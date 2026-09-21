Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Οι τελευταίες πληροφορίες αποκαλύπτουν το εντυπωσιακό μέγεθος της παραγωγής που στήνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, με ένα σόου που αναμένεται να καθηλώσει το κοινό.

Το μέγεθος της παραγωγής

Για την υλοποίηση αυτού του μεγαλεπήβολου εγχειρήματος, περισσότεροι από 400 άνθρωποι εργάζονται πυρετωδώς. Το συνολικό κόστος της παραγωγής εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Κεντρικό στοιχείο της συναυλίας θα αποτελέσει η σκηνή, η οποία έχει σχεδιαστεί να είναι 360 μοιρών. Αυτή η πρωτοποριακή διάταξη εξασφαλίζει ότι το σόου θα είναι ορατό από όλες τις πλευρές του σταδίου, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία στους θεατές.

Καλλιτεχνικές συμπράξεις και styling

Η μεγάλη βραδιά αναμένεται να περιλαμβάνει και σημαντικές καλλιτεχνικές συμπράξεις. Εκτός από τον Argy, στη σκηνή αναμένεται να εμφανιστεί και η διεθνούς φήμης Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα. Η Orianthi είχε επιλεγεί από τον Μάικλ Τζάκσον για την περιοδεία «This Is It», η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του θανάτου του.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στη σκηνική εικόνα της Άννας Βίσση. Το styling για τη συναυλία έχει αναλάβει η Rita Melssen, μια σχεδιάστρια που έχει συνεργαστεί στενά με τη Madonna και έχει συμμετάσχει ως costume designer στην περιοδεία «The Celebration Tour». Η Άννα Βίσση αναμένεται να πραγματοποιήσει δύο διαφορετικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όπως μεταδόθηκε από το «Πρωινό».

Αναδρομή και τεχνητή νοημοσύνη

Το σόου δεν θα περιοριστεί μόνο στις ζωντανές εμφανίσεις και τις μουσικές συνεργασίες, αλλά θα περιλαμβάνει και μια αναδρομή στην πολυετή πορεία της Άννας Βίσση. Στον σχεδιασμό της βραδιάς έχει ενσωματωθεί και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει μια σύνδεση ανάμεσα στο σήμερα και στα πρώτα βήματα της τραγουδίστριας στην Κύπρο, προσφέροντας ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο για το κοινό.

Το πρόγραμμα της βραδιάς

Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η προσέλευση για το κοινό θα ξεκινήσει στις 16:00. Το pre-show έχει προγραμματιστεί για τις 20:00, ενώ η εμφάνιση της Άννας Βίσση στη σκηνή αναμένεται στις 21:00.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr