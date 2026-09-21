Εμμανουήλ Καραλής: Το επόμενο μεγάλο άλμα είναι ο γάμος με την Αναστασία Μαγαλιού

Ο πρωταθλητής του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής και η σύντροφός του Αναστασία Μαγαλιού ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Το ζευγάρι, που μετρά ήδη μία δεκαετία κοινής πορείας, έχει προγραμματίσει τον γάμο του μέσα στο 2026. Αυτές τις ημέρες, ο αθλητής και η αγαπημένη του απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στη Βενετία, μετά από μια εντυπωσιακή αγωνιστική σεζόν.

Η δεκαετής σχέση και ο προγραμματισμός του γάμου

Ο Εμμανουήλ Καραλής, γνωστός και ως Μανόλο, ετοιμάζεται για ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στην προσωπική του ζωή. Ο γάμος του με την Αναστασία Μαγαλιού αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2026, επισφραγίζοντας μια σχέση που ξεκίνησε από τα εφηβικά τους χρόνια και έχει συμπληρώσει δέκα χρόνια. Η αντίστροφη μέτρηση για τον χορό του Ησαΐα έχει ήδη αρχίσει για το ζευγάρι.

Ο προγραμματισμός του γάμου για το 2026 συνδέεται και με το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα του πρωταθλητή. Το 2027, το πρόγραμμα του παγκόσμιου αθλητή του στίβου είναι γεμάτο προπονήσεις και αγώνες, καθώς το βλέμμα του είναι στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Έτσι, το 2026 κρίνεται ως η κατάλληλη περίοδος για την επισημοποίηση της σχέσης τους.

Η στήριξη της Αναστασίας και η κοινή πορεία

Η Αναστασία Μαγαλιού βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Εμμανουήλ Καραλή όλα αυτά τα χρόνια, λειτουργώντας ως φύλακας άγγελος. Τον στηρίζει και τον ενθαρρύνει σε κάθε του βήμα, τόσο στην αθλητική του πορεία όσο και στην προσωπική του ζωή. Η σχέση τους έχει περάσει από σαράντα κύματα, αλλά η αμοιβαία υποστήριξη παραμένει ισχυρή.

Ο Μανόλο έχει βρει στο πρόσωπο της γλυκιάς ψυχολόγου συντρόφου του το άλλο του μισό. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, είναι τυχερός που έχει μια σύντροφο η οποία καταλαβαίνει ακριβώς πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά που κάνω. Προσπαθεί και αυτή να με ακολουθεί, είναι η κολλητή μου, είναι ο άνθρωπος που, μαζί με τους γονείς μου, θα αφεθώ και θα είμαι ευάλωτος μαζί της.

Εντυπωσιακή αγωνιστική σεζόν και περίοδος ξεκούρασης

Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο την αγωνιστική του σεζόν. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, κατέκτησε το πρώτο Diamond League της καριέρας του στις Βρυξέλλες, μια σημαντική διάκριση. Λίγο αργότερα, πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στον τελικό του επί κοντώ στο World Athletics Ultimate Championship στη Βουδαπέστη.

Στη διοργάνωση της Βουδαπέστης, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πραγματοποιώντας ένα άλμα στα 6,15 μέτρα. Μετά από αυτές τις επιτυχίες, ξεκινά για τον Μανόλο η περίοδος ξεκούρασης. Αυτές τις ημέρες, ο ίδιος και η αγαπημένη του απολαμβάνουν όμορφες στιγμές στη Βενετία, πριν ξεκινήσουν και τις διαδικασίες για την επισημοποίηση της σχέσης τους.

Η κοινή ζωή στο Μαρούσι και η επιθυμία για οικογένεια

Το ζευγάρι ζει σαν παντρεμένο εδώ και καιρό. Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο, ο Εμμανουήλ Καραλής και η Αναστασία Μαγαλιού συγκατοικούν σε νέα κατοικία στο Μαρούσι. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής διευκολύνει τις καθημερινές προπονήσεις του Έλληνα πρωταθλητή, καθώς το σπίτι βρίσκεται πολύ κοντά στο ΟΑΚΑ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει εκφράσει την επιθυμία του να δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια στο μέλλον. Η κοινή ζωή και η σταθερή σχέση με την Αναστασία Μαγαλιού αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση αυτού του στόχου, καθώς το ζευγάρι προχωρά στο επόμενο μεγάλο βήμα της ζωής του.

Με πληροφορίες από: Enikos