Ο Γιώργος Λιάγκας για τη βαφή στα μαλλιά του: «Δεν μου άρεσε η εικόνα μου»

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε πρόσφατα για τη βαφή που χρησιμοποιεί στους κροτάφους του, αποκαλύπτοντας μια προσωπική απόφαση σχετικά με την εμφάνισή του. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στα σχόλια που ακολούθησαν την πρεμιέρα της εκπομπής «Το Πρωινό», εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν να παρέμβει στο χρώμα των μαλλιών του.

Παράλληλα, εξήγησε γιατί επέλεξε να αφαιρέσει μέρος της βαφής λίγο μετά την εφαρμογή της, τονίζοντας ότι η απόφασή του δεν επηρεάστηκε από τις αντιδράσεις του κοινού.

Η αποκάλυψη για τη βαφή στους κροτάφους

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στο θέμα του βαμμένου μαλλιού του, με αφορμή τα σχόλια που προέκυψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την πρεμιέρα της εκπομπής «Το Πρωινό». Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τον πείραξε για την εμφάνισή του, οδηγώντας τον παρουσιαστή να δώσει διευκρινίσεις.

Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κρύψει ποτέ τη χρήση βαφής στους κροτάφους του. Όπως εξήγησε, οι κρόταφοί του έχουν αρχίσει να γκριζάρουν και για αυτό τους περνάει μια μικρή ποσότητα βαφής. «Ναι, είναι κάτι όμως που δεν το ’χω κρύψει. Έχουνε γκριζάρει οι κρόταφοί μου και τους περνάω μια μπογίτσα μικρή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Η απόφαση να αφαιρέσει τη βαφή

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως μετά την πρεμιέρα της εκπομπής, προσπάθησε να αφαιρέσει μέρος της βαφής από τα μαλλιά του. Ο λόγος για αυτή την ενέργεια ήταν η προσωπική του δυσαρέσκεια με το αρχικό αποτέλεσμα της βαφής.

«Το… το παραπήγαμε χθες», ανέφερε ο ίδιος, περιγράφοντας την κατάσταση. Για να διορθώσει το αποτέλεσμα, χρειάστηκε να αφιερώσει αρκετό χρόνο. «Κάθισα χθες, παιδιά, και πλενόμουν μία ώρα έτσι…», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την προσπάθειά του να επαναφέρει την εμφάνισή του σε ένα σημείο που να τον ικανοποιεί.

Η αντίδραση στα σχόλια του κοινού

Ο παρουσιαστής ερωτήθηκε αν η απόφασή του να ξεβάψει τα μαλλιά του επηρεάστηκε από τα σχόλια που έγιναν για την εμφάνισή του στα social media. Ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε ότι η επιλογή του δεν είχε καμία σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου.

«Όχι, δε μ’ άρεσε εμένα η εικόνα μου. Τα σχόλια χέστηκα!», απάντησε με σαφήνεια, τονίζοντας ότι η αισθητική του κρίση ήταν ο μοναδικός παράγοντας που τον οδήγησε στην απόφαση να αλλάξει την εμφάνισή του.

Περιποίηση φρυδιών και η συμβολή της Μαρίας Αντωνά

Η συζήτηση στην εκπομπή επεκτάθηκε και στην περιποίηση των φρυδιών του Γιώργου Λιάγκα, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να κάνει σχετικά σχόλια. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ποιος είναι υπεύθυνος για την περιποίηση των φρυδιών του.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι η Μαρία Αντωνά έχει αναλάβει την περιποίηση των φρυδιών του. «Σήμερα είναι πιο natural. Τα φρύδια, εντάξει, τα φρύδια μου τα κάνει έτσι η Μαρία, οπότε εντάξει…», δήλωσε. Επίσης, πρόσθεσε ότι δεν του αρέσει να πετάνε τρίχες από τα φρύδια του, εκφράζοντας την προτίμησή του για μια πιο περιποιημένη εικόνα.

Το «80% του φυσικού»

Κλείνοντας τη συζήτηση για την εμφάνισή του, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε το τρέχον αποτέλεσμα μετά τις παρεμβάσεις. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η σημερινή του εικόνα είναι πολύ κοντά στο φυσικό του look.

«Τώρα είμαι πολύ κοντά… Τώρα είμαι στο 80% του φυσικού», κατέληξε, δίνοντας μια ακόμη ατάκα για το τελικό αποτέλεσμα της περιποίησης των μαλλιών και των φρυδιών του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta