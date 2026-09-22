Νέες ψυχαγωγικές εκπομπές έρχονται στην ΕΡΤ το Σαββατοκύριακο με γνωστά πρόσωπα

Η δημόσια τηλεόραση, ΕΡΤ, ετοιμάζεται να εμπλουτίσει το πρόγραμμά της με την προσθήκη δύο νέων ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στις οθόνες των τηλεθεατών τα Σαββατοκύριακα. Οι διεργασίες για την ένταξη αυτών των νέων παραγωγών στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές νέες επιλογές στη μεσημεριανή ζώνη. Τα δίδυμα των παρουσιαστών έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, φέρνοντας στο προσκήνιο γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης που θα αναλάβουν το τιμόνι των εκπομπών.

Οι νέες προσθήκες στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

Η ΕΡΤ προχωρά με γοργούς ρυθμούς τις διεργασίες για την υλοποίηση δύο νέων ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Πρόκειται για δύο νέα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο που θα μεταδίδονται στη μεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ1, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια νέα πρόταση για τον ελεύθερο χρόνο τους και την ψυχαγωγία τους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι συγκεκριμένες εκπομπές αναμένεται να λάβουν την τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ στο προσεχές διάστημα. Μετά την επίσημη έγκριση, η προετοιμασία τους θα ξεκινήσει άμεσα, με την παραγωγή να στοχεύει στην έναρξη της προβολής τους μέσα στον Οκτώβριο. Η δημόσια τηλεόραση επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην ψυχαγωγία του Σαββατοκύριακου με φρέσκες ιδέες.

Το πρώτο δίδυμο παρουσιαστών: Δέσποινα Καμπούρη και Θάνος Παπαχάμος

Για την πρώτη από τις δύο νέες ψυχαγωγικές εκπομπές, το τιμόνι της παρουσίασης αναλαμβάνει ένα δίδυμο που συνδυάζει εμπειρία και φρέσκια παρουσία. Η Δέσποινα Καμπούρη, ένα γνώριμο πρόσωπο της τηλεόρασης με μακρά πορεία στον χώρο, θα βρίσκεται στο πλευρό του Θάνου Παπαχάμου, ο οποίος έχει ήδη ξεχωρίσει για τη δουλειά του.

Η Δέσποινα Καμπούρη αποχώρησε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 στο τέλος της περσινής σεζόν, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά, ο Θάνος Παπαχάμος είχε κεντρικό ρόλο στο φετινό πρότζεκτ της Eurovision, το οποίο φιλοξενήθηκε από την ΕΡΤ, αποκτώντας έτσι περαιτέρω εμπειρία σε μεγάλες παραγωγές. Η συνεργασία τους αναμένεται να προσδώσει έναν ιδιαίτερο τόνο στο νέο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ1.

Το δεύτερο δίδυμο: Αφροδίτη Γραμμέλη και Έλενα Παπαβασιλείου

Το δεύτερο ψυχαγωγικό εγχείρημα της ΕΡΤ θα έχει ως παρουσιάστριες δύο ακόμη γνωστές φυσιογνωμίες της τηλεόρασης, την Αφροδίτη Γραμμέλη και την Έλενα Παπαβασιλείου. Και οι δύο κυρίες έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία στα τηλεοπτικά δρώμενα, με παρουσία σε διάφορους σταθμούς και εκπομπές.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη αποχώρησε επίσης από τον ΑΝΤ1 το καλοκαίρι, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην επαγγελματική της πορεία. Παράλληλα, η Έλενα Παπαβασιλείου είχε παρουσία στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 κατά την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, όπου απέκτησε εμπειρία σε ζωντανές εκπομπές. Η συνύπαρξή τους αναμένεται να φέρει μια νέα δυναμική στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου της ΕΡΤ1, προσφέροντας ποικιλία στους τηλεθεατές.

Η πορεία προς την πρεμιέρα και ο στόχος της ΕΡΤ

Οι διεργασίες για την ολοκλήρωση των δύο νέων ψυχαγωγικών εκπομπών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ομάδα παραγωγής να εργάζεται εντατικά. Η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα, το οποίο θα σηματοδοτήσει την έναρξη της εντατικής προετοιμασίας και των τελικών ρυθμίσεων πριν την πρεμιέρα.

Ο στόχος είναι σαφής και φιλόδοξος: τα δύο νέα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο να είναι έτοιμα να βγουν στον αέρα μέσα στον Οκτώβριο, προσφέροντας ένα ανανεωμένο πρόσωπο στην ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η ΕΡΤ επιδιώκει να προσφέρει ένα σύγχρονο και ελκυστικό πρόγραμμα, με φρέσκες ιδέες και γνώριμα πρόσωπα, ενισχύοντας έτσι την παρουσία της στην τηλεοπτική ψυχαγωγία.

Με πληροφορίες από: Reader