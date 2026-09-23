Ο Γιάννης Μάλαμας μιλά για το νέο του single «Λάθη» και την καλλιτεχνική του πορεία

Ο Γιάννης Μάλαμας, ο οποίος προσπαθεί να χαράξει τη δική του πορεία στον χώρο της μουσικής, παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta. Στη συζήτηση αυτή, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε εκτενώς στο νέο του single με τίτλο «Λάθη», το οποίο φέρει την υπογραφή του Nerom σε μουσική και στίχους. Παράλληλα, μίλησε για τις καλλιτεχνικές του επιλογές, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και την προσέγγισή του στα προσωπικά του καλλιτεχνικά σφάλματα, ενώ έκανε λόγο και για τον πατέρα του, Σωκράτη.

Το νόημα πίσω από τα «Λάθη»

Ο Γιάννης Μάλαμας εξήγησε τη σημασία του τραγουδιού «Λάθη» για τον ίδιο, τονίζοντας ότι τον κέρδισε ξεκάθαρα ο στίχος και το νόημα που θέλει να περάσει το κομμάτι. Όπως ανέφερε, ταυτίστηκε αρκετά με πολλά μέρη του τραγουδιού, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ευαίσθητο και τρυφερό.

Το single αυτό δοκιμάζει και ενισχύει τη φωνή του τραγουδιστή, ενώ τα λόγια του κάνουν τον ακροατή να σκέφτεται τον εαυτό του, μετατρέποντας τον κόσμο του τραγουδιού σε δικό του. Μάλιστα, ο Γιάννης Μάλαμας ξεχώρισε έναν στίχο που τον εκφράζει ιδιαίτερα: «Πάνε και πες στον κόσμο μας χωράει κι άλλη αγάπη, δεν τον μετράμε με λεφτά αφού δεν κόστισε κάτι. Και αν σε ρωτήσουν τι ζητάμε πες λίγο φως, να ‘χει ο καθένας μια γωνία να μη χωράει απλώς.»

Η συνεργασία με τον Nerom

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πώς προέκυψε η συνεργασία του με τον Nerom, τον δημιουργό της μουσικής και των στίχων του «Λάθη». Τον ανακάλυψε τυχαία μέσω reels στα social media και εντυπωσιάστηκε από το προφίλ του, καθώς είδε ένα άτομο που προσπαθεί σοβαρά και παράγει συνεχώς νέα πράγματα.

Αρχικά, ο Γιάννης Μάλαμας έστειλε μήνυμα στον Nerom για να του εκφράσει ότι του είχε «κολλήσει» ένα τραγούδι του που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την περίοδο. Η επικοινωνία τους εξελίχθηκε γρήγορα, με τον Nerom να του προτείνει την επόμενη μέρα να συνεργαστούν για ένα κομμάτι που είχε γράψει, σκεπτόμενος ειδικά τον Γιάννη. Έτσι γεννήθηκε το τραγούδι με τίτλο «Λάθη».

Σχετικά με το τι κέρδισε από αυτή τη συνεργασία, ο Γιάννης Μάλαμας δήλωσε ότι το «Λάθη» του στάλθηκε αρχικά ως demo με αρκετά διαφορετική μουσική από την τελική του μορφή. Αυτή η διαδικασία αποτέλεσε μια καινούργια εμπειρία για εκείνον, καθώς κλήθηκε να πάρει ένα έτοιμο κομμάτι και να το προσαρμόσει όσο το δυνατόν περισσότερο στα δικά του μέτρα.

Προκλήσεις στην ερμηνεία και ζωντανές εμφανίσεις

Ο Γιάννης Μάλαμας αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την ερμηνεία του τραγουδιού «Λάθη». Όπως εξήγησε, αυτό που τον ζόρισε περισσότερο ήταν η ανάγκη να «μαλακώσει» τη φωνή του, καθώς δεν έχει συνηθίσει να τραγουδάει με τόσο «ζεστό» τρόπο.

Όσον αφορά τις ζωντανές εμφανίσεις, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι δεν έχει ερμηνεύσει ακόμα το «Λάθη» μπροστά σε κοινό. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να το κάνει στο μέλλον, πιθανόν με μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση, την οποία περιέγραψε ως λίγο πιο «άγρια».

Τα καλλιτεχνικά λάθη ως οδηγός

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει τα δικά του καλλιτεχνικά λάθη, ο Γιάννης Μάλαμας δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς να μιλήσει για τα σφάλματα της, όπως τη χαρακτήρισε, πολύ μικρής ως τώρα πορείας του. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα λάθη πρέπει να υπάρχουν, καθώς λειτουργούν ως οδηγός και δείχνουν τον δρόμο.

Οι απαντήσεις του καλλιτέχνη δείχνουν ένα ώριμο άτομο που γνωρίζει τι θέλει να κάνει και πώς θα το πετύχει στον χώρο της μουσικής. Η προσπάθειά του να χαράξει τη δική του πορεία, με τα σωστά και τα λάθη του, αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του.

Προσδοκίες και δυσκολίες του επαγγέλματος

Αναφορικά με τις προσδοκίες του από το επάγγελμα του τραγουδιστή, ο Γιάννης Μάλαμας τόνισε ότι η μόνη του επιθυμία είναι να μπορεί να ασκεί αυτό το επάγγελμα για όσο αντέχει το σώμα του. Αναγνώρισε ότι ο χώρος αυτός κρύβει πολλές δυσκολίες και απογοητεύσεις, καθώς υπάρχουν μέρες που κάποιος δεν είναι καλά και παρόλα αυτά πρέπει να βγει στη σκηνή.

Παρόλες τις προκλήσεις, ο ίδιος υπογράμμισε ότι τελικά υπερισχύουν οι καλές στιγμές που προσφέρει το επάγγελμα. Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή του και την αγάπη του για τη μουσική, παρά τις απαιτήσεις και τις αντιξοότητες που μπορεί να συναντήσει κανείς σε αυτή την πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta