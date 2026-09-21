Η Αννέτα καταγγέλλει τον σύζυγό της στο επόμενο επεισόδιο του «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

Η τηλεοπτική σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» συνεχίζεται αύριο Τρίτη (22/9) στις 18:30 στον ΣΚΑΪ με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο ανατροπές. Η Κλεοπάτρα περνά δυναμικά στην αντεπίθεση απέναντι στις κινήσεις του Αντώνη, ενώ μία υπόθεση κακοποίησης αναμένεται να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Η Αννέτα, συγκεκριμένα, βρίσκει το κουράγιο να καταγγείλει τον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας την κακοποίηση που βιώνει.

Η αντεπίθεση της Κλεοπάτρας

Στο επεισόδιο της Τρίτης, η Κλεοπάτρα αρνείται να παραμείνει αδρανής απέναντι στην αθέμιτη κίνηση του Αντώνη και αποφασίζει να περάσει δυναμικά στην αντεπίθεση. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μία νέα φάση στην αντιπαράθεση των δύο πρωταγωνιστών, με την Κλεοπάτρα να διεκδικεί ενεργά τη θέση της.

Η σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα (21/9), συνεχίζει να ξεδιπλώνει τις εξελίξεις, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Για όσους δεν πρόλαβαν να παρακολουθήσουν το πρώτο επεισόδιο που προβλήθηκε νωρίτερα σήμερα (21/9), υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης απόψε (21/9) στις 24:00, αμέσως μετά την εκπομπή «Μπλε Ώρες».

Η αποκάλυψη της Αννέτας

Μία από τις πιο συγκλονιστικές εξελίξεις του επεισοδίου αφορά την Αννέτα, την οποία υποδύεται η Κατερίνα Γερονικολού. Η Αννέτα βρίσκει επιτέλους τη δύναμη να σπάσει τη σιωπή της και να προχωρήσει στην καταγγελία του άνδρα της. Αποκαλύπτει στην Κλεοπάτρα την κακοποίηση που βιώνει συστηματικά από τον σύζυγό της, ένα γεγονός που συγκλονίζει την τελευταία.

Οι δύο γυναίκες ξεκινούν έναν δύσκολο και επίπονο δρόμο, με στόχο την αναζήτηση δικαιοσύνης για την Αννέτα. Η υπόθεση αυτή αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό άξονα των εξελίξεων, φέρνοντας αντιμέτωπους τους πρωταγωνιστές με μία ιδιαίτερα ευαίσθητη και σοβαρή κατάσταση.

Η επιβεβαίωση του ιατροδικαστή και η αντιδικία

Η υπόθεση κακοποίησης που χειρίζονται ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα λαμβάνει μία απρόσμενη τροπή, καθώς ένα ανώνυμο τηλεφώνημα σε τηλεοπτικό σταθμό προμηνύει ότι το διαζύγιο αυτό θα λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη φορτισμένη κατάσταση.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή έρχεται να επιβεβαιώσει τον ξυλοδαρμό της Αννέτας, ενισχύοντας τη θέση της και δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση. Μετά από αυτή την επιβεβαίωση, η Κλεοπάτρα εισβάλλει στο γραφείο του Αντώνη και του ανακοινώνει με αποφασιστικότητα ότι η αντιδικία είναι πλέον γεγονός, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νομικής διαμάχης.

Προσωπικές σχέσεις και νέες ισορροπίες

Παράλληλα με τις κύριες εξελίξεις, το επεισόδιο θίγει και τις προσωπικές σχέσεις των άλλων χαρακτήρων. Η Κέλλυ, την οποία υποδύεται η Φωτεινή Γεωργίδη, ζητά από τον Βασίλη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Κώστας Κόκλας, να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της σχέσης τους. Ωστόσο, ο Βασίλης βρίσκεται παγιδευμένος στις ανασφάλειές του, κυρίως λόγω της διαφοράς ηλικίας τους, και δυσκολεύεται να της δώσει την απάντηση που εκείνη περιμένει.

Την ίδια στιγμή, ο «πάγος» που υπήρχε ανάμεσα στις δύο γραμματείς, την Τζένη (Αναστασία Δρακά) και τη Δάφνη (Δώρα Μπηλιώνη), σπάει. Οι δύο γυναίκες αρχίζουν να ανακαλύπτουν πως έχουν περισσότερα κοινά σημεία και ενδιαφέροντα απ’ όσα αρχικά φαντάζονταν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μία νέα δυναμική στη σχέση τους.

Με πληροφορίες από: Reader