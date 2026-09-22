Η πρώτη έξοδος της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις φίλες της από το Μοντεσίτο

Η δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επιστροφή της, καθώς εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό σε έξοδο με τις αγαπημένες της φίλες. Η συνάντηση έλαβε χώρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με την πρώην πρωταγωνίστρια του «Suits» να συνοδεύεται από την Έλεν ΝτεΤζένερις και την Πόρσια ντε Ρόσι, οι οποίες ήταν άλλοτε γειτόνισσές της στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της δούκισσας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Μέγκαν Μαρκλ εθεάθη για πρώτη φορά σε δημόσια έξοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την πρόσφατη επιστροφή της στη χώρα. Η δούκισσα του Σάσσεξ βρέθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με τις άλλοτε γειτόνισσές της από το Μοντεσίτο, την Έλεν ΝτεΤζένερις και την Πόρσια ντε Ρόσι.

Η συνάντηση των τριών γυναικών πραγματοποιήθηκε στην παμπ «The Three Horseshoes», ένα ιστορικό κτίριο του 18ου αιώνα, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Μπέρφορντ του Oxfordshire. Για την έξοδό της, η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξε ένα λευκό παντελόνι, ένα ανοιχτό γαλάζιο τοπ, λευκά sneakers και γυαλιά ηλίου.

Η μετακόμιση της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι

Η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς «Suits» μετακόμισε στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου. Μαζί της ταξίδεψαν ο πρίγκιπας Χάρι και τα δύο τους παιδιά, σηματοδοτώντας την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρά την επιστροφή της, η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη κάποια επίσημη εμφάνιση.

Αντίθετα, ο πρίγκιπας Χάρι έδωσε το «παρών» την περασμένη εβδομάδα σε ένα γκαλά που διοργανώθηκε στο Λονδίνο, στο πλαίσιο των Αγώνων Invictus. Η δική του εμφάνιση προηγήθηκε της πρώτης δημόσιας εξόδου της δούκισσας.

Οι νέες γειτόνισσες από το Μοντεσίτο

Η Έλεν ΝτεΤζένερις και η Πόρσια ντε Ρόσι, οι οποίες συνόδευσαν τη Μέγκαν Μαρκλ στην έξοδό της, έχουν επίσης μετακομίσει στην Αγγλία. Συγκεκριμένα, οι δύο γυναίκες εγκαταστάθηκαν στο Κότσγουολντς της Αγγλίας τον Νοέμβριο του 2024. Η μετακόμισή τους αυτή έγινε λίγο μετά το τέλος της καθημερινής εκπομπής της παρουσιάστριας Έλεν ΝτεΤζένερις.

Πριν από την εγκατάστασή τους στην Αγγλία, η Έλεν ΝτεΤζένερις και η Πόρσια ντε Ρόσι διατηρούσαν στενή σχέση με τη Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι, καθώς ήταν γειτόνισσες στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Η φιλία τους φαίνεται να συνεχίζεται και μετά τις αλλαγές στην κατοικία τους.

Η στενή φιλία με το πολυσυζητημένο ζευγάρι

Οι δύο γυναίκες, Έλεν ΝτεΤζένερις και Πόρσια ντε Ρόσι, διατηρούν μια στενή φιλία με το πολυσυζητημένο ζευγάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι. Η σχέση τους έχει επιβεβαιωθεί και στο παρελθόν μέσα από σημαντικά γεγονότα.

Ενδεικτικό της στενής τους φιλίας είναι το γεγονός ότι το 2023, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι ήταν μεταξύ των καλεσμένων στην ανανέωση των όρκων της Έλεν ΝτεΤζένερις και της Πόρσια ντε Ρόσι. Αυτό υπογραμμίζει τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει τα δύο ζευγάρια.

Με πληροφορίες από: Topontiki