χρόνια.

Η πορεία του Μάικ Μπουντενχόλζερ μετά τους Σπερς

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ αποχώρησε από τους Σαν Αντόνιο Σπερς το 2013, αναζητώντας νέες προκλήσεις στην προπονητική του καριέρα. Μετά την αποχώρησή του, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Ατλάντα Χοκς, όπου συνέχισε να εργάζεται ως πρώτος προπονητής.

Αργότερα, η προπονητική του διαδρομή τον οδήγησε στους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ εργάστηκε και για τους Φίνιξ Σανς. Οι Σπερς κατέκτησαν ένα ακόμη πρωτάθλημα NBA το 2014, μετά την αποχώρηση του Μπουντενχόλζερ από την ομάδα. Το 2016, ο Μάικ Μπουντενχόλζερ φέρεται να χώρισε από τη σύζυγό του, Μαίρη.

Η προπονητική κληρονομιά του Γκρεγκ Πόποβιτς

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή προπονητική του καριέρα το 2025, έπειτα από 29 σεζόν στους πάγκους του NBA. Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς και επιτυχημένης πορείας, καθιερώθηκε ως ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του NBA, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στον χώρο του μπάσκετ.

Μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο Πόποβιτς παρέμεινε ενεργός στην ομάδα, αναλαμβάνοντας τη θέση του προέδρου των αθλητικών δραστηριοτήτων. Πλέον, εκτός από τα διοικητικά του καθήκοντα, έχει αφιερωθεί και στην προσωπική του ζωή, με τον πρόσφατο γάμο του να αποτελεί την πιο πρόσφατη απόδειξη.

Το χρονικό της σχέσης

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς ήρθαν κοντά ο Γκρεγκ Πόποβιτς και η Μαίρη, η πρώην σύζυγος του Μάικ Μπουντενχόλζερ. Η είδηση του γάμου τους, ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις, δεδομένης της μακράς επαγγελματικής σχέσης μεταξύ των δύο προπονητών.

Η ζωή, όπως συχνά αναφέρεται, γράφει τα πιο απρόβλεπτα σενάρια, και αυτή η προσωπική εξέλιξη στην ιστορία του Γκρεγκ Πόποβιτς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta