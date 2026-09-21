Η «Τζένη-Τζένη» και τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» κυριάρχησαν στην τηλεθέαση του διημέρου

Το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, η τηλεοπτική ψυχαγωγία και ενημέρωση μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του κοινού, με συγκεκριμένα προγράμματα να ξεχωρίζουν στις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Η κλασική ταινία «Τζένη-Τζένη» αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του Σαββάτου, ενώ την Κυριακή, η πρεμιέρα της σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα» κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης. Παράλληλα, ενημερωτικές εκπομπές και αθλητικές διοργανώσεις είχαν επίσης σημαντική παρουσία στην τηλεοπτική ατζέντα.

Η κυριαρχία του Σαββάτου

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η κλασική ταινία «Τζένη-Τζένη» βρέθηκε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού. Αμέσως μετά, ως δεύτερη επιλογή της ημέρας, αναδείχθηκε το αφιέρωμα «Με λένε Γιώργο», το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Την επιμέλεια και την παρουσίαση του συγκεκριμένου αφιερώματος είχε αναλάβει η Μαρία Βούσουλα.

Στην τρίτη θέση της τηλεθέασης για το Σάββατο βρέθηκε η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», την οποία παρουσιάζει η Αναστασία Γιάμαλη. Τις επόμενες θέσεις στην κατάταξη των προγραμμάτων κατέλαβαν κυρίως οι εκπομπές ενημέρωσης, μέσω των δελτίων ειδήσεων. Επιπλέον, η αθλητική δραστηριότητα είχε επίσης σημαντική παρουσία, λόγω της διεξαγωγής του τελικού του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι πρεμιέρες της Κυριακής

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η τηλεοπτική «μάχη» επικεντρώθηκε στις νέες σειρές της σεζόν 2026/2027. Η σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» σημείωσε άνετη επικράτηση στην τηλεθέαση, κατακτώντας την πρώτη θέση, γεγονός που αποδίδεται και στην πρεμιέρα της. Το ενδιαφέρον του κοινού για τη νέα αυτή παραγωγή ήταν ιδιαίτερα αυξημένο.

Στην τρίτη θέση δημοφιλίας για την Κυριακή βρέθηκε η άλλη νέα σειρά της σεζόν, οι «Μπλε ώρες». Η συγκεκριμένη σειρά πέρασε πίσω από ένα επαναληπτικό επεισόδιο, καθώς τη δεύτερη θέση κατέλαβε η σειρά «Το σόι σου», η οποία προβλήθηκε σε επανάληψη.

Η πορεία της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα»

Η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» της Αναστασίας Γιάμαλη παρουσίασε ανοδική πορεία και τις δύο ημέρες του διημέρου. Το Σάββατο, όπως προαναφέρθηκε, ήταν η τρίτη επιλογή των τηλεθεατών. Ωστόσο, την Κυριακή, η εκπομπή κατάφερε να προσπεράσει ακόμα και την πλειονότητα των κεντρικών δελτίων ειδήσεων που προβλήθηκαν από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την αυξημένη προτίμηση του κοινού για την ενημερωτική ζώνη της συγκεκριμένης εκπομπής.

Δηλώσεις προσώπων της τηλεόρασης

Στο πλαίσιο των τηλεοπτικών εξελίξεων, η Σία Κοσιώνη προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ. Η ίδια ανέφερε ότι δεν έφυγε με πικρία από τον σταθμό, τονίζοντας ότι είχε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την επαγγελματική αλλαγή. Η δήλωση αυτή δίνει μια εικόνα των προσωπικών και επαγγελματικών της επιλογών.

Επιπλέον, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε την πρώτη της «καλημέρα» στην πρωινή καθημερινή ζώνη, σηματοδοτώντας την έναρξη των εκπομπών της. Στο πλαίσιο αυτής της έναρξης, η παρουσιάστρια δήλωσε πως «κάποια πράγματα άλλαξαν», υποδηλώνοντας πιθανές αλλαγές ή νέες προσεγγίσεις στο περιεχόμενο της εκπομπής της.

Με πληροφορίες από: Topontiki