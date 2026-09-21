Ασημίνα Ιγγλέζου: Ακρωτηριασμός σε τέσσερα δάχτυλα μετά τα κρυοπαγήματα στο Μακαλού

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η Ασημίνα Ιγγλέζου το πρωί του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο ΚΑΤ. Η Ελληνίδα ορειβάτισσα χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί σε τέσσερα ακροδάχτυλα, λόγω των σοβαρών κρυοπαγημάτων που υπέστη στα χέρια της. Τα κρυοπαγήματα προκλήθηκαν κατά την επιστροφή της από την κορυφή του Μακαλού, στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ.

Η επέμβαση και η κατάσταση της υγείας

Οι βλάβες που προκλήθηκαν από τις ακραίες συνθήκες στο Μακαλού οδήγησαν στην απόφαση για τον ακρωτηριασμό των ακροδαχτύλων. Η Ασημίνα Ιγγλέζου είχε εισαχθεί στο ΚΑΤ αρκετές ημέρες πριν την επέμβαση, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να ακολουθηθεί η κατάλληλη θεραπευτική προετοιμασία.

Μετά την επέμβαση, η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται ως καλή. Ωστόσο, θα χρειαστεί να παραμείνει στο ΚΑΤ για τις επόμενες ημέρες, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών. Οι πόνοι στο χέρι εξακολουθούν να την ταλαιπωρούν και αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή. Στο πλευρό της βρίσκονται η οικογένειά της και άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της.

Η δήλωσή της για την πορεία της αποκατάστασης

Η ίδια είχε μιλήσει στην «Espresso» για την πορεία της υγείας της, εξηγώντας ότι οι θεραπείες που προηγήθηκαν είχαν βοηθήσει να διασωθούν τρία από τα επτά δάχτυλα που είχαν υποστεί βλάβη. «Έπειτα από πολλές θεραπείες έχω καταφέρει να σώσω τρία από τα επτά δάχτυλα που έπαθαν ζημιά. Τελικά θα χρειαστεί να ακρωτηριαστούν τα ακροδάχτυλα τεσσάρων δαχτύλων», είχε αναφέρει ανήμερα της Παναγίας.

Στη δήλωσή της, είχε προσθέσει πως το αριστερό της χέρι έχει σωθεί πλήρως και πλέον η μεγαλύτερη μάχη αφορά το δεξί της χέρι.

Η ορειβατική της διάκριση και η περιπέτεια

Η Ασημίνα Ιγγλέζου έχει γράψει τη δική της πορεία στον χώρο της ορειβασίας, καθώς έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε την κορυφή του Μακαλού. Η περιπέτεια που ακολούθησε, κατά την επιστροφή της από την κορυφή του Μακαλού, είχε ως αποτέλεσμα τα σοβαρά κρυοπαγήματα στα χέρια της. Η κορυφή του Μακαλού βρίσκεται κοντά στο Έβερεστ.

Η συμμετοχή στο Survivor

Στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό, η Ασημίνα Ιγγλέζου είχε γίνει γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο Survivor 4 το 2021. Τότε, εντάχθηκε στην ομάδα των Διασήμων. Η αθλήτρια ορεινού τρεξίματος και μητέρα δύο παιδιών δοκίμασε τις αντοχές της στους στίβους μάχης του ριάλιτι, πριν αποχωρήσει από το παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr