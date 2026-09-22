Σούζαν Σάραντον: Τιμητικό βραβείο στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ρώμης

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον πρόκειται να τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, λαμβάνοντας το Βραβείο Womenlands Excellence. Η αναγνώριση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της πολυετούς προσφοράς της στους τομείς του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας και του ακτιβισμού. Παράλληλα με την απονομή του τιμητικού βραβείου, το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει και τη διεθνή πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «The Accompanist».

Το τιμητικό βραβείο και το «Alice in the City»

Η Σούζαν Σάραντον θα λάβει το Βραβείο Womenlands Excellence στο πλαίσιο του παράλληλου τμήματος «Alice in the City», το οποίο διεξάγεται ανεξάρτητα από το κύριο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης. Το συγκεκριμένο τμήμα είναι αφιερωμένο στον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο, δίνοντας έμφαση σε δημιουργίες που απευθύνονται σε νεότερες ηλικίες.

Το Βραβείο Womenlands Excellence έχει καθιερωθεί για να τιμά προσωπικότητες που ξεχωρίζουν για την συνεισφορά τους στον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τον ακτιβισμό. Στο παρελθόν, το ίδιο βραβείο έχουν λάβει σημαντικές μορφές του κινηματογράφου, όπως η Παθ Βέγα, η Ναστάζια Κίνσκι και η Λάουρα Λουκέτι. Το 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 25 Οκτωβρίου.

Η διεθνής πρεμιέρα της ταινίας «The Accompanist»

Στο Φεστιβάλ της Αιώνιας Πόλης θα πραγματοποιηθεί και η διεθνής πρεμιέρα της ταινίας «The Accompanist», στην οποία πρωταγωνιστεί η Σούζαν Σάραντον. Η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ζακ Γουντς και ανήκει στο είδος της ανεξάρτητης δραματικής κομεντί.

Στην ταινία, η Σάραντον υποδύεται τον ρόλο της Sylvia, μιας μανιώδους καπνίστριας με ιδιαίτερα καυστικό χιούμορ. Η Sylvia γίνεται για πρώτη φορά ανάδοχη μητέρα, αναλαμβάνοντας την φροντίδα ενός οκτάχρονου δυναμικού κοριτσιού, της Emily. Η ταινία είχε κάνει την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τραϊμπέκα τον περασμένο Ιούνιο.

Η πορεία της Σούζαν Σάραντον στον κινηματογράφο

Η επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης αναφέρεται εκτενώς στην πολυετή πορεία της Σούζαν Σάραντον στον κινηματογράφο. Η καριέρα της περιλαμβάνει εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως «The Rocky Horror Picture Show», «The Hunger», «The Witches of Eastwick», «Thelma & Louise» και «Dead Man Walking», διαγράφοντας μια πορεία δεκαετιών.

Μέσα από αυτές τις ταινίες, η Σάραντον έχει δημιουργήσει μια σειρά γυναικείων χαρακτήρων που δεν μπορούν να περιοριστούν σε ένα μόνο μοντέλο. Οι ηρωίδες που ενσαρκώνει είναι όλες γυναίκες που αμφισβητούν την ταυτότητα, την επιθυμία, την εξουσία, τους κοινωνικούς κανόνες και την ελευθερία, αφήνοντας το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα.

Αυτονομία από το Χόλιγουντ και ακτιβιστική δράση

Πέρα από τις καλλιτεχνικές της επιλογές, ο βασικός άξονας που χαρακτηρίζει την πορεία της Σάραντον είναι η ικανότητά της να διατηρεί την αυτονομία της από το σύστημα του Χόλιγουντ. Αυτό επιτυγχάνεται συνδυάζοντας τις καλλιτεχνικές της επιλογές με την προσωπική της ελευθερία και τη συνέπεια των πεποιθήσεών της.

Πρόσφατα, η ηθοποιός παρευρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, με αφορμή την ταινία «The Echo Chamber» του Ιταλού σκηνοθέτη Αντρέα Παλαόρο. Εκεί, σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι το Χόλιγουντ συνεχίζει να την περιθωριοποιεί λόγω της ανοιχτής υποστήριξής της προς την Παλαιστίνη, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ακτιβιστική της δράση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki