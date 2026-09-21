Ντέμης Νικολαΐδης: Οι εξομολογήσεις για το διαζύγιο και την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Σε μία από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις του, ο Ντέμης Νικολαΐδης άνοιξε κεφάλαια της ζωής του για τα οποία είχε επιλέξει να μιλά ελάχιστα όλα αυτά τα χρόνια. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, καλεσμένος του Άρη Δημοκίδη στο podcast της LiFO «Σκληρές Αλήθειες», μίλησε με ειλικρίνεια για τις μεγάλες αλλαγές που σημάδεψαν την προσωπική του διαδρομή.

Το διαζύγιο από τη Δέσποινα Βανδή

Ο Ντέμης Νικολαΐδης αναφέρθηκε αρχικά στο τέλος του γάμου του με τη Δέσποινα Βανδή, περιγράφοντας το διαζύγιο ως μία μορφή απώλειας. Αυτό ισχύει, όπως εξήγησε, ακόμη και όταν δύο άνθρωποι γνωρίζουν πως ο χωρισμός αποτελεί τη σωστή απόφαση για εκείνους.

Εξήγησε ότι οι άνθρωποι μπορεί να μεγαλώνουν και να γίνονται λίγο διαφορετικοί, όχι αναγκαστικά κακοί, ενώ κάποια γεγονότα μπορεί να επηρεάζουν τον έναν και τον άλλον διαφορετικά. Αν δεν υπάρχει μεγάλη επικοινωνία ή αν το μυαλό είναι αλλού, μπορεί κάποια στιγμή η σχέση να χαθεί.

Η πολυπλοκότητα του χωρισμού

Ο ίδιος σημείωσε πως δεν είναι όλα τα διαζύγια κακά, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κάποιος μπορεί να πει «Πέρασα πολύ καλά, αλλά πρέπει να χωρίσω για να συνεχίσω». Ωστόσο, ακόμα και αν κάποιος επιθυμεί τον χωρισμό, το γεγονός ότι αλλάζει μία οικογένεια και ένας τρόπος ζωής, συνιστά απώλεια.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης εξομολογήθηκε ότι μπορεί από τη μία να λέει «καλά έκανα που χώρισα», από την άλλη όμως είναι στενάχωρο, ειδικά με τα παιδιά στη μέση. Τόνισε ότι δεν είναι ο μόνος που το κάνει αυτό, καθώς πολλοί άνθρωποι το βιώνουν, και πως δεν είναι ο τύπος που παραπονιέται. Το χαρακτήρισε δύσκολο, αλλά όπως γίνεται σε ένα διαζύγιο για τον οποιονδήποτε άνθρωπο.

Η επώδυνη απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε σε μία πολύ πιο επώδυνη απώλεια, τον θάνατο της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου. Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025, σε ηλικία μόλις 41 ετών.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης περιέγραψε αυτή την απώλεια ως πιο δύσκολη, τονίζοντας ότι δεν είναι σαν να χάνεις τον μπαμπά ή τη μαμά σου επειδή μεγάλωσαν. Όταν χάνονται νέοι άνθρωποι, το χαρακτήρισε «αφύσικο» και κάτι που «κοστίζει πολύ».

Μαθήματα αξιοπρέπειας και αναμνήσεις

«Κοστίζει γιατί ήμασταν πολύ αγαπημένοι», δήλωσε ο Ντέμης Νικολαΐδης, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως αν πει πολλά πράγματα, θα είναι ύβρις γι’ αυτό το θέμα. Τόνισε ότι πήρε πολλά μαθήματα από την αξιοπρέπεια που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος βλέποντας το σώμα του να χάνεται και τον θάνατο μπροστά του.

Κατέληξε λέγοντας ότι αυτά είναι τρομερά μαθήματα που μπορεί κανείς να πάρει. Πλέον, μπορεί μόνο να αναπολεί και να σκέφτεται την Αλεξάνδρα με χαμόγελο.

Με πληροφορίες από: tlife.gr