Πέτρος Λαγούτης: «Είχε κόπο και πόνο το να μάθω πως καμιά φορά πρέπει να σταματάς να σκέφτεσαι και να δρας»

Ο ηθοποιός Πέτρος Λαγούτης παραχώρησε συνέντευξη με αφορμή την παράσταση «Restart», στην οποία συμμετέχει. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μία καθημερινή πρωί, κατά την πρώτη επίσημη ημέρα του φθινοπώρου, λίγο πριν ξεκινήσουν οι πρόβες του έργου. Ο Λαγούτης αναφέρθηκε σε διάφορες πτυχές της ζωής του, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την πορεία του στην υποκριτική, μοιραζόμενος σκέψεις για την υπερανάλυση και τους ισαποστάκηδες, καθώς και αναμνήσεις από την Εύβοια και τον Αλ Πατσίνο.

Η παράσταση «Restart» και η συνεργασία με τη Βάνα Πεφάνη

Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή την ανατρεπτική κωμωδία «Restart», η οποία ανεβαίνει τον Οκτώβριο στο Θέατρο ΣΥΓΓΡΟΥ 33. Τη σκηνοθεσία του έργου υπογράφει η Βάνα Πεφάνη.

Ο Πέτρος Λαγούτης χαρακτήρισε την παράσταση ως μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, κάτι που, όπως δήλωσε, δεν έχει ξανακάνει ποτέ στην καριέρα του. Για τις ανάγκες της συνέντευξης, ο ηθοποιός ξέκλεψε λίγο χρόνο από τις πρόβες του έργου.

Η πορεία στον χώρο και η άνεση μπροστά στον φακό

Ο Πέτρος Λαγούτης βρίσκεται στον χώρο της υποκριτικής περίπου 25 χρόνια, γεγονός που του έχει προσδώσει μια ιδιαίτερη άνεση. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, έδειξε να γνωρίζει ακριβώς πώς και πού να στηθεί, με μια πηγαία ευκολία.

Παρά την πολυετή του εμπειρία, ο ηθοποιός διατηρεί μια τρομερή διάθεση να δοκιμάσει νέα πράγματα και να φωτογραφηθεί, επιδεικνύοντας συνεχή ενδιαφέρον για την τέχνη του. Η απομαγνητοφώνηση της συζήτησης διήρκεσε σχεδόν 40 λεπτά, κατά τα οποία ο Λαγούτης μοιράστηκε πληροφορίες που δεν είχε αναφέρει συχνά στο παρελθόν.

Παιδικά και εφηβικά χρόνια στην Αθήνα και την Εύβοια

Ο Πέτρος Λαγούτης γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε σε μια γειτονιά κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, όπου έζησε όλα τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Εκεί πήγαινε σχολείο, είχε τους φίλους του και έκανε τις πρώτες «αλητείες», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Αν και έφυγε από τη συγκεκριμένη γειτονιά, επέστρεψε ξανά πριν από δύο χρόνια. Όσον αφορά την καταγωγή του, ο ένας παππούς του ήταν από τη Χίο και ο άλλος από τη Φλώρινα, ενώ οι γιαγιάδες του κατάγονταν από την Εύβοια. Ο ίδιος περνούσε τα καλοκαίρια του στην Εύβοια μέχρι την ηλικία των 17 ετών, διαμένοντας εκεί για δύο μήνες κάθε φορά.

Από χεβιμεταλάς σε ροκάς: μουσικές επιλογές και η πρώτη μηχανή

Από μικρή ηλικία, περίπου στα 14 του, ο Πέτρος Λαγούτης έγινε χεβιμεταλάς, επηρεασμένος από τους φίλους και τα ξαδέλφια του που άκουγαν αυτή τη μουσική. Στα 17 του, η μουσική του ταυτότητα μετατοπίστηκε περισσότερο προς το ροκ, με μακρύ μαλλί, το οποίο έκοψε όταν εισήχθη στη σχολή υποκριτικής.

Στα 18 του απέκτησε την πρώτη του μηχανή. Θυμάται τον πατέρα του να ακούει το κλικ από το ραδιοφωνάκι του κάθε φορά που επέστρεφε στο σπίτι το βράδυ, ανεξαρτήτως ώρας. Ο Λαγούτης περιέγραψε τον εαυτό του ως μια ιδιαίτερη περίπτωση παιδιού, καθώς από τη μία ήταν ροκάς με μηχανές, αλλά από την άλλη, λόγω του ποδοσφαίρου που έπαιζε, δεν είχε ξεφύγει ποτέ σε ακραίες κατευθύνσεις.

Η αρχή της υποκριτικής και το Θέατρο Τέχνης

Η ιδέα να ασχοληθεί με την υποκριτική δεν ήταν αρχικά ιδιαίτερα έντονη για τον Πέτρο Λαγούτη. Ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο, εργαζόταν παράλληλα ως σερβιτόρος. Εκεί, ένας μάγειρας του είπε «Δεν το βλέπεις;», φράση που του έβαλε την ιδέα να το ψάξει.

Στη συνέχεια, πήγε στη σχολή για να ρωτήσει τι απαιτείται για να εισαχθεί. Τελικά, πέρασε στο Θέατρο Τέχνης, αν και εκείνη την περίοδο το αισθανόταν περισσότερο ως κάτι που του άρεσε πραγματικά, χωρίς να έχει πλήρη επίγνωση της μετέπειτα πορείας του.

Με πληροφορίες από: Reader