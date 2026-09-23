Αντώνης Ρέμος: Δικαστική προσφυγή κατά influencer για βίντεο με «σκοτάδια»

Στη δικαστική οδό προσφεύγει ο Αντώνης Ρέμος, στρεφόμενος κατά γνωστής influencer, εξαιτίας ενός βίντεο που δημοσίευσε, στο οποίο αναφέρεται σε υποτιθέμενη νοσηλεία του τραγουδιστή το 1999. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αποστολή εξωδίκου μέσω του δικηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

Η αφορμή για την αντίδραση του Αντώνη Ρέμου ήταν η αναφορά της influencer στο πρόσωπό του, λίγες ημέρες αφότου ο ίδιος είχε μιλήσει για «τα σκοτάδια» του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του.

Η αφορμή και οι δηλώσεις της influencer

Η γνωστή influencer είχε δηλώσει σε βίντεό της: «Θέλω να πω κι εγώ κάποια πράγματα στο καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας». Αυτή η αναφορά στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος είχε προηγουμένως σχολιάσει την προσωπική ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τραγουδιστή.

Ο Αντώνης Ρέμος εξοργίστηκε με το περιεχόμενο του βίντεο, το οποίο τον έφερε σε δύσκολη θέση, οδηγώντας τον στην απόφαση να κινηθεί νομικά εναντίον της influencer, ξεκινώντας με την αποστολή εξωδίκου.

Η νομική οδός και οι δηλώσεις του δικηγόρου

Ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος του Αντώνη Ρέμου, μίλησε για τις επόμενες κινήσεις του πελάτη του. Όπως ανέφερε, ο Αντώνης Ρέμος είναι ένα δημόσιο πρόσωπο, συνηθισμένο να αντιμετωπίζει τόσο αρνητικά όσο και θετικά σχόλια. Ωστόσο, τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις ή αγωγές για αυστηρή κριτική.

Ο κ. Δημητρακόπουλος ξεκαθάρισε ότι υπάρχει μια «κόκκινη γραμμή» που δεν πρέπει να παραβιάζεται. Αυτή η γραμμή αφορά την περίπτωση που γράφονται «εξωφρενικά ψέματα» τα οποία δυσφημούν ένα πρόσωπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κυρία influencer, την οποία ο Αντώνης Ρέμος δεν γνωρίζει, υπερέβη αυτά τα όρια.

Οι «αισχροί» ισχυρισμοί και η ενόχληση

Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι τα ψέματα που διέδωσε η influencer σε μεγάλο αριθμό ατόμων που την παρακολουθούν στο διαδίκτυο, είναι «αισχρά» και «όχι απλώς δεν ισχύουν». Η influencer έκανε μια «υποτιθέμενη καταγγελία με μεγάλη ευκολία», αναφερόμενη σε ένα γεγονός που, κατά την ίδια, συνέβη το 1999, δηλαδή πριν από 25 χρόνια.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της influencer, η ίδια ήταν 7 ετών τότε και η μητέρα της εργαζόταν σε νοσοκομείο. Η influencer ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έκανε εισαγωγή ο Ρέμος και ξέρουν και οι δυο τους το γιατί. “Και τότε εσύ ζούσες στα δικά σου άκρα και είχες τα δικά σου σκοτάδια.»

Αυτές οι δηλώσεις άφησαν υπαινιγμούς ότι ο Αντώνης Ρέμος βρισκόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, αφήνοντας τον κόσμο να πιστεύει «χίλια δυο πράγματα» για τους λόγους αυτής της υποτιθέμενης εισαγωγής. Μάλιστα, η influencer παραλληλίζει την υποτιθέμενη εισαγωγή του Ρέμου με τον συγχωρεμένο Γιώργο Μαζωνάκη. Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ τον Αντώνη Ρέμο και την οικογένειά του.

Η διάψευση και οι επόμενες κινήσεις

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της influencer, δηλώνοντας: «Δεν έγινε καμία εισαγωγή. Δεν είναι τίποτα αληθινό». Για τον λόγο αυτό, ο Αντώνης Ρέμος αποφάσισε ότι όταν συκοφαντείται από ανθρώπους, θα τους δίνει τη δυνατότητα, μέσω εξωδίκου, να αποκαταστήσουν την αλήθεια.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr