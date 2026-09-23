Άννα Βίσση: Ο Σάκης Ντοβόλης ο νέος κιθαρίστας στο ΟΑΚΑ και η νέα εκδοχή του «Δώδεκα»

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια εντυπωσιακή υπερπαραγωγή το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Για το μεγαλειώδες αυτό live, συντελεστές από διάφορα μέρη του κόσμου έχουν επιστρατευτεί, ανεβάζοντας το κόστος της παραγωγής στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το 360° stage έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άριστη ορατότητα από όλες τις θέσεις του σταδίου. Πριν από λίγες ώρες, αποκαλύφθηκε και ο νέος κιθαρίστας που θα τη συνοδεύσει στη σκηνή.

Ο νέος κιθαρίστας της Άννας Βίσση

Ο Σάκης Ντοβόλης είναι ο κιθαρίστας που θα πλαισιώσει την Άννα Βίσση στη σκηνή του ΟΑΚΑ. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους Έλληνες blues-rock κιθαρίστες, πασίγνωστος στη σύγχρονη blues/rock σκηνή της χώρας.

Η τραγουδίστρια τον καλωσόρισε επίσημα στην ομάδα της, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Πέρεζ, ο οποίος παρέμεινε στο πλευρό της για 11 χρόνια και αποχώρησε τον Απρίλιο του 2026. Η νέα αυτή συνεργασία ξεκίνησε τον Ιούλιο, με τις πρώτες κοινές εμφανίσεις να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Η πορεία του Σάκη Ντοβόλη

Ο Σάκης Ντοβόλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη. Η μουσική του ταυτότητα χαρακτηρίζεται από δυναμικές ερμηνείες και πρωτότυπες συνθέσεις, έχοντας διαμορφώσει το δικό του ξεχωριστό στυλ στον χώρο της Jazz και της Rock μουσικής σκηνής.

Είναι ο leader του Sakis Dovolis Trio, ενός σχήματος που αποτελείται από τον ίδιο στην κιθάρα, τον Φώτη Ντοβόλη στο μπάσο και τον Νίκο Καλύβα στα drums. Η μπάντα έχει καθιερωθεί για τον ιδιαίτερο ήχο της και τις ζωντανές της εμφανίσεις.

Σημαντικές συνεργασίες και διακρίσεις

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Σάκης Ντοβόλης έχει συνεργαστεί με πολλά γνωστά ονόματα της ελληνικής blues σκηνής, όπως ο Ηλίας Ζάικος και ο Νίκος Ντουνούσης. Επίσης, έχει συμπράξει με τον πασίγνωστο bluesman Louisiana Red, διευρύνοντας το φάσμα των μουσικών του εμπειριών.

Πέρα από τις συνεργασίες αυτές, έχει εμφανιστεί και με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας την ευελιξία του ως μουσικός. Παράλληλα με την ενεργό του δράση, διδάσκει ηλεκτρική κιθάρα, μεταδίδοντας τις γνώσεις του σε νέους μουσικούς. Το 2019, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο European Blues Challenge που διεξήχθη στις Αζόρες.

Η επιλογή από τον Διονύση Σαββόπουλο και οι πρώτες κοινές εμφανίσεις

Ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε επιλέξει τον Σάκη Ντοβόλη για να τον συνοδεύσει στις δύο τελευταίες του συναυλίες. Οι εμφανίσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο Rockwave Festival, τον Ιούνιο του 2025, σε Μαλακάσα και Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναγνώριση του ταλέντου του.

Η συνεργασία του με την Άννα Βίσση ξεκίνησε επίσημα από τον Ιούλιο. Οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις αρχές Σεπτεμβρίου, δίνοντας μια πρώτη γεύση της χημείας τους στο κοινό. Όσοι βρεθούν στη συναυλία στο ΟΑΚΑ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και τη νέα εκδοχή του τραγουδιού «Δώδεκα», η οποία φέρει πλέον λίγο από το δικό του «μέταλλο».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis