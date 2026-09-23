Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη επιθυμεί τη μεταφορά των οστών της Αρίθα στον οικογενειακό τάφο

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να έχει λάβει την απόφαση για τη μεταφορά των οστών της Αρίθα, της αγαπημένης σκυλίτσας του τραγουδιστή. Σκοπός είναι τα οστά να μεταφερθούν από τον κήπο της κατοικίας του στη Βούλα σε ένα ειδικό οστεοφυλάκιο, το οποίο θα βρίσκεται στον οικογενειακό τάφο στη Νίκαια.

Ο ισχυρός δεσμός με την Αρίθα

Η Αρίθα, ένα μαύρο σνάουζερ, βρισκόταν στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη για περίπου μία δεκαετία, αναπτύσσοντας έναν ιδιαίτερα ισχυρό δεσμό μαζί του. Μετά τον θάνατό της, η σκυλίτσα είχε ταφεί στον κήπο της μεζονέτας του τραγουδιστή στη Βούλα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης περνούσε αρκετές ώρες στο σημείο όπου είχε ταφεί η Αρίθα, δείχνοντας την αγάπη και την αφοσίωσή του. Σε μια προηγούμενη αναφορά του, είχε εκφράσει τα συναισθήματά του λέγοντας: «Εγώ και ο σκύλος μου ο μόνος φίλος μου».

Η επιθυμία της οικογένειας για την τελική ανάπαυση

Σύμφωνα με πληροφορίες από το «Ρεπορτάζ Τώρα», η επιθυμία της οικογένειας είναι τα οστά της Αρίθα να τοποθετηθούν σε ένα ειδικό οστεοφυλάκιο. Αυτό το οστεοφυλάκιο προορίζεται να ενσωματωθεί στον οικογενειακό τάφο του τραγουδιστή στη Νίκαια, με στόχο να βρίσκονται τα οστά της σκυλίτσας μαζί με τους δικούς του ανθρώπους.

Το εμπόδιο της σφραγισμένης κατοικίας

Ωστόσο, η υλοποίηση αυτής της επιθυμίας αντιμετωπίζει ένα προσωρινό εμπόδιο. Η κατοικία στη Βούλα, όπου βρίσκεται θαμμένη η Αρίθα, παραμένει αυτή τη στιγμή σφραγισμένη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη να μην μπορούν να εισέλθουν στο ακίνητο.

Η αδυναμία πρόσβασης στο ακίνητο καθυστερεί τις απαραίτητες ενέργειες για την εκταφή των οστών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση αυτή ενδέχεται να αλλάξει μέσα στις επόμενες ημέρες, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταφή και την τελική μεταφορά των οστών της Αρίθα στον οικογενειακό τάφο στη Νίκαια.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr